• 人工智能的崛起是人類文明進程中最大的事件，文明產生的一切都是人類智能的產物。2016年是全球“人工智能革命年”，未來“人工智能+”成為最新生態，對產業發展帶來無可估量的價值，人工智能人才必將是最核心的因素。

• 人工智能的民主化是新潮流，大公司應建立人工智能服務平台，為廣大開發者服務，主要在數據，技術標準，開發工具，架構係統等方面賦能開發者，讓更多人工智能創客進行人工智能的開發設計。谷歌大腦，百度大腦都是人工智能開源服務平台的典範。

• 機器革命正在掀起，從1.0機器走向2.0機器，1.0機器是“會勞動的機器”，機器按照設計的要求重復操作。2.0機器是“會學習的機器”，機器是有數據智能，運用數據能夠自我學習，通過自己學習不斷進化，而且越學習越優秀。

• 量子計算是新一代計算技術，量子計算是有三大優勢：一是快速計算，與傳統計算相比快千百倍；二是保密性好，量子計算有效地解決信息安全；三是併行計算，很好地解決計算的復雜性和交互性。量子計算與人工智能相結合將成為智能時代的最新技術。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)