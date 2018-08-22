鎖定萬元價格帶 Sony加入Q3新機戰 台廠供應鏈看俏

台灣智慧手機市場 7 月出現回溫，根據市調機構統計，7 月手機銷量回升至 53.4 萬支，月增 18%，下半年各手機品牌積極推出新機衝刺業績，Sony Mobile 今 (22) 日在台發表 Xperia XA2 Plus，預計 8 月底開賣，鎖定萬元價格帶的消費客層，法人看好台廠供應鏈也可望受惠新機上市效應。

Sony Mobile 總經理林志遠表示，自 2016 年推出 XA 系列，將旗艦手機技術移植至 XA 系列，以旗艦機規格、萬元價格，突破市場對萬元手機的框架，銷售成績亮眼。

林志遠指出，依據 Sony Mobile 消費者行為觀察，台灣萬元價格帶 (10000-19999 元) 智慧型手機主要消費族群中，男生占 53%，年齡層中 30-49 歲區間的消費者達 58%。

他強調，Sony Mobile 長期致力優化消費者使用體驗，且依據消費者手機使用需求，推出符合不同族群定位手機，看準社會中堅族群對手機使用需求，著重效能、電池續航力與拍照功能，特別推出全新 Xperia XA2 Plus，預計 8 月底上市，這支手機在台開賣，代表今年 XA2 全系列都到位，滿足萬元手機價格帶中的各分眾族群需求。

外傳蘋果新 iPhone 將在 9 月 12 日發表，9 月 21 日上市，趕在新 iPhone 上市前，非蘋陣營也積極推出新機，除了旗艦機之外，萬元價位的中高階手機也是競爭激烈，隨著新機開賣，法人看好供應鏈包括仁寶 (2324-TW)、華冠 (8101-TW)、毅嘉 (2402-TW)、美律 (2439-TW) 等也可望受惠。

電信業者預計 9 月推出優惠資費；遠傳表示，預計 9/1 在全台遠傳及全虹門市陸續到貨開賣，搭配 4.5G 超極速方案，手機優惠之外還有獨家贈禮，及限時國內通話費近 3 萬元優惠等。