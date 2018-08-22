[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/21 107/08/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54090 10.53720 0.00370 0.03511 大華銀多元特別收益平衡基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.87390 9.89430 -0.02040 -0.20618 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.87570 9.89610 -0.02040 -0.20614 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.83710 9.84510 -0.00800 -0.08126 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.83690 9.84490 -0.00800 -0.08126 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.18240 9.18710 -0.00470 -0.05116 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44850 9.45390 -0.00540 -0.05712 中國信託台灣活力基金 14.82000 14.69000 0.13000 0.88496 中國信託台灣優勢基金 17.61000 17.46000 0.15000 0.85911 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88490 9.88970 -0.00480 -0.04854 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24990 9.25430 -0.00440 -0.04755 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26230 10.25780 0.00450 0.04387 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57050 9.56630 0.00420 0.04390 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54800 10.46870 0.07930 0.75750 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18550 9.11640 0.06910 0.75797 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06510 11.02710 0.03800 0.34461 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95850 9.92430 0.03420 0.34461 中國信託智能運動基金-台幣 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 中國信託智能運動基金-美元 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98560 10.98550 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49440 9.49140 0.00300 0.03161 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14190 9.13890 0.00300 0.03283 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62920 9.62260 0.00660 0.06859 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26660 9.26020 0.00640 0.06911 中國信託精穩基金 18.46320 18.45660 0.00660 0.03576 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 63.44000 62.67000 0.77000 1.22866 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.70300 39.53270 0.17030 0.43078 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.74000 17.44000 0.30000 1.72018 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40080 11.39800 0.00280 0.02457 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55470 10.56350 -0.00880 -0.08331 元大上證50基金 27.91000 27.43000 0.48000 1.74991 元大大中華TMT基金-人民幣 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847 元大大中華TMT基金-新台幣 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.30000 13.19000 0.11000 0.83397 元大大中華價值指數基金-美元 12.53800 12.43100 0.10700 0.86075 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.88200 16.76100 0.12100 0.72191 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.14700 10.11200 0.03500 0.34612 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.79800 9.77500 0.02300 0.23529 元大中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.88000 0.03000 1.04167 元大中國平衡基金-新台幣 13.04000 12.92000 0.12000 0.92879 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.08870 45.90680 0.18190 0.39624 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49230 10.48540 0.00690 0.06581 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71600 9.70970 0.00630 0.06488 元大中國機會債券基金-新台幣 9.69120 9.69530 -0.00410 -0.04229 元大巴西指數基金 5.33800 5.40000 -0.06200 -1.14815 元大巴菲特基金 28.84000 28.47000 0.37000 1.29961 元大日經225基金 27.95000 27.92000 0.03000 0.10745 元大台商收成基金 24.50000 24.31000 0.19000 0.78157 元大台灣50單日反向1倍基金 12.25000 12.36000 -0.11000 -0.88997 元大台灣50單日正向2倍基金 39.01000 38.33000 0.68000 1.77407 元大台灣中型100基金 33.46000 32.98000 0.48000 1.45543 元大台灣加權股價指數基金 25.54200 25.30700 0.23500 0.92860 元大台灣卓越50基金 84.57000 83.88000 0.69000 0.82260 元大台灣金融基金 18.19000 18.01000 0.18000 0.99944 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.93000 31.71000 0.22000 0.69379 元大台灣高股息基金 27.30000 27.10000 0.20000 0.73801 元大台灣電子科技基金 36.38000 36.09000 0.29000 0.80355 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 元大全球ETF穩健組合基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 元大全球不動產證券化基金-美元 12.61200 12.59300 0.01900 0.15088 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332 元大全球股票入息基金-美元配息 9.56600 9.51800 0.04800 0.50431 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 元大全球新興市場精選組合基金 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423 元大全球農業商機基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大印尼指數基金 8.48500 8.29300 0.19200 2.31521 元大印度指數基金 10.39800 10.34400 0.05400 0.52204 元大印度基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048 元大多多基金 19.50000 19.26000 0.24000 1.24611 元大多福基金 56.11000 55.46000 0.65000 1.17202 元大亞太成長基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59760 8.59520 0.00240 0.02792 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07980 7.07790 0.00190 0.02684 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.60400 9.58500 0.01900 0.19823 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05100 10.06400 -0.01300 -0.12917 元大卓越基金 48.97000 48.38000 0.59000 1.21951 元大店頭基金 9.05000 8.93000 0.12000 1.34378 元大泛歐成長基金 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26450 10.26400 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56720 9.57600 -0.00880 -0.09190 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.71050 31.70810 0.00240 0.00757 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.74430 38.44610 0.29820 0.77563 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.83710 18.98780 -0.15070 -0.79367 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.62480 19.33320 0.29160 1.50829 元大美國政府7至10年期債券基金 39.02380 38.89660 0.12720 0.32702 元大高科技基金 20.02000 19.80000 0.22000 1.11111 元大得利貨幣市場基金 16.25290 16.25270 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98140 11.98130 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.14000 12.85000 0.29000 2.25681 元大華夏中小基金 7.07000 7.04000 0.03000 0.42614 元大新中國基金-人民幣 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508 元大新中國基金-美元 8.79700 8.70300 0.09400 1.08009 元大新中國基金-新台幣 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379 元大新主流基金 27.02000 26.71000 0.31000 1.16061 元大新東協平衡基金-美元 9.36800 9.32700 0.04100 0.43958 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.27210 10.26550 0.00660 0.06429 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.57940 9.53780 0.04160 0.43616 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25970 10.24340 0.01630 0.15913 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.93440 8.92030 0.01410 0.15807 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85240 9.84400 0.00840 0.08533 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45310 9.44510 0.00800 0.08470 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.97820 9.98340 -0.00520 -0.05209 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.57800 9.58290 -0.00490 -0.05113 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59970 9.59380 0.00590 0.06150 元大新興亞洲基金 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.01310 8.99700 0.01610 0.17895 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.78900 8.77340 0.01560 0.17781 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.23830 9.24740 -0.00910 -0.09841 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.00820 9.01700 -0.00880 -0.09759 元大萬泰貨幣市場基金 15.10070 15.10050 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.63000 39.18000 0.45000 1.14855 元大實質多重資產基金-人民幣 9.06000 8.95000 0.11000 1.22905 元大實質多重資產基金-美元 8.39400 8.28900 0.10500 1.26674 元大實質多重資產基金-新台幣 8.83000 8.73000 0.10000 1.14548 元大滬深300單日反向1倍基金 15.86000 16.12000 -0.26000 -1.61290 元大滬深300單日正向2倍基金 13.29000 12.88000 0.41000 3.18323 元大摩臺基金 39.15000 38.79000 0.36000 0.92807 元大標普500基金 26.46000 26.41000 0.05000 0.18932 元大標普500單日反向1倍基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 元大標普500單日正向2倍基金 34.99000 34.84000 0.15000 0.43054 元大標智滬深300基金 15.87000 15.55000 0.32000 2.05788 元大歐洲50基金 24.37000 24.21000 0.16000 0.66088 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.60230 9.55940 0.04290 0.44877 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18050 10.18010 0.00040 0.00393 元大績效基金 55.97000 55.32000 0.65000 1.17498 元大韓國KOSPI200基金 22.07000 21.81000 0.26000 1.19211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.42000 15.22000 0.20000 1.31406 日盛上選基金 34.22000 33.67000 0.55000 1.63350 日盛小而美基金 18.76000 18.52000 0.24000 1.29590 日盛中國內需動力基金 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61940 11.64200 -0.02260 -0.19412 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.73400 9.75290 -0.01890 -0.19379 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65260 11.64240 0.01020 0.08761 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75610 9.74770 0.00840 0.08617 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58790 10.58770 0.00020 0.00189 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84930 8.84910 0.00020 0.00226 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 日盛日盛基金 13.88000 13.69000 0.19000 1.38787 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 日盛全球抗暖化基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.13280 10.12590 0.00690 0.06814 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50510 9.49870 0.00640 0.06738 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96170 9.96110 0.00060 0.00602 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34660 9.34600 0.00060 0.00642 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41440 2.41710 -0.00270 -0.11170 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67530 1.67720 -0.00190 -0.11328 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36500 0.36450 0.00050 0.13717 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25410 0.25370 0.00040 0.15767 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13820 12.12800 0.01020 0.08410 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31200 8.30500 0.00700 0.08429 日盛亞洲機會基金 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053 日盛首選基金 17.46000 17.21000 0.25000 1.45264 日盛高科技基金 18.48000 18.21000 0.27000 1.48270 日盛貨幣市場基金 14.76870 14.76850 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.50000 39.98000 0.52000 1.30065 日盛精選五虎基金 38.35000 37.91000 0.44000 1.16064 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48370 13.48350 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.82000 31.21000 0.61000 1.95450 台新MSCI中國基金 20.17000 19.80000 0.37000 1.86869 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.86000 18.02000 -0.16000 -0.88790 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.36000 21.97000 0.39000 1.77515 台新大眾貨幣市場基金 14.16030 14.16010 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41810 10.41690 0.00120 0.01152 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54540 10.54120 0.00420 0.03984 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10420 10.11400 -0.00980 -0.09690 台新中國通基金 44.31000 43.63000 0.68000 1.55856 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46060 0.45860 0.00200 0.43611 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.14700 14.10400 0.04300 0.30488 台新中國精選中小基金-美元 0.32940 0.32980 -0.00040 -0.12129 台新中國精選中小基金-新台幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 台新主流基金 23.95000 23.68000 0.27000 1.14020 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.62000 20.64000 -0.02000 -0.09690 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67480 0.67450 0.00030 0.04448 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.36000 15.37000 -0.01000 -0.06506 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50120 0.50100 0.00020 0.03992 台新台灣中小基金 34.80000 34.30000 0.50000 1.45773 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.09720 10.08220 0.01500 0.14878 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.38680 9.34670 0.04010 0.42903 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.51030 10.46540 0.04490 0.42903 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.35790 10.34060 0.01730 0.16730 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.17880 11.16000 0.01880 0.16846 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.51000 16.41000 0.10000 0.60938 台新亞美短期債券基金 10.91660 10.90720 0.00940 0.08618 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56090 8.56370 -0.00280 -0.03270 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28420 0.28390 0.00030 0.10567 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89650 11.90050 -0.00400 -0.03361 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38930 0.38890 0.00040 0.10285 台新真吉利貨幣市場基金 11.09010 11.09000 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.99270 29.73770 0.25500 0.85750 台新智慧生活基金-美元 10.41100 10.36810 0.04290 0.41377 台新智慧生活基金-新台幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.30690 8.30170 0.00520 0.06264 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47000 8.47630 -0.00630 -0.07432 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.93030 8.92470 0.00560 0.06275 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.11360 9.12030 -0.00670 -0.07346 台新新興市場債券基金(A類型) 10.32590 10.33380 -0.00790 -0.07645 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33110 0.33090 0.00020 0.06044 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70020 7.70610 -0.00590 -0.07656 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25990 0.25980 0.00010 0.03849 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.29000 -0.01000 -0.18904 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 21.01000 0.01000 0.04760 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68400 10.64600 0.03800 0.35694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.79000 19.58000 0.21000 1.07252 