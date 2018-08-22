小米(01810-HK)今公布上市後的首份成績表

首隻同股不同權在港掛牌的股份小米(01810-HK)今日公布上市後的首份成績表。市場一直憧憬該公司能從主力售賣硬件，成功轉型成為互聯網公司，市場關注其互聯網收入能否成為增長動力，資金本周起偷步買入，似博其績後繼續反彈。

早前小米的股價穩定期結束後獲最少6家券商齊籲增持，包括高盛、摩根士丹利及里昂等外資大行，看升幅度介乎16%至28%。早前發表報告的大行當中，以德銀的目標價23.2元最進取，該行指出小米的強項在於高效「性價比」，有力震撼環球智能手機及物聯網行業，預期公司2018至2020年經調整盈利的複合年增長率可達70%。

另外，高盛、摩根士丹利及里昂皆對小米股價前景正面，主要是小米的互聯網服務可以借助既有的用戶優勢，產品組合及海外市場的每月活躍用戶(MAU)正朝良好方向發展。

至於同樣有發表報告的瑞信，則僅評小米「中性」，瑞信指，投資者下一步要觀望的，是小米「鐵人三項」商業模式能否在海外市場取得成功；該行給予目標價18.6元，較昨收市價仍有6.9%的上升空間。

來源：晴報

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