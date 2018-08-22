台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月22日

繪圖晶片大廠輝達發表搭載該公司近年最強 GPU 架構圖靈（Turing）的新晶片，外資花旗環球證券搶在第一時間發布報告指出，輝達新晶片將由台積電代工，9 月 18 日出貨；另外，首次採用台積電 7 奈米的超微新晶片也可望更快拉貨，將帶動台積電營運旺到 2019 年。

美國總統川普 20 日接受路透專訪，再度大談他與中國大陸國家主席習近平關係熱絡，但他對本周在華府舉行的美中貿易談判不抱太大期望；至於何時結束兩國貿易爭端，川普則以「沒有設定時間表」回應。

外電報導，蘋果 iPhone 新機將於 9 月 12 日亮相，9 月 21 日開賣。業界人士透露，大立光、GIS、可成等零組件協力廠已陸續出貨，組裝廠鴻海、和碩也正動員著手組裝，供應鏈從上到下熱鬧滾滾，業績一路旺到年底，可望扮演台股多頭先鋒。

經濟日報

台積奪兩大單 外資唱旺

新 iPhone 來了 傳 9/12 亮相

川普：美中談判 不抱期望

工商時報

台薩斷交 蔡總統: 侵犯我主權

人民幣中間價升幅 1 個月最猛

熱錢回來了 台股收復年線

聯合報

賴揆：推動電動車產業本土化

美股今拚史上最長牛市

委內瑞拉新鈔 砍掉 5 個零

蘋果日報

陸廠進逼 台品牌手機遭圍剿

華碩 7 月奮起 擠進台灣前 3 大

醫材業回溫 新藥股成果漸現

中國時報

川普再槓 Fed 亞幣樂透

促參法鬆綁 高雄登上招商王

薩國窮困急需金援 只能轉向

自由時報

地熱購售電合約 台東溫泉業拔頭籌

Nvidia 發表新顯卡 帶動類股走揚

群創獨步全球 推 OLED 穿戴手錶