〈耀億法說〉深耕IKEA有成Q3不淡 調漲報價助攻營運

線材大廠耀億工業 (4430-TW) 今 (21) 日召開法說會，今年第三季隨著深耕瑞典傢俱商 IKEA 有成、產品調漲價格反映原料成本，帶動毛利率回溫，加上美元轉強也有助營運，執行長王贊景透露，7 月已有獲利、目前 8 月看起來還不錯，第三季可望擺脫去年同期虧損的窘境，若第三季好，第四季可望再成長。

耀億指出，以往第三季因長纖為主的線材需求較淡，營運表現也較差，但今年短纖事業因深耕 IKEA 效益逐漸顯現，成長動能強勁，上半年佔整體營收比重已超過 15%，預期下半年比重將持續成長。

耀億短纖主要應用於 IKEA 收納產品上的毛氈、不織布、針扎棉等，從設計到生產，供應佔比超過 5 成，為主要供應商。

據了解，IKEA 產品毛利率優於短纖平均的 22-23%，營收比重提高，毛利率亦將提升；而長纖產品因多為網球線、釣魚線、工業用線，技術成分較高，加上近年更切進鞋材機能布市場，亦助毛利表現回溫。

目前上半年耀億長短纖營收比重約 60：40，但隨下半年有長纖淡季，加上短纖出貨持穩成長，全年長短纖比重將趨近 55：45。

此外，耀億今年與客戶重新議價，除推升營收外，亦反映成本壓力，同步帶動毛利率回溫，公司看好，今年第三季在 IKEA 帶動之下，可望較去年同期虧損好轉，且若第三季情況好轉，代表第四季亦將更好，對下半年營運審慎樂觀。

耀億今年上半年在本業需求好轉、美金走強之下，稅後純益 7576 萬元，年增 223%，每股純益 1.34 元。