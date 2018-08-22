〈財報〉美圖虧損收窄但下半年不樂觀 股價開盤跌7.88%

美圖 (1357-HK) 今年上半年虧損收窄 1.07% 至人民幣 1.3 億元，但下半年則不樂觀，因將美圖秀秀轉型成為社交平台的「美和社交」策略，料下半年的銷售開支及虧損將增加。今 (22) 日開盤，美圖股價低開 7.88%，報港幣 4.44 元。

圖：新浪財經

美圖公司今年上半年營收人民幣 20.52 億元，年減 5.9%，淨虧損人民幣 1.274 億元，較去年同期略有收窄 1.07%。其中，互聯網業務營收人民幣 5.72 億元，年增 131.6%，線上廣告收入大增 244.8% 至人民幣 2.849 億元；公司整體毛利率大增 10.5 個百分點至 30.5%，商業化潛能進一步釋放。

截至 6 月底，美圖的 MAU 總數為 3.5 億人，較去年底減少 15.85%，主要是美拍於今年 3 月及 6 月分別暫停下載，以作內容整改，美拍 MAU 減少 56.42% 至 4276.7 萬人。

創始人兼首席執行官吳欣鴻表示，未來 18 個月的首要任務並非側重產生獲利，而是推動活躍用戶數及毛利的增長。董事長蔡文勝預期，轉型的影響持續半年至一年，美圖秀秀形式上會類似 Instagram，冀活躍用戶數目能重回增長。

美圖秀秀社交版在 8 月開始對小部分用戶開放測試，用戶使用時間及每日打開次數見提升，社交版於 9 月 21 日將正式推出，對美圖的月活躍用戶 (MAU) 增長的目標「較激進」，但暫時未能透露具體數字。

此外，美圖首席財務官顏勁良透露，未來會集中資源開發新手機，故推出的款數或減少，而原訂於今年第四季推出的 V 系列智能手機，將延遲至 2019 年首季推出。

美圖股價至今仍較上市價低逾 4 成，蔡文勝認為與市場大環境及美圖正轉型有關，期望市場多關注廣告及互聯網方面的收入，以及美圖秀秀轉型後的表現，他對公司前景有信心，不排除個人未來會增持。