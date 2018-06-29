〈遠東新股東會〉機能衣連4屆打入世足賽 2020年東奧樣衣送樣中

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 機能衣成果豐碩，董事長徐旭東表示，今年的世足賽，就有巴西、英格蘭及阿烏地阿拉伯等 3 隊的球衣是用遠東新的機能衣，同時也是連續第 4 屆世足賽都有球隊採用遠東新產品，另外 2020 年的東京奧運，目前樣衣也已送樣。

遠東新今 (29) 日舉行股東會，徐旭東在會後受訪時，提到機能衣在世足的斬獲。徐旭東表示，球衣越來越科技化，其實大家可以注意，這些球員所穿的球衣，在經過比賽之後，看起來還是跟新的一樣，完全沒有髒的感覺，因為汗都蒸發掉了。

談到足球，徐旭東也是箇中好手，徐旭東表示，年輕時也有踢球，不過現在球員更厲害，像是踢角球，能夠踢出香蕉球，讓球直接射進球門，也能透過頭槌方式，進門得分。

除了世足賽外，徐旭東也透露，包括美國 2 大主要職業運動，NBA 及美式足球，遠新東的機能衣也都有斬獲，其中在 NBA 部分，連今年總冠軍隊金州勇士隊在內，30 支球隊就有 15 支是用遠東新的機能衣，至於美式足球，更是全部球隊都採用遠東新的機能衣。

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