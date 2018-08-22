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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/21  107/08/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.54090   10.53720   0.00370    0.03511
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.87390    9.89430  -0.02040   -0.20618
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.87570    9.89610  -0.02040   -0.20614
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.83710    9.84510  -0.00800   -0.08126
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.83690    9.84490  -0.00800   -0.08126
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.18240    9.18710  -0.00470   -0.05116
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44850    9.45390  -0.00540   -0.05712
中國信託台灣活力基金                                               14.82000   14.69000   0.13000    0.88496
中國信託台灣優勢基金                                               17.61000   17.46000   0.15000    0.85911
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88490    9.88970  -0.00480   -0.04854
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.24990    9.25430  -0.00440   -0.04755
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26230   10.25780   0.00450    0.04387
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57050    9.56630   0.00420    0.04390
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.54800   10.46870   0.07930    0.75750
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.18550    9.11640   0.06910    0.75797
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06510   11.02710   0.03800    0.34461
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.95850    9.92430   0.03420    0.34461
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
中國信託智能運動基金-美元                                          10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98560   10.98550   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.49440    9.49140   0.00300    0.03161
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.14190    9.13890   0.00300    0.03283
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.62920    9.62260   0.00660    0.06859
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.26660    9.26020   0.00640    0.06911
中國信託精穩基金                                                   18.46320   18.45660   0.00660    0.03576
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
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元大2001基金                                                       63.44000   62.67000   0.77000    1.22866
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.70300   39.53270   0.17030    0.43078
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.74000   17.44000   0.30000    1.72018
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.40080   11.39800   0.00280    0.02457
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.55470   10.56350  -0.00880   -0.08331
元大上證50基金                                                     27.91000   27.43000   0.48000    1.74991
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.23000   11.13000   0.10000    0.89847
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.30000   13.19000   0.11000    0.83397
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.53800   12.43100   0.10700    0.86075
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.88200   16.76100   0.12100    0.72191
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.14700   10.11200   0.03500    0.34612
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.79800    9.77500   0.02300    0.23529
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.91000    2.88000   0.03000    1.04167
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.04000   12.92000   0.12000    0.92879
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.08870   45.90680   0.18190    0.39624
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49230   10.48540   0.00690    0.06581
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.71600    9.70970   0.00630    0.06488
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.69120    9.69530  -0.00410   -0.04229
元大巴西指數基金                                                    5.33800    5.40000  -0.06200   -1.14815
元大巴菲特基金                                                     28.84000   28.47000   0.37000    1.29961
元大日經225基金                                                    27.95000   27.92000   0.03000    0.10745
元大台商收成基金                                                   24.50000   24.31000   0.19000    0.78157
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.25000   12.36000  -0.11000   -0.88997
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.01000   38.33000   0.68000    1.77407
元大台灣中型100基金                                                33.46000   32.98000   0.48000    1.45543
元大台灣加權股價指數基金                                           25.54200   25.30700   0.23500    0.92860
元大台灣卓越50基金                                                 84.57000   83.88000   0.69000    0.82260
元大台灣金融基金                                                   18.19000   18.01000   0.18000    0.99944
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.93000   31.71000   0.22000    0.69379
元大台灣高股息基金                                                 27.30000   27.10000   0.20000    0.73801
元大台灣電子科技基金                                               36.38000   36.09000   0.29000    0.80355
元大全球ETF成長組合基金                                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.35000   13.33000   0.02000    0.15004
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.61200   12.59300   0.01900    0.15088
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.52000    8.47000   0.05000    0.59032
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.67000    6.63000   0.04000    0.60332
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.56600    9.51800   0.04800    0.50431
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.32000   13.24000   0.08000    0.60423
元大全球農業商機基金                                               17.51000   17.45000   0.06000    0.34384
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大印尼指數基金                                                    8.48500    8.29300   0.19200    2.31521
元大印度指數基金                                                   10.39800   10.34400   0.05400    0.52204
元大印度基金                                                       13.09000   13.03000   0.06000    0.46048
元大多多基金                                                       19.50000   19.26000   0.24000    1.24611
元大多福基金                                                       56.11000   55.46000   0.65000    1.17202
元大亞太成長基金                                                    9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.59760    8.59520   0.00240    0.02792
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07980    7.07790   0.00190    0.02684
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.60400    9.58500   0.01900    0.19823
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.05100   10.06400  -0.01300   -0.12917
元大卓越基金                                                       48.97000   48.38000   0.59000    1.21951
元大店頭基金                                                        9.05000    8.93000   0.12000    1.34378