未來資產全球大消費基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82770 11.82380 0.00390 0.03298 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55180 9.54870 0.00310 0.03247 未來資產亞洲新富基金 20.03000 19.85000 0.18000 0.90680 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56520 12.56510 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.28000 12.14000 0.14000 1.15321 未來資產新興市場債券基金A 8.72190 8.71090 0.01100 0.12628 未來資產新興市場債券基金B 6.63110 6.62270 0.00840 0.12684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09650 11.09400 0.00250 0.02253 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90860 9.88940 0.01920 0.19415 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32730 9.30140 0.02590 0.27845 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56680 10.53760 0.02920 0.27710 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.92990 7.88910 0.04080 0.51717 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04610 8.99960 0.04650 0.51669 永豐中小基金 54.33000 53.84000 0.49000 0.91010 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77460 1.77490 -0.00030 -0.01690 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33620 2.33660 -0.00040 -0.01712 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.09440 8.08190 0.01250 0.15467 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.33970 10.32380 0.01590 0.15401 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.67000 0.04000 0.85653 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.17000 20.96000 0.21000 1.00191 永豐主流品牌基金 18.22000 18.01000 0.21000 1.16602 永豐永豐基金 36.98000 36.31000 0.67000 1.84522 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.88070 9.86330 0.01740 0.17641 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.87910 9.86160 0.01750 0.17746 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.83680 9.82150 0.01530 0.15578 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.83650 9.82120 0.01530 0.15579 永豐亞洲民生消費基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 永豐南非幣2021保本基金 12.88690 12.87810 0.00880 0.06833 永豐高科技基金 24.43000 24.07000 0.36000 1.49564 永豐貨幣市場基金 13.88170 13.88150 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11540 2.11900 -0.00360 -0.16989 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49220 2.49650 -0.00430 -0.17224 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77450 7.77460 -0.00010 -0.00129 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39350 10.39360 -0.00010 -0.00096 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.06330 7.06480 -0.00150 -0.02123 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83260 10.83490 -0.00230 -0.02123 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.73000 16.56000 0.17000 1.02657 永豐臺灣加權ETF基金 55.76000 55.23000 0.53000 0.95962 永豐領航科技基金 40.48000 39.91000 0.57000 1.42821 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.28000 11.13000 0.15000 1.34771 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.92000 10.78000 0.14000 1.29870 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 永豐趨勢平衡基金 47.07000 46.62000 0.45000 0.96525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56750 11.56650 0.00100 0.00865 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46930 9.46170 0.00760 0.08032 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72230 9.71450 0.00780 0.08029 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48390 9.47860 0.00530 0.05592 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65650 9.65110 0.00540 0.05595 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48400 9.47550 0.00850 0.08971 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86610 9.85740 0.00870 0.08826 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46360 9.45870 0.00490 0.05180 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71590 9.71090 0.00500 0.05149 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 兆豐國際中小基金 16.07000 15.86000 0.21000 1.32409 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.52000 13.40000 0.12000 0.89552 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.91000 17.73000 0.18000 1.01523 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.79000 17.60000 0.19000 1.07955 兆豐國際生命科學基金 16.45000 16.47000 -0.02000 -0.12143 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36860 10.34440 0.02420 0.23394 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.60220 10.56770 0.03450 0.32647 兆豐國際全球基金 31.61000 31.47000 0.14000 0.44487 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26970 10.26920 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02170 10.03080 -0.00910 -0.09072 兆豐國際國民基金 22.46000 22.25000 0.21000 0.94382 兆豐國際第一基金 13.27000 13.09000 0.18000 1.37510 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98460 9.98970 -0.00510 -0.05105 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92060 7.92470 -0.00410 -0.05174 兆豐國際萬全基金 20.69000 20.49000 0.20000 0.97609 兆豐國際電子基金 25.49000 25.12000 0.37000 1.47293 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.48000 22.25000 0.23000 1.03371 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.43000 16.56000 -0.13000 -0.78502 兆豐國際豐台灣基金 33.31000 33.17000 0.14000 0.42207 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50150 12.50140 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15400 11.15090 0.00310 0.02780 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98910 11.97250 0.01660 0.13865 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75990 10.74820 0.01170 0.10886 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52670 11.51420 0.01250 0.10856 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15670 8.15450 0.00220 0.02698 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49090 9.47760 0.01330 0.14033 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97050 8.96040 0.01010 0.11272 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31450 9.30430 0.01020 0.10963 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 合庫全球新興市場基金 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 合庫貨幣市場基金 10.12900 10.12890 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.38410 9.37030 0.01380 0.14727 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.65480 9.64560 0.00920 0.09538 合庫新興多重收益基金A類型 9.96300 9.95920 0.00380 0.03816 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.37830 11.36710 0.01120 0.09853 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.34390 13.33980 0.00410 0.03074 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.72490 8.71140 0.01350 0.15497 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39780 9.38880 0.00900 0.09586 合庫新興多重收益基金B類型 7.83390 7.83090 0.00300 0.03831 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71330 8.70470 0.00860 0.09880 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95350 9.94860 0.00490 0.04925 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97540 10.97320 0.00220 0.02005 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.94780 9.89580 0.05200 0.52548 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77670 9.73890 0.03780 0.38813 安聯中國東協基金 15.34000 15.16000 0.18000 1.18734 安聯中國策略基金 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870 安聯中華新思路基金-人民幣 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234 安聯中華新思路基金-美元 12.42000 12.27000 0.15000 1.22249 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257 安聯台灣大壩基金 28.29000 28.05000 0.24000 0.85561 安聯台灣科技基金 46.51000 45.95000 0.56000 1.21872 安聯台灣貨幣市場基金 12.49060 12.49050 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.19000 30.87000 0.32000 1.03661 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14360 10.14330 0.00030 0.00296 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08070 15.08440 -0.00370 -0.02453 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65780 9.66010 -0.00230 -0.02381 安聯四季成長組合基金-美元 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32000 12.33760 -0.01760 -0.14265 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14330 10.14480 -0.00150 -0.01479 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24620 12.24830 -0.00210 -0.01715 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51010 9.50820 0.00190 0.01998 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35920 9.36050 -0.00130 -0.01389 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03480 9.03630 -0.00150 -0.01660 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02270 12.03880 -0.01610 -0.13373 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94880 10.94660 0.00220 0.02010 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61910 10.61870 0.00040 0.00377 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92250 8.92510 -0.00260 -0.02913 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70920 8.70740 0.00180 0.02067 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.42150 8.42110 0.00040 0.00475 安聯全球人口趨勢基金 11.77000 11.71000 0.06000 0.51238 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.94000 37.13000 -0.19000 -0.51172 安聯全球油礦金趨勢基金 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 安聯全球計量平衡基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02750 12.00770 0.01980 0.16489 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42650 10.40940 0.01710 0.16427 安聯全球新興市場基金 17.23000 17.09000 0.14000 0.81919 安聯全球農金趨勢基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 安聯全球綠能趨勢基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 安聯亞洲動態策略基金 22.71000 22.57000 0.14000 0.62029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05900 10.05480 0.00420 0.04177 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81500 9.81100 0.00400 0.04077 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.45650 83.30300 0.15350 0.18427 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.40920 12.38290 0.02630 0.21239 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.46690 65.33210 0.13480 0.20633 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.65310 9.63260 0.02050 0.21282 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57970 2.57940 0.00030 0.01163 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.49400 10.49940 -0.00540 -0.05143 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19830 2.19860 -0.00030 -0.01365 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70840 8.71270 -0.00430 -0.04935 宏利台灣動力基金 32.08000 31.62000 0.46000 1.45478 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.14480 10.10820 0.03660 0.36208 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92780 9.90600 0.02180 0.22007 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.99160 7.96270 0.02890 0.36294 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.95980 7.93970 0.02010 0.25316 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 宏利全球債券組合基金 13.03620 13.04240 -0.00620 -0.04754 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78020 2.77860 0.00160 0.05758 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72570 11.72640 -0.00070 -0.00597 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69580 8.69590 -0.00010 -0.00115 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43560 2.43680 -0.00120 -0.04924 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.92700 10.93840 -0.01140 -0.10422 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75020 3.74890 0.00130 0.03468 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60600 0.60600 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.56000 17.57000 -0.01000 -0.05692 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79980 11.78510 0.01470 0.12473 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.50220 10.49170 0.01050 0.10008 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18640 10.18130 0.00510 0.05009 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97110 8.96090 0.01020 0.11383 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56300 8.55440 0.00860 0.10053 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48190 8.47850 0.00340 0.04010 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.48140 8.46160 0.01980 0.23400 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73290 2.73140 0.00150 0.05492 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39670 0.39660 0.00010 0.02521 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05150 12.05480 -0.00330 -0.02737 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90410 0.90370 0.00040 0.04426 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32690 7.32890 -0.00200 -0.02729 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02450 2.02360 0.00090 0.04448 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29140 0.29130 0.00010 0.03433 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98260 8.98460 -0.00200 -0.02226 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32780 0.32770 0.00010 0.03052 宏利萬利貨幣市場基金 13.64080 13.64060 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.58000 2.55000 0.03000 1.17647 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.74000 11.60000 0.14000 1.20690 宏利臺灣股息收益基金 27.93000 27.52000 0.41000 1.48983 宏利澳幣保本基金 12.15590 12.08060 0.07530 0.62331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17460 10.17490 -0.00030 -0.00295 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48990 9.48800 0.00190 0.02003 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.89860 8.90900 -0.01040 -0.11674 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.58430 10.59670 -0.01240 -0.11702 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 貝萊德新台幣基金 12.93330 12.93320 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.46000 26.21000 0.25000 0.95383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21640 11.21480 0.00160 0.01427 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87510 9.87840 -0.00330 -0.03341 保德信大中華基金-人民幣 