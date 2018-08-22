分析師：美元指數已形成頭肩頂型態 將測試95關卡

美元今年 4 月以來步步走高，引起了美國總統川普不滿，抱怨 Fed 未能成為政府後盾，歐盟、中國都在操控匯率。憑藉個人嘴砲功力，美元指數近日走跌，快速摔落 96 關卡。

亞市週三 (22 日) 早盤，美元指數走弱後徘徊在 95.25 附近，本週迄今跌幅已接近 1%。布朗兄弟哈里曼 (BBH) 銀行全球外匯策略主管 Marc Chandler 以技術分析角度發文指出，美元指數已經跌破潛在頭肩頂形態的頸線，下個目標將看向 95.0 附近。

美元指數已跌破頸線 (圖表取自 talkmarkets)

Chandler 表示，由美元指數走勢圖來看，川普的言論讓美元走向熊市的格局，前日美元指數已經跌破頸線，至 95.45，來到 20 日移動平均線的下方，是這個月首次在平均線之下。

風險在於，如果有進一步的反彈，多頭也可能選擇暫時離場觀望，這將使美元指數的反彈在 95.80-96.00 附近遇見阻力。相反地，如果美元指數繼續滑落，跌破 95.0 的支撐，那麼接下來可能再測 94.0 的阻力點。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 認為，當前美元指數較 2 月的低點還高上 8%，不過 2018 年的高點恐怕已經過了。

他表示，由歐元、人民幣近日走勢，以及聯準會升息預期的發展來看，歐元從上週低點反彈逾 1%，可能只是開始，而美中貿易談判未來幾週有望取得進展，也有助於推動人民幣升值，均不利美元再升。

他說，當美元在 2017 年 1 月到達峰值時，市場情緒一片看漲，但事後證明，這卻是走弱的開始。同樣地，他相信目前是賣掉美元的好時機。