元大泛歐成長基金                                                    9.35000    9.27000   0.08000    0.86300
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26450   10.26400   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.56720    9.57600  -0.00880   -0.09190
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.71050   31.70810   0.00240    0.00757
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.74430   38.44610   0.29820    0.77563
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.83710   18.98780  -0.15070   -0.79367
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.62480   19.33320   0.29160    1.50829
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.02380   38.89660   0.12720    0.32702
元大高科技基金                                                     20.02000   19.80000   0.22000    1.11111
元大得利貨幣市場基金                                               16.25290   16.25270   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98140   11.98130   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.14000   12.85000   0.29000    2.25681
元大華夏中小基金                                                    7.07000    7.04000   0.03000    0.42614
元大新中國基金-人民幣                                               9.32000    9.23000   0.09000    0.97508
元大新中國基金-美元                                                 8.79700    8.70300   0.09400    1.08009
元大新中國基金-新台幣                                               8.74000    8.66000   0.08000    0.92379
元大新主流基金                                                     27.02000   26.71000   0.31000    1.16061
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36800    9.32700   0.04100    0.43958
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.27210   10.26550   0.00660    0.06429
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.57940    9.53780   0.04160    0.43616
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.25970   10.24340   0.01630    0.15913
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.93440    8.92030   0.01410    0.15807
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.85240    9.84400   0.00840    0.08533
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45310    9.44510   0.00800    0.08470
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.97820    9.98340  -0.00520   -0.05209
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.57800    9.58290  -0.00490   -0.05113
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.59970    9.59380   0.00590    0.06150
元大新興亞洲基金                                                   11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.01310    8.99700   0.01610    0.17895
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.78900    8.77340   0.01560    0.17781
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.23830    9.24740  -0.00910   -0.09841
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.00820    9.01700  -0.00880   -0.09759
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10070   15.10050   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.63000   39.18000   0.45000    1.14855
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.06000    8.95000   0.11000    1.22905
元大實質多重資產基金-美元                                           8.39400    8.28900   0.10500    1.26674
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.83000    8.73000   0.10000    1.14548
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.86000   16.12000  -0.26000   -1.61290
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.29000   12.88000   0.41000    3.18323
元大摩臺基金                                                       39.15000   38.79000   0.36000    0.92807
元大標普500基金                                                    26.46000   26.41000   0.05000    0.18932
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.99000   34.84000   0.15000    0.43054
元大標智滬深300基金                                                15.87000   15.55000   0.32000    2.05788
元大歐洲50基金                                                     24.37000   24.21000   0.16000    0.66088
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.60230    9.55940   0.04290    0.44877
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18050   10.18010   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       55.97000   55.32000   0.65000    1.17498
元大韓國KOSPI200基金                                               22.07000   21.81000   0.26000    1.19211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.42000   15.22000   0.20000    1.31406
日盛上選基金                                                       34.22000   33.67000   0.55000    1.63350
日盛小而美基金                                                     18.76000   18.52000   0.24000    1.29590
日盛中國內需動力基金                                                9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61940   11.64200  -0.02260   -0.19412
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.73400    9.75290  -0.01890   -0.19379
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65260   11.64240   0.01020    0.08761
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75610    9.74770   0.00840    0.08617
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58790   10.58770   0.00020    0.00189
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84930    8.84910   0.00020    0.00226
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
日盛日盛基金                                                       13.88000   13.69000   0.19000    1.38787
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
日盛全球抗暖化基金                                                 10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.13280   10.12590   0.00690    0.06814
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.50510    9.49870   0.00640    0.06738
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.96170    9.96110   0.00060    0.00602
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.34660    9.34600   0.00060    0.00642
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41440    2.41710  -0.00270   -0.11170
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67530    1.67720  -0.00190   -0.11328
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36500    0.36450   0.00050    0.13717
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25410    0.25370   0.00040    0.15767
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.13820   12.12800   0.01020    0.08410
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.31200    8.30500   0.00700    0.08429
日盛亞洲機會基金                                                    6.84000    6.81000   0.03000    0.44053
日盛首選基金                                                       17.46000   17.21000   0.25000    1.45264
日盛高科技基金                                                     18.48000   18.21000   0.27000    1.48270
日盛貨幣市場基金                                                   14.76870   14.76850   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.50000   39.98000   0.52000    1.30065
日盛精選五虎基金                                                   38.35000   37.91000   0.44000    1.16064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48370   13.48350   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.82000   31.21000   0.61000    1.95450
台新MSCI中國基金                                                   20.17000   19.80000   0.37000    1.86869
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.86000   18.02000  -0.16000   -0.88790