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647 保德信大中華基金-美元 9.37000 9.25000 0.12000 1.29730 保德信大中華基金-新台幣 27.83000 27.51000 0.32000 1.16321 保德信中小型股基金 45.65000 45.16000 0.49000 1.08503 保德信中國中小基金-人民幣 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 保德信中國中小基金-美元 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 保德信中國中小基金-新臺幣 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.09710 9.05240 0.04470 0.49379 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.15950 9.11630 0.04320 0.47388 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22350 9.17760 0.04590 0.50013 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.95760 9.90800 0.04960 0.50061 保德信中國品牌基金-人民幣 8.52000 8.43000 0.09000 1.06762 保德信中國品牌基金-美元 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.21000 9.11000 0.10000 1.09769 保德信台商全方位基金 35.65000 35.20000 0.45000 1.27841 保德信全球中小基金 30.15000 30.09000 0.06000 0.19940 保德信全球消費商機基金 18.45000 18.40000 0.05000 0.27174 保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.02000 7.97000 0.05000 0.62735 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.41000 33.39000 0.02000 0.05990 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77700 9.76060 0.01640 0.16802 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59090 10.57360 0.01730 0.16362 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25770 9.25510 0.00260 0.02809 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.01340 10.01070 0.00270 0.02697 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19390 8.19320 0.00070 0.00854 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80580 10.80490 0.00090 0.00833 保德信亞太基金 21.25000 21.06000 0.19000 0.90218 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50440 8.49940 0.00500 0.05883 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26810 11.26140 0.00670 0.05950 保德信店頭市場基金 32.94000 32.52000 0.42000 1.29151 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.55000 0.02000 0.30534 保德信金平衡基金 30.25000 30.01000 0.24000 0.79973 保德信金滿意基金 42.56000 42.08000 0.48000 1.14068 保德信科技島基金 26.00000 25.74000 0.26000 1.01010 保德信高成長基金 93.57000 92.26000 1.31000 1.41990 保德信第一基金 26.31000 25.93000 0.38000 1.46548 保德信貨幣市場基金 15.76740 15.76720 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61390 10.58620 0.02770 0.26166 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.76270 10.74930 0.01340 0.12466 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85880 10.83010 0.02870 0.26500 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31000 10.29670 0.01330 0.12917 保德信新世紀基金 10.63000 10.51000 0.12000 1.14177 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99960 8.00040 -0.00080 -0.01000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81550 10.81660 -0.00110 -0.01017 保德信新興趨勢組合基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 保德信瑞騰基金 15.54520 15.54520 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67090 9.67860 -0.00770 -0.07956 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.89770 9.90550 -0.00780 -0.07874 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61830 9.63450 -0.01620 -0.16815 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72830 9.74480 -0.01650 -0.16932 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81900 9.81210 0.00690 0.07032 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80420 9.79690 0.00730 0.07451 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66130 9.66070 0.00060 0.00621 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66390 9.66320 0.00070 0.00724 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96110 9.96540 -0.00430 -0.04315 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94900 9.94110 0.00790 0.07947 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00970 10.00220 0.00750 0.07498 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83640 9.83330 0.00310 0.03153 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83620 9.83350 0.00270 0.02746 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52450 9.52750 -0.00300 -0.03149 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37170 9.38010 -0.00840 -0.08955 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95780 1.95640 0.00140 0.07156 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66590 2.66390 0.00200 0.07508 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29470 0.29440 0.00030 0.10190 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43550 0.43500 0.00050 0.11494 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43640 8.43460 0.00180 0.02134 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70110 11.69980 0.00130 0.01111 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51270 9.49570 0.01700 0.17903 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64130 11.62080 0.02050 0.17641 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.61990 8.60100 0.01890 0.21974 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57130 10.54820 0.02310 0.21899 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01390 10.01400 -0.00010 -0.00100 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94570 9.95440 -0.00870 -0.08740 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98610 9.99580 -0.00970 -0.09704 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.54290 10.55150 -0.00860 -0.08150 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.90420 9.92030 -0.01610 -0.16229 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70460 9.71200 -0.00740 -0.07619 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00690 10.01290 -0.00600 -0.05992 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68950 9.70550 -0.01600 -0.16485 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.87840 9.89500 -0.01660 -0.16776 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45710 10.46370 -0.00660 -0.06308 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14470 6.15090 -0.00620 -0.10080 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.54810 10.55890 -0.01080 -0.10228 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64860 11.64850 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.79000 19.49000 0.30000 1.53925 施羅德樂活中小基金-I類型 4512.58000 4444.22000 68.36000 1.53818 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.12530 10.11480 0.01050 0.10381 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.10870 11.08510 0.02360 0.21290 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.36700 10.34510 0.02190 0.21169 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.00720 8.99780 0.00940 0.10447 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.41170 9.39170 0.02000 0.21295 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.22620 9.20670 0.01950 0.21180 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.32330 10.31250 0.01080 0.10473 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84830 10.82520 0.02310 0.21339 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.79300 10.77020 0.02280 0.21170 柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.22000 0.07000 1.12540 柏瑞巨人基金 13.10000 12.97000 0.13000 1.00231 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65340 13.65330 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42580 13.42830 -0.00250 -0.01862 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79060 11.78350 0.00710 0.06025 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.39650 12.38960 0.00690 0.05569 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86310 8.86470 -0.00160 -0.01805 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76560 6.76690 -0.00130 -0.01921 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73730 8.73190 0.00540 0.06184 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49410 8.51240 -0.01830 -0.21498 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71520 10.70930 0.00590 0.05509 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31240 8.31650 -0.00410 -0.04930 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96550 11.95820 0.00730 0.06105 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63110 11.63320 -0.00210 -0.01805 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.83110 11.85650 -0.02540 -0.21423 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.28470 11.27850 0.00620 0.05497 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96580 8.96740 -0.00160 -0.01784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76240 9.75650 0.00590 0.06047 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70890 9.72980 -0.02090 -0.21480 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.53010 9.52480 0.00530 0.05564 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39620 9.40090 -0.00470 -0.05000 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29170 10.28870 0.00300 0.02916 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14500 10.13320 0.01180 0.11645 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02890 10.01880 0.01010 0.10081 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10620 10.09720 0.00900 0.08913 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04520 10.04240 0.00280 0.02788 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.83510 9.82370 0.01140 0.11605 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.78510 9.77520 0.00990 0.10128 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.86310 9.85430 0.00880 0.08930 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27250 10.26960 0.00290 0.02824 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14500 10.13320 0.01180 0.11645 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02890 10.01880 0.01010 0.10081 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10630 10.09730 0.00900 0.08913 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04520 10.04240 0.00280 0.02788 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.83530 9.82380 0.01150 0.11706 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.78520 9.77530 0.00990 0.10128 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.86310 9.85440 0.00870 0.08829 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68930 10.69150 -0.00220 -0.02058 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86440 11.85830 0.00610 0.05144 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27410 11.26870 0.00540 0.04792 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07320 9.07500 -0.00180 -0.01983 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76040 9.75540 0.00500 0.05125 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62550 9.62100 0.00450 0.04677 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40140 10.40360 -0.00220 -0.02115 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04700 11.04140 0.00560 0.05072 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89190 10.88680 0.00510 0.04685 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07340 9.07530 -0.00190 -0.02094 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76080 9.75580 0.00500 0.05125 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62590 9.62140 0.00450 0.04677 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.87000 13.81000 0.06000 0.43447 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480 柏瑞拉丁美洲基金 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47030 11.44620 0.02410 0.21055 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51500 7.49920 0.01580 0.21069 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.35870 11.36380 -0.00510 -0.04488 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01310 11.01050 0.00260 0.02361 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14270 10.14050 0.00220 0.02170 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32540 8.32920 -0.00380 -0.04562 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35960 9.35740 0.00220 0.02351 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.38440 9.38240 0.00200 0.02132 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59400 10.59150 0.00250 0.02360 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97490 9.97950 -0.00460 -0.04609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12610 10.12390 0.00220 0.02173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69660 9.69430 0.00230 0.02373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99560 8.99970 -0.00410 -0.04556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.90740 8.91390 -0.00650 -0.07292 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40850 9.40650 0.00200 0.02126 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.61350 11.63100 -0.01750 -0.15046 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.07700 11.08440 -0.00740 -0.06676 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.52170 10.52950 -0.00780 -0.07408 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.92420 6.93460 -0.01040 -0.14997 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65670 8.66260 -0.00590 -0.06811 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.24850 9.25540 -0.00690 -0.07455 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.98320 9.99810 -0.01490 -0.14903 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.53840 10.54630 -0.00790 -0.07491 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.36880 9.37510 -0.00630 -0.06720 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.82990 8.84310 -0.01320 -0.14927 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.44550 9.45250 -0.00700 -0.07405 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24660 11.24530 0.00130 0.01156 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80880 11.80020 0.00860 0.07288 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83610 10.82780 0.00830 0.07665 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19610 9.19510 0.00100 0.01088 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72210 