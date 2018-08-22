亞運開戰 LiTV創單日觀看人次新高 賽事免費看到飽

2018 雅加達亞運正式展開激戰，中華隊傾巢而出為歷年最龐大的參賽陣容，台灣好手也持續傳捷報，LiTV 線上影視為本屆亞運賽事的合法線上直播管道，首日亞運開幕式就吸引許多體育迷進站觀看，創單日觀看人次新高，APP 下載人數也倍增。LiTV 指出，為支持中華健兒，加碼推出透過手機、電腦就可免費直接觀賞精彩的賽事。

LiTV 董事長錢大衛表示，LiTV 是合法正版影音平台，注重高畫質影音、播放流暢度等，這次為保證亞運播出品質，公司內部全員動起來，特別成立亞運小組全天候待命，確保用戶不受干擾清楚觀看賽事直播。

LiTV 表示，關心 2018 亞運的朋友，可加入 LiTV 線上影視，鎖定喜愛的運動項目，一同為台灣選手們加油，亞運期間 LiTV 從除電視、電腦、手機、平板等時時刻刻收看亞運賽事，多螢載具環境也能一次滿足所有觀賞需求，並可透過 LiTV 電視頻道回看。

目前中華隊在獎牌榜以 3 金 2 銀 5 銅，奪金選手包括：射擊 - 林穎欣、呂紹全、射擊 - 楊昆弼、女子跆拳道 - 蘇柏亞，LiTV 線上影視這次也特別推出「預測奪金數」活動，邀請觀眾一起在線上集氣，預測中華隊總奪金數拿大獎，有機會獲得 40 吋電視。