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.36000   21.97000   0.39000    1.77515
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16030   14.16010   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.41810   10.41690   0.00120    0.01152
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54540   10.54120   0.00420    0.03984
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10420   10.11400  -0.00980   -0.09690
台新中國通基金                                                     44.31000   43.63000   0.68000    1.55856
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46060    0.45860   0.00200    0.43611
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.14700   14.10400   0.04300    0.30488
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32940    0.32980  -0.00040   -0.12129
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
台新主流基金                                                       23.95000   23.68000   0.27000    1.14020
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.62000   20.64000  -0.02000   -0.09690
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67480    0.67450   0.00030    0.04448
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.36000   15.37000  -0.01000   -0.06506
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50120    0.50100   0.00020    0.03992
台新台灣中小基金                                                   34.80000   34.30000   0.50000    1.45773
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.09720   10.08220   0.01500    0.14878
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.38680    9.34670   0.04010    0.42903
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.51030   10.46540   0.04490    0.42903
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.35790   10.34060   0.01730    0.16730
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.17880   11.16000   0.01880    0.16846
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       16.51000   16.41000   0.10000    0.60938
台新亞美短期債券基金                                               10.91660   10.90720   0.00940    0.08618
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56090    8.56370  -0.00280   -0.03270
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28420    0.28390   0.00030    0.10567
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89650   11.90050  -0.00400   -0.03361
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38930    0.38890   0.00040    0.10285
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09010   11.09000   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.99270   29.73770   0.25500    0.85750
台新智慧生活基金-美元                                              10.41100   10.36810   0.04290    0.41377
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.30690    8.30170   0.00520    0.06264
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47000    8.47630  -0.00630   -0.07432
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.93030    8.92470   0.00560    0.06275
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.11360    9.12030  -0.00670   -0.07346
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.32590   10.33380  -0.00790   -0.07645
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33110    0.33090   0.00020    0.06044
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70020    7.70610  -0.00590   -0.07656
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25990    0.25980   0.00010    0.03849
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.28000    5.29000  -0.01000   -0.18904
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.02000   21.01000   0.01000    0.04760
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.68400   10.64600   0.03800    0.35694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.79000   19.58000   0.21000    1.07252
未來資產全球大消費基金                                             15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82770   11.82380   0.00390    0.03298
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55180    9.54870   0.00310    0.03247
未來資產亞洲新富基金                                               20.03000   19.85000   0.18000    0.90680
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56520   12.56510   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 12.28000   12.14000   0.14000    1.15321
未來資產新興市場債券基金A                                           8.72190    8.71090   0.01100    0.12628
未來資產新興市場債券基金B                                           6.63110    6.62270   0.00840    0.12684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09650   11.09400   0.00250    0.02253
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.90860    9.88940   0.01920    0.19415
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32730    9.30140   0.02590    0.27845
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.56680   10.53760   0.02920    0.27710
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.92990    7.88910   0.04080    0.51717
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.04610    8.99960   0.04650    0.51669
永豐中小基金                                                       54.33000   53.84000   0.49000    0.91010
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77460    1.77490  -0.00030   -0.01690
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33620    2.33660  -0.00040   -0.01712
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.09440    8.08190   0.01250    0.15467
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.33970   10.32380   0.01590    0.15401
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.71000    4.67000   0.04000    0.85653
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.17000   20.96000   0.21000    1.00191
永豐主流品牌基金                                                   18.22000   18.01000   0.21000    1.16602
永豐永豐基金                                                       36.98000   36.31000   0.67000    1.84522
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.88070    9.86330   0.01740    0.17641
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.87910    9.86160   0.01750    0.17746
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.83680    9.82150   0.01530    0.15578
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.83650    9.82120   0.01530    0.15579
永豐亞洲民生消費基金                                               10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
永豐南非幣2021保本基金                                             12.88690   12.87810   0.00880    0.06833
永豐高科技基金                                                     24.43000   24.07000   0.36000    1.49564
永豐貨幣市場基金                                                   13.88170   13.88150   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11540    2.11900  -0.00360   -0.16989
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49220    2.49650  -0.00430   -0.17224
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.77450    7.77460  -0.00010   -0.00129
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39350   10.39360  -0.00010   -0.00096
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.06330    7.06480  -0.00150   -0.02123
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83260   10.83490  -0.00230   -0.02123
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.28000    7.20000   0.08000    1.11111
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.73000   16.56000   0.17000    1.02657
