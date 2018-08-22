財報亮麗 外資調升今、明年獲利 遠東新股價連兩日創高

遠東新 (1402) 受惠瓶用聚酯粒與純對苯二甲酸 (PTA) 業務大幅成長，第二季財報亮麗，亞系外資券商上修其今、明年每股盈餘至 2.34 元與 2.08 元，目標價調升到 38 元，帶動遠東新股價連兩日創高，週三 (22 日) 最高達 35.65 元，上漲 4.7%。遠東新第二季營收 539.39 億元，季增 4.8%，年增 1.95%，雙率大幅攀升，營業利益衝破 50 億元，達 50.05 億元，季增 43.3%，年增 75.9%，稅後盈餘 49.06 億元，季增近一倍，達 98.7%，年增率 2.2 倍，EPS 0.98 元，累計上半年稅後盈餘 73.76 億元，年增 1.6 倍，EPS 1.48 元。



外資券商指出，中國禁廢令以及全球 PTA 供貨緊俏，聚酯與 PTA 價格上揚，利差擴大，加上在紡纖產品上有能力提供一貫化生產，以及 7 月台灣新增 PTA 產能，越南瓶裝聚酯粒產能將在 9 月產生盈利，美國新收購的 PET 產能也將從 8 月起貢獻利潤等，均為其利基。