9.71510 0.00700 0.07205 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71620 9.70880 0.00740 0.07622 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13040 11.12240 0.00800 0.07193 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03450 10.03330 0.00120 0.01196 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32520 10.31730 0.00790 0.07657 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56470 9.56360 0.00110 0.01150 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.35070 9.34960 0.00110 0.01177 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94320 9.93600 0.00720 0.07246 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47680 9.46950 0.00730 0.07709 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.04000 17.98000 0.06000 0.33370 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.87000 16.79000 0.08000 0.47647 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86720 12.86730 -0.00010 -0.00078 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.72310 10.68440 0.03870 0.36221 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63250 11.59670 0.03580 0.30871 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24290 12.19090 0.05200 0.42655 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.16050 11.11840 0.04210 0.37865 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.75380 9.71860 0.03520 0.36219 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28080 10.24910 0.03170 0.30930 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19330 10.15000 0.04330 0.42660 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.17530 10.13690 0.03840 0.37881 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.89320 9.85750 0.03570 0.36216 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07810 10.04700 0.03110 0.30955 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.73890 11.68900 0.04990 0.42690 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11670 10.07850 0.03820 0.37902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.55000 14.80000 -0.25000 -1.68919 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.40000 24.60000 0.80000 3.25203 國泰大中華基金 20.11000 19.93000 0.18000 0.90316 國泰小龍基金 15.55000 15.35000 0.20000 1.30293 國泰中小成長基金 43.38000 42.83000 0.55000 1.28415 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.00430 3.95420 0.05010 1.26701 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.02000 17.82000 0.20000 1.12233 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67780 0.66910 0.00870 1.30025 國泰中國內需增長基金美元級別 0.64010 0.63190 0.00820 1.29767 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18850 2.18800 0.00050 0.02285 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65950 9.66400 -0.00450 -0.04656 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20090 8.20470 -0.00380 -0.04631 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31580 0.31560 0.00020 0.06337 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50120 11.49820 0.00300 0.02609 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67880 1.67790 0.00090 0.05364 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95840 9.94510 0.01330 0.13373 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32880 0.32790 0.00090 0.27447 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.21780 4.16570 0.05210 1.25069 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.97000 18.76000 0.21000 1.11940 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61180 0.60410 0.00770 1.27462 國泰中港台基金人民幣級別 3.14250 3.10180 0.04070 1.31214 國泰中港台基金台幣級別 14.15000 13.98000 0.17000 1.21602 國泰中港台基金美元級別 0.46150 0.45540 0.00610 1.33948 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.23000 27.19000 0.04000 0.14711 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.24000 35.08000 0.16000 0.45610 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.36540 10.37250 -0.00710 -0.06845 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.36560 10.37270 -0.00710 -0.06845 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.36590 10.37300 -0.00710 -0.06845 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33660 0.33640 0.00020 0.05945 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33670 0.33640 0.00030 0.08918 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33670 0.33640 0.00030 0.08918 國泰台灣貨幣市場基金 12.41120 12.41110 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.55000 27.28000 0.27000 0.98974 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48360 2.47440 0.00920 0.37181 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36370 0.36220 0.00150 0.41414 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49800 0.49780 0.00020 0.04018 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45870 0.45920 -0.00050 -0.10889 國泰全球資源基金台幣級別 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265 國泰全球資源基金美元級別 0.18490 0.18350 0.00140 0.76294 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41360 0.41230 0.00130 0.31530 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37400 0.37270 0.00130 0.34881 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43840 0.43700 0.00140 0.32037 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50960 0.50970 -0.00010 -0.01962 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.22000 21.22000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.07000 21.88000 0.19000 0.86837 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.47880 2.46210 0.01670 0.67828 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.20510 11.13790 0.06720 0.60335 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.07650 10.01610 0.06040 0.60303 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36390 0.36140 0.00250 0.69175 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32730 0.32500 0.00230 0.70769 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49510 0.49340 0.00170 0.34455 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39440 0.39240 0.00200 0.50968 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.62000 18.57000 0.05000 0.26925 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60520 0.60300 0.00220 0.36484 國泰科技生化基金 34.73000 34.41000 0.32000 0.92996 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.50000 27.44000 0.06000 0.21866 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.01100 39.72530 0.28570 0.71919 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27110 19.42910 -0.15800 -0.81321 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.90400 19.60940 0.29460 1.50234 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.59570 40.39420 0.20150 0.49883 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.30330 41.21220 0.09110 0.22105 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.31300 43.31740 -0.00440 -0.01016 國泰紐幣2021保本基金 12.16640 12.16460 0.00180 0.01480 國泰紐幣八年期保本基金 12.45970 12.45650 0.00320 0.02569 國泰紐幣保本基金 12.42110 12.41690 0.00420 0.03382 國泰高科技基金 12.90000 12.75000 0.15000 1.17647 國泰國泰基金台幣I級別 23.24000 23.06000 0.18000 0.78057 國泰國泰基金台幣級別 23.24000 23.06000 0.18000 0.78057 國泰富時中國A50基金 17.97000 17.63000 0.34000 1.92853 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33570 0.00050 0.14894 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46720 0.46820 -0.00100 -0.21358 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36960 0.36870 0.00090 0.24410 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51380 0.51430 -0.00050 -0.09722 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34760 0.34680 0.00080 0.23068 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48300 0.48370 -0.00070 -0.14472 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55650 10.55460 0.00190 0.01800 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.57860 7.57720 0.00140 0.01848 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35660 0.35640 0.00020 0.05612 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25400 0.25390 0.00010 0.03939 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21950 2.21230 0.00720 0.32545 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.95050 9.92900 0.02150 0.21654 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32250 0.32140 0.00110 0.34225 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.94260 39.87530 0.06730 0.16878 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.95000 18.61000 0.34000 1.82697 國泰新興市場基金台幣級別 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 國泰新興市場基金美元級別 0.37480 0.37160 0.00320 0.86114 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23330 2.23440 -0.00110 -0.04923 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47170 1.47240 -0.00070 -0.04754 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36300 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22430 0.22440 -0.00010 -0.04456 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34560 10.35080 -0.00520 -0.05024 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68960 6.69300 -0.00340 -0.05080 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.09000 35.45000 0.64000 1.80536 國泰價值卓越基金 15.40000 15.19000 0.21000 1.38249 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37880 0.37410 0.00470 1.25635 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.69480 38.56620 0.12860 0.33345 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.86000 20.82000 0.04000 0.19212 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.98000 18.84000 0.14000 0.74310 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.32000 19.05000 0.27000 1.41732 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08530 12.08590 -0.00060 -0.00496 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39620 0.39610 0.00010 0.02525 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63910 9.63310 0.00600 0.06229 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31400 8.30450 0.00950 0.11440 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71400 10.70730 0.00670 0.06257 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34760 9.33700 0.01060 0.11353 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18300 11.18080 0.00220 0.01968 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83330 9.79600 0.03730 0.38077 第一金大中華基金 27.93000 27.57000 0.36000 1.30577 第一金小型精選基金 38.94000 38.17000 0.77000 2.01729 第一金中國世紀基金-人民幣 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058 第一金中國世紀基金-美元 7.78330 7.76780 0.01550 0.19954 第一金中國世紀基金-美元-N 7.78400 7.76860 0.01540 0.19823 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 第一金中概平衡基金 26.51000 26.32000 0.19000 0.72188 第一金台灣貨幣市場基金 15.25060 15.25040 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.84500 177.84300 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97160 9.97050 0.00110 0.01103 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97160 9.97050 0.00110 0.01103 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.35400 14.23360 0.12040 0.84589 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.35480 14.23420 0.12060 0.84726 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85150 9.83330 0.01820 0.18509 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85480 9.83670 0.01810 0.18400 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50840 9.49790 0.01050 0.11055 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53310 9.52270 0.01040 0.10921 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32820 10.30910 0.01910 0.18527 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97870 9.96770 0.01100 0.11036 第一金全球大趨勢基金 23.32000 23.28000 0.04000 0.17182 第一金全球不動產證券化基金A 8.30230 8.26780 0.03450 0.41728 第一金全球不動產證券化基金B 5.90400 5.87940 0.02460 0.41841 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.60800 9.57040 0.03760 0.39288 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.60910 9.57160 0.03750 0.39178 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.97410 9.93500 0.03910 0.39356 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.97540 9.93630 0.03910 0.39351 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64730 8.63760 0.00970 0.11230 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21980 10.20830 0.01150 0.11265 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68050 9.67980 0.00070 0.00723 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67970 9.67900 0.00070 0.00723 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97120 7.96930 0.00190 0.02384 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84990 8.85260 -0.00270 -0.03050 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85030 8.85310 -0.00280 -0.03163 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17410 11.17330 0.00080 0.00716 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17500 11.17420 0.00080 0.00716 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00200 9.99950 0.00250 0.02500 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80370 14.80830 -0.00460 -0.03106 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.91680 13.85530 0.06150 0.44387 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.93400 13.87250 0.06150 0.44332 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 第一金亞洲科技基金 18.88000 18.79000 0.09000 0.47898 第一金亞洲新興市場基金 13.28000 13.17000 0.11000 0.83523 第一金店頭市場基金 9.79000 9.61000 0.18000 1.87305 第一金創新趨勢基金 24.83000 24.53000 0.30000 1.22299 第一金電子基金 35.10000 34.73000 0.37000 1.06536 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.41000 20.20000 0.21000 1.03960 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 統一大中華中小基金(新台幣) 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 統一大東協高股息基金(美元) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 統一大滿貫基金-A類型 35.54000 35.25000 0.29000 0.82270 統一大滿貫基金-I類型 35.54000 35.25000 0.29000 0.82270 統一大龍印基金 14.82000 14.66000 0.16000 1.09141 