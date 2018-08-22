71億美元！企業聊天軟體Slack估值一年激增40%

據多家媒體報導，企業聊天 APP Slack 已獲得 4.27 億美元的 H 輪融資。在新的融資之後，這家總部位於舊金山的初創企業 Slack 的估值達到了 71 億美元，其估值較一年前的上一輪融資高出逾 40%。

本輪融資由總部位於舊金山的投資者 Dragoneer Investment Group 和通用大西洋帶領，參與本輪融資的其他投資者包括 T Rowe Price 和威靈頓管理公司等。去年，軟銀也曾帶領進行了一輪 2.5 億美元的融資, 對該公司估值為 51 億美元。截止本輪，Slack 總共籌集了近 13 億美元資金。

Slack 為類似社交媒體的應用，其優勢在於其界面簡易，並且其會話流中集成了從雲儲存到協作建立電子表格的功能。它可以協助職場人士進行聊天，並利用數百個整合的應用程序來完成更多工作。

英國金融時報援引投資方 T Rowe Price 的股票研究分析師 Alan Tu 稱，Slack 過去在短時間內取得了「重大進展」，此外他表達了對於 Slack 大幅提高員工工作效率及工作方式的期待。

Slack 迅速發展

估值的暴漲與 Slack 日活躍用戶的高速增長、出眾的管理人、銷售戰略息息相關。

自從 2013 年推出以來，企業聊天 APP Slack 飛速發展。Slack 部落格稱，現在有 800 多萬每日活躍用戶和 7 萬多個團隊付費使用它，客戶包括 IBM、eBay 等知名企業。Slack 目前在全球 8 個辦事處擁有 1000 多名員工。

此外，其創始人經驗豐富，創始人之一 Stewart Butterfield 曾與人共同創立了照片網站 Flickr，並於 2004 年將其出售給雅虎。

Slack 營收迅速增長。該公司表示，去年其經常性收入已達到 2 億美元，正以每年 100% 的速度增長。

銷售策略方面，Slack 的自下而上的分銷策略可以使它具有優勢。Slack 通訊領先的方法具有輕量級的優勢——辦公室通訊軟體被應用於幾乎所有類型的員工，這使得 Slack 成為企業的潛在內容軟體。

競爭正在加劇

美國的科技公司正加速融資，也加劇了競爭的激烈性。私人公司研究機構 Pitchbook 的數據顯示，今年迄今，美國私人科技公司已籌集到 190 億美元的新資本，超過了去年的總額。而 Facebook 等公司也在開發類似 Slack 的平台來抓住這一趨勢、獲得新客戶和營收。

這一輪估值也強調了 Slack 作為該領域領導者的地位。之前也有其他一些企業社交網路的應用程序，例如 Hipchat 和 Yammer，但並沒有如 Slack 深得人心。據 TechCrunch 報導，HipChat 甚至將被 Slack 所收購，以此來提高與微軟的 Teams 進行競爭的實力。

面對日益增長的用戶需求和行業競爭，Slack 還有很長的路要走。