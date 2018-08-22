〈財報〉港內房股中期業績全線報捷 華置大賺96% 萬科多賺近25%

內房上半年業績全線報捷。華潤置地 (1109-HK) 純利人民幣 88.51 億元，年增 96%；萬科企業 (2202-HK) 獲利 25%，至人民幣 91.24 億元。碧桂園 (2007-HK) 賺人民幣 129.39 億元，為上市以來首度破百億元，年增 72.5%。

近年內房紛紛將旗下物業管理公司分拆上市，萬科總裁、首席執行官祝九勝指目前其物業管理錄得收入人民幣 80 億元、管理物業面積約 4 億平方公尺，惟未有回應會否分拆上市。

祝九勝表示，萬科負債中外幣負債總額不到 12 億美元，外幣負債佔比約 3 成，其餘為人民幣負債。公司不會過快增加負債，並會留意市埸潛在收購機會，保持主營業務擴張速度。

萬科於期內滙兌損失近人民幣 9 億元，副總裁兼首席財務官孫喜解釋，其中人民幣 1 億元為到期的金融衍生產品。

華潤置地 (1109-HK) 上半年純利人民幣 88.51 億元，年增 96%，每股盈餘人民幣 1.28 元，中期息人民幣 0.11 元。

期內綜合毛利率錄得 48.1%，較去年同期升 13 個百分點。惟華置副總裁兼首席財務長俞建指出，大陸樓市調控趨嚴，盼全年毛利率維持在 40% 左右即可，有信心完成全年人民幣 1830 億元的合約銷售目標。

至於人民幣匯率下行，俞建則認為影響不大，表示集團有做敏感性分析，即使人民幣下半年繼續貶值 5%，對集團的現金流影響也只有人民幣 4 億元，獲利影響則不超過人民幣 20 億元。

龍湖集團 (0960-HK) 中期純利人民幣 54.3 億元，年增 23.26%，每股盈餘 0.929 元，中期股息人民幣 0.3 元。

中國建築國際 (3311-HK) 中期純利人民幣 25.22 億元，年增 1.16%，派中期息人民幣 0.15 元。中建國際公布周勇不再兼任行政總裁一職，執行董事張海鵬獲委任為公司行政總裁，消息公布後股價一度急跌逾 10%。

周勇指人事調動主要為提升企業管治水平，強調自己會繼續擔任執董及主席，並負責其戰略、重大投資等決定。

至於內房龍頭之一碧桂園 (2007-HK) 上半年純利自上市以來首度破百億元，賺人民幣 129.39 億元，年增 72.5%，期內每股盈餘 0.6003 元，中期息每股派 0.1852 元，較去年同期大增 77%。

針對近期工安事件頻傳，碧桂園總裁莫斌除對近期發生的安全事故再三表示歉意，並稱下半年重點工作是「提質控速」，放緩發展步伐，以零傷亡為目標，重申「寧可慢一點，也要穩一點」。