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 統一大龍騰中國基金(美元) 8.37000 8.29000 0.08000 0.96502 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 統一中小基金 26.43000 26.07000 0.36000 1.38090 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85210 9.86810 -0.01600 -0.16214 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23740 9.22660 0.01080 0.11705 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95370 8.94980 0.00390 0.04358 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.70540 11.72450 -0.01910 -0.16291 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90240 10.88970 0.01270 0.11662 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56260 10.55810 0.00450 0.04262 統一台灣動力基金 17.85000 17.64000 0.21000 1.19048 統一全天候基金-A類型 113.62000 112.43000 1.19000 1.05844 統一全天候基金-I類型 113.63000 112.44000 1.19000 1.05834 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.87000 8.88210 -0.01210 -0.13623 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.61630 8.60400 0.01230 0.14296 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.58740 8.58040 0.00700 0.08158 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.17500 9.18750 -0.01250 -0.13605 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.91240 8.89970 0.01270 0.14270 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.88250 8.87530 0.00720 0.08112 統一全球債券組合基金 11.93950 11.93990 -0.00040 -0.00335 統一全球新科技基金(人民幣) 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788 統一全球新科技基金(美元) 14.79000 14.71000 0.08000 0.54385 統一全球新科技基金(新台幣) 14.14000 14.08000 0.06000 0.42614 統一亞太基金 25.32000 25.14000 0.18000 0.71599 統一亞洲大金磚基金 12.50000 12.36000 0.14000 1.13269 統一奔騰基金 61.81000 61.00000 0.81000 1.32787 統一強棒貨幣市場基金 16.65890 16.65870 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 統一強漢基金(美元) 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 統一強漢基金(新台幣) 24.60000 24.45000 0.15000 0.61350 統一統信基金 32.27000 31.86000 0.41000 1.28688 統一黑馬基金 61.97000 61.11000 0.86000 1.40730 統一新亞洲科技能源基金 18.32000 18.28000 0.04000 0.21882 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99480 7.99450 0.00030 0.00375 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15600 10.15570 0.00030 0.00295 統一經建基金 47.98000 47.49000 0.49000 1.03180 統一龍馬基金 71.62000 70.96000 0.66000 0.93010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.11000 22.00000 0.11000 0.50000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.47000 47.72000 0.75000 1.57167 野村中國機會基金 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751 野村巴西基金 5.14000 5.19000 -0.05000 -0.96339 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170 野村台灣高股息基金 23.67000 23.40000 0.27000 1.15385 野村台灣運籌基金 36.59000 36.07000 0.52000 1.44164 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48440 9.48990 -0.00550 -0.05796 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41620 9.41340 0.00280 0.02974 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46630 9.46570 0.00060 0.00634 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68990 9.69550 -0.00560 -0.05776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57270 9.56980 0.00290 0.03030 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53570 9.53500 0.00070 0.00734 野村平衡基金 19.37000 19.17000 0.20000 1.04330 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 野村全球生技醫療基金 17.80000 17.81000 -0.01000 -0.05615 野村全球品牌基金 27.80000 27.61000 0.19000 0.68816 野村全球氣候變遷基金 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.73000 19.71000 0.02000 0.10147 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02590 10.03280 -0.00690 -0.06877 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46220 10.46150 0.00070 0.00669 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37440 10.37910 -0.00470 -0.04528 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62230 9.61710 0.00520 0.05407 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37710 9.36060 0.01650 0.17627 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96800 8.95880 0.00920 0.10269 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32070 11.31480 0.00590 0.05214 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.81100 10.79200 0.01900 0.17606 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.40150 10.39060 0.01090 0.10490 野村成長基金 29.40000 29.02000 0.38000 1.30944 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.82850 8.79450 0.03400 0.38661 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.83540 8.79180 0.04360 0.49592 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.00020 8.96620 0.03400 0.37920 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.30550 9.26970 0.03580 0.38620 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.21870 9.17330 0.04540 0.49491 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.39240 9.35690 0.03550 0.37940 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42550 9.42890 -0.00340 -0.03606 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48090 9.47760 0.00330 0.03482 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59520 9.60190 -0.00670 -0.06978 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.96880 9.97400 -0.00520 -0.05214 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.93850 9.93500 0.00350 0.03523 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06430 10.07140 -0.00710 -0.07050 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57800 8.58160 -0.00360 -0.04195 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15350 9.16110 -0.00760 -0.08296 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01930 9.01610 0.00320 0.03549 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06780 13.07330 -0.00550 -0.04207 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09180 12.10220 -0.01040 -0.08593 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84870 9.84530 0.00340 0.03453 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19710 10.20290 -0.00580 -0.05685 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85930 9.85290 0.00640 0.06496 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41640 9.41650 -0.00010 -0.00106 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24090 11.24100 -0.00010 -0.00089 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14260 10.13920 0.00340 0.03353 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17500 11.17650 -0.00150 -0.01342 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.67780 10.66520 0.01260 0.11814 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46990 10.46670 0.00320 0.03057 野村泰國基金 41.81000 41.42000 0.39000 0.94157 野村高科技基金 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.19000 10.18340 0.00660 0.06481 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.31840 10.30850 0.00990 0.09604 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.69550 10.70540 -0.00990 -0.09248 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67650 9.65910 0.01740 0.18014 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60620 9.60000 0.00620 0.06458 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.47850 9.46630 0.01220 0.12888 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.87170 11.85980 0.01190 0.10034 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.32470 13.34120 -0.01650 -0.12368 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.81150 10.79200 0.01950 0.18069 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73970 10.73280 0.00690 0.06429 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.85090 10.83720 0.01370 0.12642 野村貨幣市場基金 16.26630 16.26610 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03150 10.01600 0.01550 0.15475 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93730 9.94040 -0.00310 -0.03119 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95240 9.96680 -0.01440 -0.14448 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83680 9.83800 -0.00120 -0.01220 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80710 9.80130 0.00580 0.05918 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80940 9.80620 0.00320 0.03263 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83680 9.83800 -0.00120 -0.01220 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80710 9.80130 0.00580 0.05918 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80940 9.80620 0.00320 0.03263 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.77470 9.78450 -0.00980 -0.10016 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73560 9.73940 -0.00380 -0.03902 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.73220 9.74320 -0.01100 -0.11290 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.77470 9.78450 -0.00980 -0.10016 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.73560 9.73940 -0.00380 -0.03902 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.73220 9.74320 -0.01100 -0.11290 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07310 10.07350 -0.00040 -0.00397 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92830 7.92860 -0.00030 -0.00378 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75220 11.75270 -0.00050 -0.00425 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.16000 7.10000 0.06000 0.84507 野村精選貨幣市場基金 12.07870 12.07860 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837 野村歐洲高股息基金累積型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 野村積極成長基金 12.40000 12.25000 0.15000 1.22449 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.29000 9.15000 0.14000 1.53005 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.89000 33.35000 0.54000 1.61919 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32140 10.31980 0.00160 0.01550 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61080 8.61410 -0.00330 -0.03831 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94480 7.93880 0.00600 0.07558 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87790 7.87650 0.00140 0.01777 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68710 11.69250 -0.00540 -0.04618 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53310 10.52510 0.00800 0.07601 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47670 10.47490 0.00180 0.01718 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 野村環球基金-人民幣計價 16.10000 16.05000 0.05000 0.31153 野村環球基金-美元計價 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.55000 17.51000 0.04000 0.22844 野村鴻利基金 22.40000 22.15000 0.25000 1.12867 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85870 16.85860 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.85000 19.57000 0.28000 1.43076 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.29000 9.10000 0.19000 2.08791 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.12000 14.07000 0.05000 0.35537 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12490 10.12930 -0.00440 -0.04344 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28490 13.29040 -0.00550 -0.04138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.46670 9.46540 0.00130 0.01373 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.45020 9.44630 0.00390 0.04129 凱基台商天下基金 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793 凱基台灣精五門基金 20.60000 20.38000 0.22000 1.07949 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75920 10.69780 0.06140 0.57395 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.11160 12.05170 0.05990 0.49703 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54290 11.54280 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.14000 26.88000 0.26000 0.96726 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.57000 22.58000 -0.01000 -0.04429 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.90430 21.89070 0.01360 0.06213 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.13000 17.01000 0.12000 0.70547 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.39070 16.25920 0.13150 0.80877 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.89110 11.86330 0.02780 0.23434 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68690 11.67310 0.01380 0.11822 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 凱基護城河基金-美元計價B 12.96640 12.92370 0.04270 0.33040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.34000 35.36000 -0.02000 -0.05656 富邦NASDAQ-100基金 31.00000 31.06000 -0.06000 -0.19317 富邦上証180基金 27.34000 26.88000 0.46000 1.71131 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18950 0.18650 0.00300 1.60858 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.83000 5.75000 0.08000 1.39130 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.89000 8.03000 -0.14000 -1.74346 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.05000 33.95000 1.10000 3.24006 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.13280 11.08630 0.04650 0.41944 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.29310 10.24680 0.04630 0.45185 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.91830 9.88760 0.03070 0.31049 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.72750 9.68690 0.04060 0.41912 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.92160 8.88140 0.04020 0.45263 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.60390 8.57720 0.02670 0.31129 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.32920 20.34960 -0.02040 -0.10025 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.33930 11.33640 0.00290 0.02558 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40810 10.41730 -0.00920 -0.08831 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87490 12.87930 -0.00440 -0.03416 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89570 1.89450 0.00120 0.06334 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38440 9.38760 -0.00320 -0.03409 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42980 1.42890 0.00090 0.06299 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75660 11.75470 0.00190 0.01616 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71530 