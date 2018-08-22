【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

21 日台股開高走高，主要受到二大因素影響，包括川普再度抱怨聯準會升息政策，不僅拉低美國十年期國債利率，亦拖累美元指數走低、台幣及人民幣反彈；另外，德國電信表示，新 iPhone 預估將在 9/12 發表、9/21 正式開賣，激勵蘋概股走強。光學股在 iPhone 拉貨潮來臨下領軍大漲，配合部份傳產股、被動元件及矽晶圓人氣回籠，令大盤連三日收升，站回五日均線及年線關卡，終場加權指數收在 10792.2 點，上漲 93.15 點或 0.87%，成交額 1137.43 億元。 OTC 指數收在 141.77 點，上漲 2.06 點或 1.47%，成交額 276.63 億元。

21 日台股隨亞股走強，日線連二紅，以最高點收市，可惜貿易擔憂持續，成交量不進反退，不過 MACD 柱狀體負值已連二日縮減，技術面些微好轉。籌碼方面，三大法人同步買超，惟外資台指期淨多單增加 370 口，台指選擇權淨空單亦增加 3294 口，出現多空方向不同步情形。經濟部公布，7 月外銷訂單年升 8%，電子及傳產商品同步告捷，考量經濟數據表現良好，若台幣走升，可望吸引外資回流，台股有機會更上層樓，接下來觀察美中貿易談判進展及週五聯準會主席演說看法。