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.76000   55.23000   0.53000    0.95962
永豐領航科技基金                                                   40.48000   39.91000   0.57000    1.42821
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.28000   11.13000   0.15000    1.34771
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.92000   10.78000   0.14000    1.29870
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
永豐趨勢平衡基金                                                   47.07000   46.62000   0.45000    0.96525
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56750   11.56650   0.00100    0.00865
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46930    9.46170   0.00760    0.08032
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72230    9.71450   0.00780    0.08029
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48390    9.47860   0.00530    0.05592
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65650    9.65110   0.00540    0.05595
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48400    9.47550   0.00850    0.08971
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86610    9.85740   0.00870    0.08826
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46360    9.45870   0.00490    0.05180
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71590    9.71090   0.00500    0.05149
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
兆豐國際中小基金                                                   16.07000   15.86000   0.21000    1.32409
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.52000   13.40000   0.12000    0.89552
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.91000   17.73000   0.18000    1.01523
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.79000   17.60000   0.19000    1.07955
兆豐國際生命科學基金                                               16.45000   16.47000  -0.02000   -0.12143
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.36860   10.34440   0.02420    0.23394
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.60220   10.56770   0.03450    0.32647
兆豐國際全球基金                                                   31.61000   31.47000   0.14000    0.44487
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26970   10.26920   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.02170   10.03080  -0.00910   -0.09072
兆豐國際國民基金                                                   22.46000   22.25000   0.21000    0.94382
兆豐國際第一基金                                                   13.27000   13.09000   0.18000    1.37510
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.98460    9.98970  -0.00510   -0.05105
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.92060    7.92470  -0.00410   -0.05174
兆豐國際萬全基金                                                   20.69000   20.49000   0.20000    0.97609
兆豐國際電子基金                                                   25.49000   25.12000   0.37000    1.47293
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.48000   22.25000   0.23000    1.03371
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.43000   16.56000  -0.13000   -0.78502
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.31000   33.17000   0.14000    0.42207
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50150   12.50140   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15400   11.15090   0.00310    0.02780
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.98910   11.97250   0.01660    0.13865
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.75990   10.74820   0.01170    0.10886
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.52670   11.51420   0.01250    0.10856
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15670    8.15450   0.00220    0.02698
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49090    9.47760   0.01330    0.14033
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.97050    8.96040   0.01010    0.11272
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31450    9.30430   0.01020    0.10963
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
合庫全球新興市場基金                                                8.97000    8.88000   0.09000    1.01351
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
合庫貨幣市場基金                                                   10.12900   10.12890   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.38410    9.37030   0.01380    0.14727
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.65480    9.64560   0.00920    0.09538
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.96300    9.95920   0.00380    0.03816
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.37830   11.36710   0.01120    0.09853
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.34390   13.33980   0.00410    0.03074
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.72490    8.71140   0.01350    0.15497
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.39780    9.38880   0.00900    0.09586
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.83390    7.83090   0.00300    0.03831
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71330    8.70470   0.00860    0.09880
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95350    9.94860   0.00490    0.04925
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97540   10.97320   0.00220    0.02005
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.94780    9.89580   0.05200    0.52548
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77670    9.73890   0.03780    0.38813
安聯中國東協基金                                                   15.34000   15.16000   0.18000    1.18734
安聯中國策略基金                                                   13.24000   13.10000   0.14000    1.06870
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
安聯中華新思路基金-美元                                            12.42000   12.27000   0.15000    1.22249
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.63000   11.51000   0.12000    1.04257
安聯台灣大壩基金                                                   28.29000   28.05000   0.24000    0.85561
安聯台灣科技基金                                                   46.51000   45.95000   0.56000    1.21872
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49060   12.49050   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   31.19000   30.87000   0.32000    1.03661
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14360   10.14330   0.00030    0.00296
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08070   15.08440  -0.00370   -0.02453
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65780    9.66010  -0.00230   -0.02381
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.32000   12.33760  -0.01760   -0.14265
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14330   10.14480  -0.00150   -0.01479
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24620   12.24830  -0.00210   -0.01715
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51010    9.50820   0.00190    0.01998
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.35920    9.36050  -0.00130   -0.01389
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03480    9.03630  -0.00150   -0.01660
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.02270   12.03880  -0.01610   -0.13373
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.94880   10.94660   0.00220    0.02010
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61910   10.61870   0.00040    0.00377
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.92250    8.92510  -0.00260   -0.02913