1.71440 0.00090 0.05250 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15050 10.14890 0.00160 0.01577 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49980 1.49900 0.00080 0.05337 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.93000 22.05000 -0.12000 -0.54422 富邦日本東証基金 21.65000 21.76000 -0.11000 -0.50551 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.58000 44.15000 0.43000 0.97395 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.00000 48.47000 0.53000 1.09346 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.21000 51.73000 0.48000 0.92789 富邦台灣心基金 22.58000 22.23000 0.35000 1.57445 富邦台灣釆吉50基金 48.77000 48.37000 0.40000 0.82696 富邦台灣科技指數基金 53.78000 53.38000 0.40000 0.74934 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.80920 41.61730 0.19190 0.46111 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.33750 41.36140 -0.02390 -0.05778 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29910 0.29740 0.00170 0.57162 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51440 2.51380 0.00060 0.02387 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33970 0.33960 0.00010 0.02945 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.55370 10.54590 0.00780 0.07396 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18140 2.18090 0.00050 0.02293 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32540 0.32520 0.00020 0.06150 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09630 9.08960 0.00670 0.07371 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.59000 24.31000 0.28000 1.15179 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.71000 13.85000 -0.14000 -1.01083 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.89000 33.30000 0.59000 1.77177 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63970 15.63950 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.92970 39.95260 -0.02290 -0.05732 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.31880 40.10990 0.20890 0.52082 富邦長紅基金 64.47000 63.67000 0.80000 1.25648 富邦科技基金 24.68000 24.30000 0.38000 1.56379 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.53410 40.54830 -0.01420 -0.03502 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.57000 40.27750 0.29250 0.72621 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.57720 39.46220 0.11500 0.29142 富邦恒生國企ETF基金 20.15000 19.99000 0.16000 0.80040 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 14.35000 -0.13000 -0.90592 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.36000 26.93000 0.43000 1.59673 富邦高成長基金 24.75000 24.36000 0.39000 1.60099 富邦基金 13.69000 13.53000 0.16000 1.18256 富邦基金I類型 13.69000 13.53000 0.16000 1.18256 富邦深証100基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082 富邦富時歐洲ETF基金 20.36000 20.21000 0.15000 0.74221 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41260 0.41260 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.32230 12.31130 0.01100 0.08935 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52770 9.51920 0.00850 0.08929 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30600 0.30590 0.00010 0.03269 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86480 8.85690 0.00790 0.08920 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.39110 9.34880 0.04230 0.45246 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89140 9.87400 0.01740 0.17622 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27660 9.23480 0.04180 0.45264 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.76080 9.74370 0.01710 0.17550 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.79000 20.63000 0.16000 0.77557 富邦精準基金 46.56000 45.97000 0.59000 1.28345 富邦精銳中小基金 11.70000 11.54000 0.16000 1.38648 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.15000 18.91000 0.24000 1.26917 富邦臺灣公司治理100基金 21.97000 21.79000 0.18000 0.82607 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.52000 7.59000 -0.07000 -0.92227 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.60000 15.32000 0.28000 1.82768 富邦標普美國特別股ETF基金 19.99000 19.96000 0.03000 0.15030 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.20370 10.18580 0.01790 0.17573 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.12540 10.09660 0.02880 0.28524 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.24810 10.23560 0.01250 0.12212 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.92600 9.90860 0.01740 0.17561 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.80550 9.77760 0.02790 0.28535 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.90660 9.89440 0.01220 0.12330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.66000 30.35000 0.31000 1.02142 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.70240 8.70040 0.00200 0.02299 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24360 9.24300 0.00060 0.00649 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96390 8.96360 0.00030 0.00335 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68750 9.68540 0.00210 0.02168 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70560 9.70500 0.00060 0.00618 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41410 9.41370 0.00040 0.00425 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48670 9.48590 0.00080 0.00843 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50700 8.48070 0.02630 0.31012 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.54790 9.51980 0.02810 0.29517 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02250 8.99600 0.02650 0.29458 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56730 10.53470 0.03260 0.30945 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34600 10.31560 0.03040 0.29470 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85080 9.82220 0.02860 0.29118 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14730 9.12040 0.02690 0.29494 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.68040 9.65210 0.02830 0.29320 富達卓越領航全球組合基金 15.27000 15.21000 0.06000 0.39448 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68020 8.65430 0.02590 0.29927 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39650 9.36990 0.02660 0.28389 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07630 9.05080 0.02550 0.28174 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87990 9.85040 0.02950 0.29948 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.85370 9.82580 0.02790 0.28395 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55400 9.52690 0.02710 0.28446 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16760 9.14140 0.02620 0.28661 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62460 9.59710 0.02750 0.28654 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.83000 9.72000 0.11000 1.13169 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.62000 8.53000 0.09000 1.05510 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66040 9.65910 0.00130 0.01346 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16990 9.16900 0.00090 0.00982 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.78290 8.78840 -0.00550 -0.06258 富蘭克林華美中華基金 11.98000 11.84000 0.14000 1.18243 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.05000 20.82000 0.23000 1.10471 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.50000 20.35000 0.15000 0.73710 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89240 7.87940 0.01300 0.16499 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.01530 8.99500 0.02030 0.22568 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69280 9.67090 0.02190 0.22645 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24330 9.22820 0.01510 0.16363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.12220 11.11260 0.00960 0.08639 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78590 8.77830 0.00760 0.08658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.21390 9.20590 0.00800 0.08690 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.29610 13.28580 0.01030 0.07753 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.31060 10.30260 0.00800 0.07765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.16280 10.15660 0.00620 0.06104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70690 7.70220 0.00470 0.06102 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.18110 9.17550 0.00560 0.06103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.75070 10.75250 -0.00180 -0.01674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61340 7.61470 -0.00130 -0.01707 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08870 9.09030 -0.00160 -0.01760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.45600 10.45050 0.00550 0.05263 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.75100 7.74690 0.00410 0.05292 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18140 8.17800 0.00340 0.04157 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18520 9.17490 0.01030 0.11226 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95680 9.94560 0.01120 0.11261 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58890 12.58360 0.00530 0.04212 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.14250 13.10490 0.03760 0.28692 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 富蘭克林華美第一富基金 40.53000 39.94000 0.59000 1.47722 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30310 10.30300 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.44000 15.41000 0.03000 0.19468 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.68830 7.62960 0.05870 0.76937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66930 10.61090 0.05840 0.55038 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.55440 9.55160 0.00280 0.02931 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95470 10.95140 0.00330 0.03013 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85540 6.86070 -0.00530 -0.07725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02640 9.02720 -0.00080 -0.00886 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.10420 10.10510 -0.00090 -0.00891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49640 10.50450 -0.00810 -0.07711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.47000 20.48000 -0.01000 -0.04883 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華人民幣貨幣市場基金 11.62460 11.62380 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.69030 38.43340 0.25690 0.66843 復華大中華中小策略基金 8.60000 8.50000 0.10000 1.17647 復華中小精選基金 74.75000 73.83000 0.92000 1.24611 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.70000 8.61000 0.09000 1.04530 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 復華六年到期新興市場債券基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華台灣智能基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 復華全方位基金 31.21000 30.70000 0.51000 1.66124 復華全球大趨勢基金-美元 13.39000 13.31000 0.08000 0.60105 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.95000 20.86000 0.09000 0.43145 復華全球平衡基金-美元 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 復華全球平衡基金-新臺幣 20.25000 20.22000 0.03000 0.14837 復華全球物聯網科技基金-美元 16.34000 16.23000 0.11000 0.67776 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.66000 15.58000 0.08000 0.51348 復華全球原物料基金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.25000 0.11000 0.83019 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49300 11.48780 0.00520 0.04527 復華全球債券基金 13.52360 13.48570 0.03790 0.28104 復華全球債券組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.91000 14.88000 0.03000 0.20161 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 復華全球戰略配置強基金-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華有利貨幣市場基金 13.43580 13.43560 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 復華亞太成長基金 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440 復華亞太神龍科技基金-美元 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 復華東協世紀基金 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441 復華南非幣長期收益基金A 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154 復華美國新星基金-新臺幣 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 復華恒生基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473 復華恒生單日反向一倍基金 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 復華恒生單日正向二倍基金 30.70000 30.48000 0.22000 0.72178 復華神盾基金 25.87960 25.70710 0.17250 0.67102 復華高成長基金 68.03000 66.96000 1.07000 1.59797 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39660 14.39650 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.80000 19.77000 0.03000 0.15175 復華富時台灣高股息低波動基金 52.54000 52.07000 0.47000 0.90263 復華復華基金 21.30000 20.96000 0.34000 1.62214 復華華人世紀基金 16.58000 16.42000 0.16000 0.97442 復華傳家二號基金 30.70960 30.54970 0.15990 0.52341 復華傳家基金 24.56090 24.39510 0.16580 0.67964 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.47000 19.42000 0.05000 0.25747 復華新興市場高收益債券基金A 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.53000 5.53000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 復華滬深300 A股基金 20.38000 20.03000 0.35000 1.74738 復華數位經濟基金 58.12000 57.13000 0.99000 1.73289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72100 9.71300 0.00800 0.08236 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56110 9.55540 0.00570 0.05965 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87470 9.86650 0.00820 0.08311 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68250 9.67670 0.00580 0.05994 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.56410 9.56010 0.00400 0.04184 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03990 10.04950 -0.00960 -0.09553 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.54000 9.53190 0.00810 0.08498 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01550 10.02060 -0.00510 -0.05090 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.53920 9.53110 0.00810 0.08498 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01800 10.02320 -0.00520 -0.05188 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.84450 9.82530 