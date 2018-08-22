【異動股】樂視網(300104-CN)再度高開高走 漲逾9%成交額超5億

繼昨日漲停後，今日(8月22日)，樂視網(300104-CN)再度高開高走。截至10:05，樂視網(300104-CN)漲9.17%，報2.45元，成交金額超5.11億元。

消息面上，本月17日，樂視網發佈告稱，與樂視非上市體係達成認定債務規模約67億元。8月21日，樂視非上市體係(樂視控股)債務處理小組相關負責人在接受採訪時表示，樂視控股已償還了2.63億元的債務，併與樂視網達成了40多億元的償債方案。“剩餘的十幾億元本不應該由賈躍亭承擔的公司債務，賈躍亭承諾由他個人承擔。”該負責人表示。

樂視網8月21日晚間發佈澄清公告稱，上市公司未因債務解決獲得直接現金流入，抵債獲得資產進行處置取得現金需要較長時間且存在較大不確定性，上市公司短期無法從目前已達成的關聯方債務問題解決計劃獲得現金支持，因資金缺乏導緻的上市公司經營困境併不能直接、有效解除。此外，非上市體係關聯方就債務問題解決的實質性落地和執行也存在變動可能性。

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