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.70920    8.70740   0.00180    0.02067
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.42150    8.42110   0.00040    0.00475
安聯全球人口趨勢基金                                               11.77000   11.71000   0.06000    0.51238
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.94000   37.13000  -0.19000   -0.51172
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
安聯全球計量平衡基金                                               12.93000   12.88000   0.05000    0.38820
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.02750   12.00770   0.01980    0.16489
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42650   10.40940   0.01710    0.16427
安聯全球新興市場基金                                               17.23000   17.09000   0.14000    0.81919
安聯全球農金趨勢基金                                                9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
安聯亞洲動態策略基金                                               22.71000   22.57000   0.14000    0.62029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05900   10.05480   0.00420    0.04177
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81500    9.81100   0.00400    0.04077
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.45650   83.30300   0.15350    0.18427
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.40920   12.38290   0.02630    0.21239
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.46690   65.33210   0.13480    0.20633
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65310    9.63260   0.02050    0.21282
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57970    2.57940   0.00030    0.01163
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.49400   10.49940  -0.00540   -0.05143
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19830    2.19860  -0.00030   -0.01365
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70840    8.71270  -0.00430   -0.04935
宏利台灣動力基金                                                   32.08000   31.62000   0.46000    1.45478
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.14480   10.10820   0.03660    0.36208
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92780    9.90600   0.02180    0.22007
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.99160    7.96270   0.02890    0.36294
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.95980    7.93970   0.02010    0.25316
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
宏利全球債券組合基金                                               13.03620   13.04240  -0.00620   -0.04754
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78020    2.77860   0.00160    0.05758
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.72570   11.72640  -0.00070   -0.00597
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69580    8.69590  -0.00010   -0.00115
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43560    2.43680  -0.00120   -0.04924
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.92700   10.93840  -0.01140   -0.10422
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.75020    3.74890   0.00130    0.03468
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.60600    0.60600   0.00000    0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.56000   17.57000  -0.01000   -0.05692
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79980   11.78510   0.01470    0.12473
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.50220   10.49170   0.01050    0.10008
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18640   10.18130   0.00510    0.05009
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.97110    8.96090   0.01020    0.11383
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.56300    8.55440   0.00860    0.10053
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.48190    8.47850   0.00340    0.04010
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.48140    8.46160   0.01980    0.23400
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73290    2.73140   0.00150    0.05492
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39670    0.39660   0.00010    0.02521
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05150   12.05480  -0.00330   -0.02737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90410    0.90370   0.00040    0.04426
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32690    7.32890  -0.00200   -0.02729
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02450    2.02360   0.00090    0.04448
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29140    0.29130   0.00010    0.03433
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98260    8.98460  -0.00200   -0.02226
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32780    0.32770   0.00010    0.03052
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64080   13.64060   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.58000    2.55000   0.03000    1.17647
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.74000   11.60000   0.14000    1.20690
宏利臺灣股息收益基金                                               27.93000   27.52000   0.41000    1.48983
宏利澳幣保本基金                                                   12.15590   12.08060   0.07530    0.62331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.17460   10.17490  -0.00030   -0.00295
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48990    9.48800   0.00190    0.02003
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.89860    8.90900  -0.01040   -0.11674
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.58430   10.59670  -0.01240   -0.11702
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
貝萊德新台幣基金                                                   12.93330   12.93320   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.46000   26.21000   0.25000    0.95383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21640   11.21480   0.00160    0.01427
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87510    9.87840  -0.00330   -0.03341
保德信大中華基金-人民幣                                             9.46000    9.35000   0.11000    1.17647
保德信大中華基金-美元                                               9.37000    9.25000   0.12000    1.29730
保德信大中華基金-新台幣                                            27.83000   27.51000   0.32000    1.16321
保德信中小型股基金                                                 45.65000   45.16000   0.49000    1.08503
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
保德信中國中小基金-美元                                             8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.28000    8.23000   0.05000    0.60753
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.09710    9.05240   0.04470    0.49379
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.15950    9.11630   0.04320    0.47388
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.22350    9.17760   0.04590    0.50013
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.95760    9.90800   0.04960    0.50061
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.52000    8.43000   0.09000    1.06762
保德信中國品牌基金-美元                                             8.50000    8.42000   0.08000    0.95012
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.21000    9.11000   0.10000    1.09769
保德信台商全方位基金                                               35.65000   35.20000   0.45000    1.27841
保德信全球中小基金                                                 30.15000   30.09000   0.06000    0.19940
