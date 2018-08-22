大新銀行集團(02356-HK)中期多賺3.7%至13.47億港元 每股派0.13港元

大新銀行集團(02356-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，錄得股東應佔溢利13.47億港元，同比增長3.7%；每股基本盈利0.96港元，中期股息每股0.13港元。

期内，淨利息收入為21.14億港元，同比增長12.4%；淨服務費及傭金收入為6.17億港元，同比增長34.8%。

集團核心銀行業務所有主要業務於今年上半年表現特别強勁。淨利息收入以及服務費及傭金收入均強勁增長，同時成本在密切管理下受控，使收入增長率高於支出增長率而令成本效益有所改善。受惠於較佳的淨息差及貸款溫和增長4.4%，集團淨利息收入於今年上半年增長12.4%。

服務費及傭金收入增長尤其強勁，於上半年上升34.8%。增長由多項因素推動，包括更為強勁的財富管理收入(包括銀行保險)及商業銀行業務服務費。隨著集團持續為客戶推出嶄新及改良的產品及服務，外匯相關收入顯著改善，尤以零售銀行業務為甚。營運支出於上半年相對溫和增長4.5%，使成本對收入比率由49.8%改善至44.5%。

於2018年6月30日，大新銀行的綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分别為13.4%及18.4%，與2017年底水平相約。

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