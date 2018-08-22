營收淨利雙增長，龍源電力中期業績喜人

進入8月以來，各家公司上市公司紛紛披露自家中期業績，在一眾公司當中龍源電力集團股份有限公司（簡稱：龍源電力；股票代碼：00916—HK）業績脫穎而出，實現上半年營收、淨利潤雙增長。

龍源電力成立於1993年，最早隸屬於國家能源部，於2002年在電力體制改革中劃歸中央五大發電集團之一的中國國電集團公司，2009年正式登陸香港資本市場。

如今，龍源電力已經發展成一家以新能源為主的大型綜合性發電集團，在全國擁有270個風電場、11個光伏電廠和3個火電企業，業務分佈於中國29個省市區，以及加拿大、南非等國家。

淨利潤同比增長28%

根據龍源電力中期財報顯示，截至2018年6月30日，公司實現營業收入人民幣133.63億元，比2017年同期相比增長8.5%；實現淨利潤31.93億元，同比增長28%，每股盈利0.3823元。

（圖片來源：港交所）

龍源電力的業務板塊主要分風電部分和火電部分。其中，風電部分在今年上半年的售電及其他收入為人民幣95.8億元，與去年同期的79.01億元相比增加了16.79億元，增長幅度為21.3%，主要由於風電售電量上升所致；與此同時，火電部分的售電量收入為14.98億元，與去年同期相比減少1.74億元，縮減幅度為10.4%，主要是由火電售電量下降導致；風電部分在今年上半年的煤炭銷售收入為15.51億元，同比減少22.5%，主要是由煤炭銷售量下降以及銷售價格小幅上升導致。

此外，風電分部在今年上半年的經營利潤為人民幣57.78億元，比去年同期的人民幣44.47億元增加人民幣13.31億元，增幅29.9%，；火電分部上半年的經營利潤為人民幣2.17億元，較上一年同期的3.41億元下降人民幣1.24億元，降幅36.4%；其他分部上半年的經營利潤為人民幣-0.23億元，比去年同期下降人民幣0.72億元，降幅146.9%。

擴大發電量，度電必爭

今年上半年，龍源電力通過對內加強跟蹤督導、嚴格限電考核；對外強化行銷意識、爭取發電負荷等兩方面手段，深入開展限電管理工作。公司上半年累計完成發電量258.30億千瓦時，其中風電發電量207.89億千瓦時，同比增加21.55%；此外，上半年風電平均利用小時數為1,181小時，比2017年同期增加151小時，較行業平均利用小時高38小時。風電平均利用小時數提高主要是因為限電比例降低、風資源上升以及新機增效。

火電方面，今年上半年，龍源電力火電控股發電量為47.93億千瓦時，比2017年同期53.23億千瓦時減少9.96%。今年上半年本集團火電機組平均利用小時數為2,556小時，較2017年同期2,839小時下降283小時，主要是因為省外來電和當地新增機組容量有所增加。

報告期內，龍源電力不斷擴大低風速、非限電地區專案比重，持續優化風電佈局。在已經印發2018年度風電建設方案的各省能源局的風電專案核准計畫中，該公司列入9個專案，合計容量490兆瓦，均位於非限電地區。2018年上半年，新增核准風電專案330兆瓦。截至2018年6月30日，本集團已核准未投產風電專案達7.48吉瓦。

龍源電力所有發電業務平均上網電價人民幣455元╱兆瓦時（不含增值稅（「VAT」）），較2017年同期平均上網電價人民幣456元╱兆瓦時（不含增值稅）下降人民幣1元╱兆瓦時。風電平均上網電價人民幣478元╱兆瓦時（不含增值稅），較2017年同期風電平均上網電價人民幣486元╱兆瓦時（不含增值稅）下降人民幣8元╱兆瓦時。

對於上網電價的下降，龍源電力表示，主要是因為：限電改善促使低電價地區的風電售電量較2017年同期增加；以及風電交易地區的售電量較2017年同期有所增加。

對未來發展的展望，龍源電力表示，在持續優化發展佈局的基礎上，積極探索分佈式風電開發模式，積極搶佔東部、南部、海上優質資源穩步推進海外專案，加強境外投資及金融風險管控，積極拓展「一帶一路」沿線及美洲市場。並加大科技創新力度，深入研究風電共性關鍵技術，推進科研成果轉化應用，深化技術標準制定、知識產權申報，推進專業技術人才交流，加大技術技能人才引進力度，以人才強企助推國際一流企業建設。

文：劉玲玲

编：黎璐璐

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