保德信全球消費商機基金                                             18.45000   18.40000   0.05000    0.27174
保德信全球基礎建設基金                                             12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  8.02000    7.97000   0.05000    0.62735
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.41000   33.39000   0.02000    0.05990
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77700    9.76060   0.01640    0.16802
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.59090   10.57360   0.01730    0.16362
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25770    9.25510   0.00260    0.02809
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.01340   10.01070   0.00270    0.02697
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19390    8.19320   0.00070    0.00854
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80580   10.80490   0.00090    0.00833
保德信亞太基金                                                     21.25000   21.06000   0.19000    0.90218
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50440    8.49940   0.00500    0.05883
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.26810   11.26140   0.00670    0.05950
保德信店頭市場基金                                                 32.94000   32.52000   0.42000    1.29151
保德信拉丁美洲基金                                                  6.57000    6.55000   0.02000    0.30534
保德信金平衡基金                                                   30.25000   30.01000   0.24000    0.79973
保德信金滿意基金                                                   42.56000   42.08000   0.48000    1.14068
保德信科技島基金                                                   26.00000   25.74000   0.26000    1.01010
保德信高成長基金                                                   93.57000   92.26000   1.31000    1.41990
保德信第一基金                                                     26.31000   25.93000   0.38000    1.46548
保德信貨幣市場基金                                                 15.76740   15.76720   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.61390   10.58620   0.02770    0.26166
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.76270   10.74930   0.01340    0.12466
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.85880   10.83010   0.02870    0.26500
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.31000   10.29670   0.01330    0.12917
保德信新世紀基金                                                   10.63000   10.51000   0.12000    1.14177
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99960    8.00040  -0.00080   -0.01000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81550   10.81660  -0.00110   -0.01017
保德信新興趨勢組合基金                                             10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
保德信瑞騰基金                                                     15.54520   15.54520   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67090    9.67860  -0.00770   -0.07956
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.89770    9.90550  -0.00780   -0.07874
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61830    9.63450  -0.01620   -0.16815
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72830    9.74480  -0.01650   -0.16932
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.81900    9.81210   0.00690    0.07032
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.80420    9.79690   0.00730    0.07451
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66130    9.66070   0.00060    0.00621
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66390    9.66320   0.00070    0.00724
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96110    9.96540  -0.00430   -0.04315
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94900    9.94110   0.00790    0.07947
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00970   10.00220   0.00750    0.07498
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83640    9.83330   0.00310    0.03153
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83620    9.83350   0.00270    0.02746
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.52450    9.52750  -0.00300   -0.03149
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37170    9.38010  -0.00840   -0.08955
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95780    1.95640   0.00140    0.07156
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66590    2.66390   0.00200    0.07508
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29470    0.29440   0.00030    0.10190
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43550    0.43500   0.00050    0.11494
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43640    8.43460   0.00180    0.02134
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70110   11.69980   0.00130    0.01111
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51270    9.49570   0.01700    0.17903
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.64130   11.62080   0.02050    0.17641
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.61990    8.60100   0.01890    0.21974
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57130   10.54820   0.02310    0.21899
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01390   10.01400  -0.00010   -0.00100
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94570    9.95440  -0.00870   -0.08740
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.98610    9.99580  -0.00970   -0.09704
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.54290   10.55150  -0.00860   -0.08150
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.90420    9.92030  -0.01610   -0.16229
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70460    9.71200  -0.00740   -0.07619
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00690   10.01290  -0.00600   -0.05992
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68950    9.70550  -0.01600   -0.16485
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.87840    9.89500  -0.01660   -0.16776
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.45710   10.46370  -0.00660   -0.06308
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14470    6.15090  -0.00620   -0.10080
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.54810   10.55890  -0.01080   -0.10228
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64860   11.64850   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.79000   19.49000   0.30000    1.53925
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4512.58000 4444.22000  68.36000    1.53818
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.12530   10.11480   0.01050    0.10381
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.10870   11.08510   0.02360    0.21290
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.36700   10.34510   0.02190    0.21169
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.00720    8.99780   0.00940    0.10447
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.41170    9.39170   0.02000    0.21295
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.22620    9.20670   0.01950    0.21180
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.32330   10.31250   0.01080    0.10473
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84830   10.82520   0.02310    0.21339
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.79300   10.77020   0.02280    0.21170
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.29000    6.22000   0.07000    1.12540
柏瑞巨人基金                                                       13.10000   12.97000   0.13000    1.00231
