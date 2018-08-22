台股盤中─紡織、造紙表現搶眼 收復10800點 量能不足是隱憂

美股周二收紅，台股今 (22) 日早盤小跌 1.96 點開出後，由傳產股領軍上攻，推升指數收復 10800 點，但因股王大立光 (3008-TW) 走弱，一度拖累大盤指數翻黑，盤面上以原物料族群的紡織、造紙股及鋼鐵等股表現搶眼，推升大漲重新回到紅盤，法人認為，量能不足造成大盤呈現弱勢反彈，短線仍偏保守整理格局。

台股昨日大漲收復年線後，今日以 10790.24 點開出，下跌 1.96 點，電子表現偏弱，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2330-TW) 成為撐盤指標，大立光則是走弱，金融股漲跌互見，類股僅維持小漲，以華南金、玉山金、元大金表現較強。

傳產股由原物料股撐起一片天，紡織股漲幅領先，遠東新持續上攻、宏洲、新纖、嘉裕、南紡、大東等同步上漲；造紙股也是強勢指標，正隆領漲、華紙、寶隆、永豐餘都上漲；鋼鐵股由大成鋼領軍上攻，盤中漲幅逾 1%；百貨貿易股盤中也上漲超過 1%。

電子股部分，被動元件股再度下跌，盤面上以穩懋 (3105-TW)、康控 - KY(4943-TW) 微星 (2377-TW) 表現強勢，另外，觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻、GIS-KY 業成走高，宏達電反彈上漲，大盤指數開低後快速收復 10800 點，衝高至 10817.21 點，但台積電盤中一度小翻黑，加上電子股呈現弱勢，拖累指數一度翻黑下跌到 10774.69 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，從技術面來看，KD 指標在低檔黃金交叉，大盤收復年線，RSI 回到 50 多方區，技術指標及線型偏多，但在量能不足下，短線仍然偏向保守整理格局。

他表示，目前呈現弱勢跌深反彈的走勢，預期指數空間不大，留意弱勢股減碼因應。