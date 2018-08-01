Facebook發現首批干擾美國中期選舉賬號 股價漲幅收窄

自 3 月陷入與干擾 2016 年美國總統大選有關的「泄露門」事件後，全球最大社交媒體 Facebook 周二公布了第一起發現虛假帳戶試圖干擾 2018 年美國國會中期選舉的案例。

Facebook 官方聲明稱，在 Facebook 主站和旗下的圖片與影音分享平台 Instagram 上，共發現了 32 個頁面和帳戶涉嫌「串謀造假」。公司已與美國執法機構和國會共享資訊，並刪除了假帳戶。

這些頁面或帳戶是 2017 年 3 月到 2018 年 5 月期間開設，其中至少有一個頁面擁有 29 萬多人的關注。這些頁面上共運行了 150 個廣告，推廣成本為 1.1 萬美元，支付方式是美元或加元。

Facebook 稱，目前調查處於非常初步的階段，尚未知曉全部事實，包括誰可能是這場有預謀、有組織政治干擾活動的幕後推手或負責人。這次發現的個別虛假賬號，與 2016 年干擾美國大選的俄羅斯「網路研究機構」（IRA）有個別關聯，但無法確定是否為俄羅斯方面試圖干擾中期選舉。

例如，本次發現的虛假帳戶也像 IRA 當年的手法一樣，關注或發起了很多龐雜、有矛盾點或熱度的社會話題，包括支持印第安人權利、黑人運動和白人至上主義等思想。其中一個活動與下周在美國首都華盛頓特區舉行的第二場白人至上主義遊行有關，號召關注者反對抗議這場遊行的人。

但本次虛假帳戶的幕後創建者，比 2016 年干擾美國大選的人還要費盡心力去隱藏真實身份和意圖，例如僱傭第三方機構發布廣告宣傳運動等，也沒有發現 IP 地址在俄羅斯的情況，所以 Facebook 無法斷言俄羅斯就是主使。本次確認了有勢力想干預美國國會中期選舉，已經是頗令人震驚的發現。

由於證明了平颱風險管理能力加強、及時披露了重要資訊，Facebook 股價周二漲超 1%，交投接近 173 美元，基本重回了上周五的收盤位。不過在消息公布前，Facebook 股價最高漲 1.8%，隨後漲幅有所收窄。

上周三美股盤後，Facebook 第二季財報不佳，營收和全球日活用戶數增長等關鍵指標遜於預期，由於歐洲對用戶隱私從嚴監管、公司投入較大成本識別虛假新聞或帳戶，都令今年餘下時間的營收和盈利指引遜於預期，一度引爆了美股科技板塊的拋售潮。