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65340   13.65330   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.02000   15.97000   0.05000    0.31309
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.42580   13.42830  -0.00250   -0.01862
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.79060   11.78350   0.00710    0.06025
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.39650   12.38960   0.00690    0.05569
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86310    8.86470  -0.00160   -0.01805
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76560    6.76690  -0.00130   -0.01921
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73730    8.73190   0.00540    0.06184
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49410    8.51240  -0.01830   -0.21498
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.71520   10.70930   0.00590    0.05509
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31240    8.31650  -0.00410   -0.04930
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.96550   11.95820   0.00730    0.06105
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.63110   11.63320  -0.00210   -0.01805
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.83110   11.85650  -0.02540   -0.21423
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.28470   11.27850   0.00620    0.05497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96580    8.96740  -0.00160   -0.01784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.76240    9.75650   0.00590    0.06047
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70890    9.72980  -0.02090   -0.21480
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53010    9.52480   0.00530    0.05564
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39620    9.40090  -0.00470   -0.05000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.29170   10.28870   0.00300    0.02916
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14500   10.13320   0.01180    0.11645
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.02890   10.01880   0.01010    0.10081
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10620   10.09720   0.00900    0.08913
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.04520   10.04240   0.00280    0.02788
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.83510    9.82370   0.01140    0.11605
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.78510    9.77520   0.00990    0.10128
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.86310    9.85430   0.00880    0.08930
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.27250   10.26960   0.00290    0.02824
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14500   10.13320   0.01180    0.11645
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.02890   10.01880   0.01010    0.10081
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10630   10.09730   0.00900    0.08913
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.04520   10.04240   0.00280    0.02788
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.83530    9.82380   0.01150    0.11706
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.78520    9.77530   0.00990    0.10128
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.86310    9.85440   0.00870    0.08829
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68930   10.69150  -0.00220   -0.02058
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.86440   11.85830   0.00610    0.05144
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27410   11.26870   0.00540    0.04792
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07320    9.07500  -0.00180   -0.01983
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76040    9.75540   0.00500    0.05125
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62550    9.62100   0.00450    0.04677
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40140   10.40360  -0.00220   -0.02115
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.04700   11.04140   0.00560    0.05072
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89190   10.88680   0.00510    0.04685
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07340    9.07530  -0.00190   -0.02094
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76080    9.75580   0.00500    0.05125
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62590    9.62140   0.00450    0.04677
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.87000   13.81000   0.06000    0.43447
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.78000   12.74000   0.04000    0.31397
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.94000   12.92000   0.02000    0.15480
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.47030   11.44620   0.02410    0.21055
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.51500    7.49920   0.01580    0.21069
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.35870   11.36380  -0.00510   -0.04488
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.01310   11.01050   0.00260    0.02361
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.14270   10.14050   0.00220    0.02170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.32540    8.32920  -0.00380   -0.04562
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35960    9.35740   0.00220    0.02351
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.38440    9.38240   0.00200    0.02132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.59400   10.59150   0.00250    0.02360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97490    9.97950  -0.00460   -0.04609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.12610   10.12390   0.00220    0.02173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.69660    9.69430   0.00230    0.02373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.99560    8.99970  -0.00410   -0.04556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.90740    8.91390  -0.00650   -0.07292
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.40850    9.40650   0.00200    0.02126
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.61350   11.63100  -0.01750   -0.15046
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.07700   11.08440  -0.00740   -0.06676
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.52170   10.52950  -0.00780   -0.07408
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.92420    6.93460  -0.01040   -0.14997
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65670    8.66260  -0.00590   -0.06811
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.24850    9.25540  -0.00690   -0.07455
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.98320    9.99810  -0.01490   -0.14903
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.53840   10.54630  -0.00790   -0.07491
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.36880    9.37510  -0.00630   -0.06720
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.82990    8.84310  -0.01320   -0.14927
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44550    9.45250  -0.00700   -0.07405
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24660   11.24530   0.00130    0.01156
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80880   11.80020   0.00860    0.07288
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83610   10.82780   0.00830    0.07665
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19610    9.19510   0.00100    0.01088
