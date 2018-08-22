業外加持Q2成績亮眼＋股價低於淨值 楠梓電今日爆量強攻漲停

老字號 PCB 廠楠梓電 (2316) 雖然本業表現依舊不佳，但在業外加持下，第二季繳出亮眼成績單，加上本身跌幅頗深、股價低於淨值，今早在買單大舉敲進下，爆量大漲，並鎖在漲停價的 17.1 元價位，成交量一舉擴大到超過 5700 張。楠梓電今年第二季本業表現依舊不佳，代表本業獲利能力的單季營業利益虧損 3439.5 萬元，但在業外加持下，第二季稅後獲利 1.38 億元，單季每股淨利 0.62 元；累計今年上半年合併營收為 26.21 億元，毛利率 4.94%，稅後獲利為 6856 萬元，每股淨利 0.31 元；但值得注意的是，今年上半年楠梓電約認列滬士電子轉投資收益近 1 億元。



楠梓電每股淨值 31.83 元，目前台灣廠區產能約 80 萬呎，握有同為 PCB 廠的滬士電子約 12% 股權，而滬士電子旗下有昆山滬利微電及湖北黃石滬士電子兩家公司，合計產能約 200 萬呎。楠梓電本身今年積極朝向汽車電子用板發展，公司期盼下半年營運表現優於上半年。