0.01920 0.19541 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77380 10.91740 -0.14360 -1.31533 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83610 9.80240 0.03370 0.34379 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.84450 9.82540 0.01910 0.19439 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77180 10.91530 -0.14350 -1.31467 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.83610 9.80240 0.03370 0.34379 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.85410 9.83350 0.02060 0.20949 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27850 9.24030 0.03820 0.41341 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.40270 8.34990 0.05280 0.63234 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35380 8.31270 0.04110 0.49442 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53990 11.49240 0.04750 0.41332 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.47470 10.40570 0.06900 0.66310 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53270 10.48080 0.05190 0.49519 景順主流基金 17.89000 17.56000 0.33000 1.87927 景順台灣科技基金 31.18000 30.73000 0.45000 1.46437 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 景順全球科技基金 22.47000 22.48000 -0.01000 -0.04448 景順全球康健基金 19.25000 19.20000 0.05000 0.26042 景順貨幣市場基金 15.93670 15.93650 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.78000 32.19000 0.59000 1.83287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.76000 14.67000 0.09000 0.61350 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67240 8.66770 0.00470 0.05422 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98210 7.97620 0.00590 0.07397 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10470 11.09870 0.00600 0.05406 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19990 10.19240 0.00750 0.07358 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214 華南永昌中國A股基金(美元) 7.20000 7.14000 0.06000 0.84034 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30760 9.30400 0.00360 0.03869 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.47190 9.48120 -0.00930 -0.09809 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.59060 9.58690 0.00370 0.03859 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.76240 9.77190 -0.00950 -0.09722 華南永昌永昌基金 18.87000 18.69000 0.18000 0.96308 華南永昌全球亨利組合基金 14.28090 14.27900 0.00190 0.01331 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 華南永昌全球精品基金 16.25000 16.10000 0.15000 0.93168 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.37000 11.29000 0.08000 0.70859 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.61000 13.51000 0.10000 0.74019 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791 華南永昌物聯網精選基金 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878 華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20360 16.20340 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.79620 23.69230 0.10390 0.43854 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93680 11.93670 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17380 10.16820 0.00560 0.05507 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.11410 10.11940 -0.00530 -0.05237 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83090 9.82550 0.00540 0.05496 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.74040 9.74550 -0.00510 -0.05233 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99600 9.99150 0.00450 0.04504 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.87780 9.88400 -0.00620 -0.06273 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75280 9.74850 0.00430 0.04411 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.63070 9.63670 -0.00600 -0.06226 華頓中小型基金 27.10000 26.79000 0.31000 1.15715 華頓中國多重機會平衡基金 11.34990 11.32990 0.02000 0.17652 華頓台灣基金 28.20000 27.75000 0.45000 1.62162 華頓平安貨幣市場基金 11.51910 11.51900 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.13000 17.01000 0.12000 0.70547 華頓全球高收益債券基金A 13.38510 13.37860 0.00650 0.04859 華頓全球高收益債券基金B 8.29720 8.29320 0.00400 0.04823 華頓全球黑鑽油源基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51800 2.48060 0.03740 1.50770 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.31810 11.17600 0.14210 1.27147 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36800 0.36280 0.00520 1.43330 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.24210 11.18590 0.05620 0.50242 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.22910 10.17360 0.05550 0.54553 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.04610 10.01890 0.02720 0.27149 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.06870 9.04410 0.02460 0.27200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.27910 10.23720 0.04190 0.40929 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.31490 9.27480 0.04010 0.43235 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.99000 10.83000 0.16000 1.47738 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.23000 10.09000 0.14000 1.38751 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49390 2.49130 0.00260 0.10436 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04820 2.04330 0.00490 0.23981 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.75670 11.75760 -0.00090 -0.00765 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.54410 9.54490 -0.00080 -0.00838 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36380 0.36380 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30130 0.30100 0.00030 0.09967 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.26000 3.21000 0.05000 1.55763 匯豐中國動力基金(台幣) 14.64000 14.47000 0.17000 1.17484 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.47000 0.01000 2.12766 匯豐台灣精典基金 24.50000 24.21000 0.29000 1.19785 匯豐全球趨勢組合基金 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000 匯豐全球關鍵資源基金 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780 匯豐安富基金 25.72000 25.55000 0.17000 0.66536 匯豐成功基金 42.56000 41.94000 0.62000 1.47830 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57550 2.56690 0.00860 0.33503 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34660 2.33780 0.00880 0.37642 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52580 11.50480 0.02100 0.18253 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89980 7.87830 0.02150 0.27290 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37710 0.37620 0.00090 0.23923 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33490 0.00090 0.26874 匯豐金磚動力基金 13.80000 13.61000 0.19000 1.39603 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98020 14.98010 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.60000 4.57000 0.03000 0.65646 匯豐新鑽動力基金 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33110 5.35360 -0.02250 -0.42028 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92930 8.95230 -0.02300 -0.25692 匯豐龍鳳基金-A類型 52.69000 52.05000 0.64000 1.22959 匯豐龍鳳基金-I類型 52.69000 52.05000 0.64000 1.22959 匯豐龍騰電子基金 36.46000 35.97000 0.49000 1.36225 匯豐雙高收益債券組合基金 12.18460 12.18140 0.00320 0.02627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.16000 18.92000 0.24000 1.26850 新光中國成長基金(人民幣) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 新光中國成長基金(美元) 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 新光中國成長基金(新臺幣) 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41590 10.46210 -0.04620 -0.44159 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61360 9.60120 0.01240 0.12915 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88960 9.88650 0.00310 0.03136 新光台灣富貴基金 23.36000 23.16000 0.20000 0.86356 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 新光全球債券基金(A累積)美元 10.07370 10.05350 0.02020 0.20093 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82180 9.81170 0.01010 0.10294 新光全球債券基金(B配息)美元 9.70570 9.68630 0.01940 0.20028 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.45190 9.44220 0.00970 0.10273 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.44320 15.44300 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 新光亞洲精選基金-美金 22.04000 21.88000 0.16000 0.73126 新光亞洲精選基金-新台幣 22.28000 22.14000 0.14000 0.63234 新光兩岸優勢基金 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 新光店頭基金 25.94000 25.55000 0.39000 1.52642 新光南非幣保本基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.58000 20.32000 0.26000 1.27953 新光創新科技基金 15.27000 15.09000 0.18000 1.19284 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84650 9.86090 -0.01440 -0.14603 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07260 10.06530 0.00730 0.07253 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72080 9.71970 0.00110 0.01132 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32160 9.33520 -0.01360 -0.14569 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54240 9.53550 0.00690 0.07236 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20630 9.20520 0.00110 0.01195 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10770 10.09060 0.01710 0.16946 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78440 9.76780 0.01660 0.16995 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74540 9.73700 0.00840 0.08627 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.01230 10.00370 0.00860 0.08597 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95670 9.94470 0.01200 0.12067 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68880 9.67730 0.01150 0.11883 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66500 9.65650 0.00850 0.08802 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93200 9.92320 0.00880 0.08868 瑞銀全球創新趨勢基金 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80420 9.80560 -0.00140 -0.01428 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37190 9.37310 -0.00120 -0.01280 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71780 9.71580 0.00200 0.02059 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34490 9.34300 0.00190 0.02034 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41980 9.42240 -0.00260 -0.02759 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85820 9.86070 -0.00250 -0.02535 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.79650 13.80480 -0.00830 -0.06012 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47620 8.48130 -0.00510 -0.06013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 38.16120 37.93600 0.22520 0.59363 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.08750 38.86040 0.22710 0.58440 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.29140 40.09630 0.19510 0.48658 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19150 11.18860 0.00290 0.02592 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99020 9.95200 0.03820 0.38384 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.09860 12.06260 0.03600 0.29844 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.09250 9.01990 0.07260 0.80489 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 群益大印度基金-人民幣 14.52130 14.49140 0.02990 0.20633 群益大印度基金-美元 13.73180 13.63460 0.09720 0.71289 群益大印度基金-新臺幣 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.46160 12.45060 0.01100 0.08835 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.08330 12.01190 0.07140 0.59441 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.51880 11.50860 0.01020 0.08863 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.19220 10.13190 0.06030 0.59515 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.00030 9.99150 0.00880 0.08807 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.88390 8.83140 0.05250 0.59447 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.61980 9.61130 0.00850 0.08844 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.83220 8.78000 0.05220 0.59453 群益中小型股基金 46.89000 46.07000 0.82000 1.77990 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.67740 9.69270 -0.01530 -0.15785 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.03370 9.00250 0.03120 0.34657 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.45060 8.43280 0.01780 0.21108 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.52580 8.53920 -0.01340 -0.15692 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.95820 7.93060 0.02760 0.34802 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.44520 7.42950 0.01570 0.21132 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94760 10.95340 -0.00580 -0.05295 群益中國高收益債券基金-美元 10.61650 10.61430 0.00220 0.02073 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82400 9.80560 0.01840 0.18765 群益中國新機會基金N-人民幣 8.24680 8.21530 0.03150 0.38343 群益中國新機會基金N-美元 7.61400 7.54680 0.06720 0.89044 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.11000 8.05000 0.06000 0.74534 群益中國新機會基金-人民幣 7.31370 7.28580 0.02790 0.38294 群益中國新機會基金-美元 8.14120 8.06930 0.07190 0.89103 群益中國新機會基金-新臺幣 7.75000 7.69000 0.06000 0.78023 群益平衡王基金 19.20210 19.08170 0.12040 0.63097 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.19400 11.20560 -0.01160 -0.10352 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.74330 10.70030 0.04300 0.40186 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.03840 10.04880 -0.01040 -0.10349 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.63400 9.59540 0.03860 0.40228 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.11620 10.09070 0.02550 0.25271 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.91820 9.89270 0.02550 0.25777 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46070 9.43690 0.02380 0.25220 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38000 9.35590 0.02410 0.25759 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.17480 10.14910 0.02570 0.25322 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.22930 10.20290 0.02640 0.25875 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62740 9.60310 0.02430 0.25304 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03600 10.01020 0.02580 0.25774 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12650 10.13100 -0.00450 -0.04442 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33240 7.33560 -0.00320 -0.04362 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.13150 10.12660 0.00490 0.04839 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04300 10.03720 0.00580 0.05779 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19460 10.19460 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01330 10.00840 0.00490 0.04896 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94260 9.93690 0.00570 0.05736 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09280 10.09280 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.13150 10.12660 0.00490 0.04839 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04300 10.03720 0.00580 0.05779 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19460 10.19460 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01330 10.00850 0.00480 0.04796 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94260 9.93690 0.00570 0.05736 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09280 10.09280 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 群益全球關鍵生技基金-美元 15.94580 15.93370 0.01210 0.07594 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.69000 15.69000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 群益印度中小基金N-美元 10.08020 9.99500 0.08520 0.85243 群益印度中小基金N-新臺幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 群益印度中小基金-人民幣 16.16750 16.11180 0.05570 0.34571 群益印度中小基金-美元 14.41760 14.29560 0.12200 0.85341 群益印度中小基金-新臺幣 16.63000 16.51000 0.12000 0.72683 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 群益多重資產組合基金 15.34000 15.32000 0.02000 0.13055 群益安家基金 25.85120 25.62660 0.22460 0.87643 群益安穩貨幣市場基金 16.08380 16.08360 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.80000 23.88000 -0.08000 -0.33501 群益亞太中小基金 11.77000 11.65000 0.12000 1.03004 群益亞太新趨勢平衡基金 16.21000 16.16000 0.05000 0.30941 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.74260 9.73970 0.00290 0.02978 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48230 7.48000 0.00230 0.03075 群益店頭市場基金 102.18000 100.84000 1.34000 1.32884 群益東方盛世基金 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 群益東協成長基金-人民幣 12.98840 12.91050 0.07790 0.60338 群益東協成長基金-美元 11.46300 11.33700 0.12600 1.11141 群益東協成長基金-新臺幣 11.30000 11.19000 0.11000 0.98302 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.24070 11.19730 0.04340 0.38759 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67430 10.63560 0.03870 0.36387 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.14030 10.11030 0.03000 0.29673 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83940 9.80150 0.03790 0.38668 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.34680 9.31290 0.03390 0.36401 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.87700 8.85080 0.02620 0.29602 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62900 9.59190 0.03710 0.38678 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.51320 9.47870 0.03450 0.36397 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.91700 9.88770 0.02930 0.29633 群益長安基金 28.59000 28.17000 0.42000 1.49095 群益美國新創亮點基金N-美元 10.04710 10.02050 0.02660 0.26546 群益美國新創亮點基金-美元 15.19860 15.15830 0.04030 0.26586 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 群益真善美基金 16.96350 16.86820 0.09530 0.56497 群益馬拉松基金 124.33000 122.50000 1.83000 1.49388 群益深証中小板基金 12.23000 12.02000 0.21000 1.74709 群益創新科技基金 32.47000 32.13000 0.34000 1.05820 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.98540 8.98340 0.00200 0.02226 群益華夏盛世基金N-美元 8.31470 8.27110 0.04360 0.52714 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 群益華夏盛世基金-人民幣 9.78500 9.78290 0.00210 0.02147 群益華夏盛世基金-美元 9.16820 9.12010 0.04810 0.52741 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947 群益奧斯卡基金 27.57000 27.26000 0.31000 1.13720 群益新興金鑽基金-美元 11.36140 11.25460 0.10680 0.94895 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585 群益葛萊美基金 23.89000 23.63000 0.26000 1.10030 群益道瓊美國地產ETF基金 20.83000 20.85000 -0.02000 -0.09592 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.71000 13.47000 0.24000 1.78174 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.81050 11.81120 -0.00070 -0.00593 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.20090 11.18170 0.01920 0.17171 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.13360 11.12010 0.01350 0.12140 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60900 8.60950 -0.00050 -0.00581 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04290 9.02740 0.01550 0.17170 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65990 8.64940 0.01050 0.12140 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.04620 10.02900 0.01720 0.17150 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.35000 29.04000 0.31000 1.06749 德信中國精選成長基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 德信台灣主流中小基金 19.15000 18.92000 0.23000 1.21564 德信新興股票組合基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 德信萬保貨幣市場基金 11.93250 11.93240 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.80360 10.79600 0.00760 0.07040 德信數位時代基金 27.84000 27.77000 0.07000 0.25207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66110 11.66090 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.72000 15.57000 0.15000 0.96339 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.99000 18.87000 0.12000 0.63593 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41680 10.42120 -0.00440 -0.04222 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.89750 14.90290 -0.00540 -0.03623 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15320 8.16490 -0.01170 -0.14330 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02410 11.02480 -0.00070 -0.00635 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33400 11.33480 -0.00080 -0.00706 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07160 13.09040 -0.01880 -0.14362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.03000 17.90000 0.13000 0.72626 摩根中小基金 23.42000 23.00000 0.42000 1.82609 摩根中國A股基金 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103 摩根中國A股基金(美元) 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 摩根中國亮點基金 12.60000 12.47000 0.13000 1.04250 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.83440 10.73710 0.09730 0.90620 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.99880 11.88190 0.11690 0.98385 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.19100 9.10030 0.09070 0.99667 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.15940 12.05010 0.10930 0.90705 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.94820 13.81240 0.13580 0.98317 摩根台灣金磚基金-累積型 20.32000 20.04000 0.28000 1.39721 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.32000 20.04000 0.28000 1.39721 摩根台灣增長基金 51.53000 50.92000 0.61000 1.19796 摩根平衡基金 28.48000 28.30000 0.18000 0.63604 摩根全球α基金 19.38000 19.35000 0.03000 0.15504 摩根全球平衡基金 15.02290 14.94930 0.07360 0.49233 摩根全球發現基金 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.73170 9.70790 0.02380 0.24516 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70860 10.67820 0.03040 0.28469 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11400 10.08550 0.02850 0.28258 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41800 11.38980 0.02820 0.24759 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.01900 9.99080 0.02820 0.28226 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57990 10.54430 0.03560 0.33762 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.53210 13.48660 0.04550 0.33737 摩根亞洲基金 55.66000 55.04000 0.62000 1.12645 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45360 8.45050 0.00310 0.03668 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83730 9.82700 0.01030 0.10481 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71020 8.70200 0.00820 0.09423 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25970 12.25530 0.00440 0.03590 摩根東方內需機會基金 17.63000 17.44000 0.19000 1.08945 摩根東方科技基金 33.12000 32.91000 0.21000 0.63810 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 摩根金龍收成基金 20.77000 20.55000 0.22000 1.07056 摩根第一貨幣市場基金 15.07820 15.07800 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.15000 14.23000 -0.08000 -0.56219 摩根新金磚五國基金 10.96000 10.85000 0.11000 1.01382 摩根新絲路基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 摩根新興35基金 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072 摩根新興日本基金 24.27000 24.40000 -0.13000 -0.53279 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.23600 7.23900 -0.00300 -0.04144 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.45220 9.45010 0.00210 0.02222 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.21130 9.21130 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.41370 10.41310 0.00060 0.00576 摩根新興科技基金 55.80000 54.82000 0.98000 1.78767 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34890 8.34450 0.00440 0.05273 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58010 10.57460 0.00550 0.05201 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.41370 8.39820 0.01550 0.18456 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.14000 9.11050 0.02950 0.32380 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.60440 8.57880 0.02560 0.29841 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.65070 9.63290 0.01780 0.18478 摩根龍揚基金 31.04000 30.72000 0.32000 1.04167 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 摩根環球股票收益基金-累積型 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31110 9.31840 -0.00730 -0.07834 摩根總收益組合基金-累積型 11.23910 11.24780 -0.00870 -0.07735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.96000 24.77000 0.19000 0.76706 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76830 11.76130 0.00700 0.05952 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02550 11.02170 0.00380 0.03448 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01480 10.02110 -0.00630 -0.06287 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28220 10.27620 0.00600 0.05839 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68360 9.68030 0.00330 0.03409 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79020 8.79580 -0.00560 -0.06367 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.23890 10.22100 0.01790 0.17513 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27300 10.26910 0.00390 0.03798 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70090 9.70490 -0.00400 -0.04122 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82520 9.84270 -0.01750 -0.17780 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48490 9.48880 -0.00390 -0.04110 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60610 9.62320 -0.01710 -0.17770 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.22000 11.21890 0.00110 0.00980 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.00780 11.00610 0.00170 0.01545 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15420 10.16440 -0.01020 -0.10035 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.66940 10.66840 0.00100 0.00937 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.45130 10.44960 0.00170 0.01627 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64370 9.65330 -0.00960 -0.09945 聯邦金鑽平衡基金 23.37400 23.22220 0.15180 0.65368 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.59040 9.57600 0.01440 0.15038 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.87820 9.87680 0.00140 0.01417 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.59040 9.57600 0.01440 0.15038 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.87820 9.87680 0.00140 0.01417 聯邦貨幣市場基金 13.16270 13.16250 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05850 16.07570 -0.01720 -0.10699 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.41500 12.35600 0.05900 0.47750 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.00310 11.98370 0.01940 0.16189 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.52900 11.51040 0.01860 0.16159 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79740 11.78640 0.01100 0.09333 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08110 11.08390 -0.00280 -0.02526 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57150 10.56160 0.00990 0.09374 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66730 8.66960 -0.00230 -0.02653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.91000 36.48000 0.43000 1.17873 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 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聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博貨幣市場基金 14.99590 14.99580 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42340 10.41740 0.00600 0.05760 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.70980 13.69320 0.01660 0.12123 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.54160 7.53730 0.00430 0.05705 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.09000 22.75000 0.34000 1.49451 瀚亞中國基金-人民幣 11.33000 11.19000 0.14000 1.25112 瀚亞中國基金-新台幣 11.91000 11.73000 0.18000 1.53453 瀚亞巴西基金 4.42000 4.43000 -0.01000 -0.22573 瀚亞外銷基金 44.06000 43.48000 0.58000 1.33395 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.49000 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瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.23980 9.24200 -0.00220 -0.02380 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.97860 9.97310 0.00550 0.05515 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.97420 10.02750 -0.05330 -0.53154 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.93200 9.89910 0.03290 0.33235 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.97860 9.97310 0.00550 0.05515 瀚亞印度基金-人民幣 14.84000 14.69000 0.15000 1.02110 瀚亞印度基金-美元 14.07000 13.80000 0.27000 1.95652 瀚亞印度基金-新台幣 31.14000 30.63000 0.51000 1.66503 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.38000 9.34000 0.04000 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