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72210    9.71510   0.00700    0.07205
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71620    9.70880   0.00740    0.07622
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13040   11.12240   0.00800    0.07193
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03450   10.03330   0.00120    0.01196
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32520   10.31730   0.00790    0.07657
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56470    9.56360   0.00110    0.01150
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.35070    9.34960   0.00110    0.01177
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94320    9.93600   0.00720    0.07246
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47680    9.46950   0.00730    0.07709
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.04000   17.98000   0.06000    0.33370
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.87000   16.79000   0.08000    0.47647
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.86720   12.86730  -0.00010   -0.00078
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.72310   10.68440   0.03870    0.36221
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.63250   11.59670   0.03580    0.30871
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.24290   12.19090   0.05200    0.42655
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.16050   11.11840   0.04210    0.37865
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.75380    9.71860   0.03520    0.36219
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.28080   10.24910   0.03170    0.30930
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.19330   10.15000   0.04330    0.42660
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.17530   10.13690   0.03840    0.37881
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.89320    9.85750   0.03570    0.36216
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.07810   10.04700   0.03110    0.30955
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.73890   11.68900   0.04990    0.42690
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.11670   10.07850   0.03820    0.37902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.55000   14.80000  -0.25000   -1.68919
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.40000   24.60000   0.80000    3.25203
國泰大中華基金                                                     20.11000   19.93000   0.18000    0.90316
國泰小龍基金                                                       15.55000   15.35000   0.20000    1.30293
國泰中小成長基金                                                   43.38000   42.83000   0.55000    1.28415
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.00430    3.95420   0.05010    1.26701
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.02000   17.82000   0.20000    1.12233
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.67780    0.66910   0.00870    1.30025
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.64010    0.63190   0.00820    1.29767
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18850    2.18800   0.00050    0.02285
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65950    9.66400  -0.00450   -0.04656
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.20090    8.20470  -0.00380   -0.04631
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31580    0.31560   0.00020    0.06337
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.50120   11.49820   0.00300    0.02609
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67880    1.67790   0.00090    0.05364
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95840    9.94510   0.01330    0.13373
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32880    0.32790   0.00090    0.27447
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.21780    4.16570   0.05210    1.25069
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.97000   18.76000   0.21000    1.11940
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.61180    0.60410   0.00770    1.27462
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.14250    3.10180   0.04070    1.31214
國泰中港台基金台幣級別                                             14.15000   13.98000   0.17000    1.21602
國泰中港台基金美元級別                                              0.46150    0.45540   0.00610    1.33948
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.23000   27.19000   0.04000    0.14711
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.24000   35.08000   0.16000    0.45610
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.36540   10.37250  -0.00710   -0.06845
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.36560   10.37270  -0.00710   -0.06845
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.36590   10.37300  -0.00710   -0.06845
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33660    0.33640   0.00020    0.05945
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33670    0.33640   0.00030    0.08918
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33670    0.33640   0.00030    0.08918
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41120   12.41110   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.55000   27.28000   0.27000    0.98974
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.48360    2.47440   0.00920    0.37181
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36370    0.36220   0.00150    0.41414
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49800    0.49780   0.00020    0.04018
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45870    0.45920  -0.00050   -0.10889
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.77000    5.74000   0.03000    0.52265
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18490    0.18350   0.00140    0.76294
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41360    0.41230   0.00130    0.31530
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37400    0.37270   0.00130    0.34881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43840    0.43700   0.00140    0.32037
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50960    0.50970  -0.00010   -0.01962
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.22000   21.22000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.07000   21.88000   0.19000    0.86837
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.47880    2.46210   0.01670    0.67828
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.20510   11.13790   0.06720    0.60335
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.07650   10.01610   0.06040    0.60303
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36390    0.36140   0.00250    0.69175
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32730    0.32500   0.00230    0.70769
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49510    0.49340   0.00170    0.34455
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39440    0.39240   0.00200    0.50968
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.62000   18.57000   0.05000    0.26925
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60520    0.60300   0.00220    0.36484
國泰科技生化基金                                                   34.73000   34.41000   0.32000    0.92996
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.50000   27.44000   0.06000    0.21866
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.25000   13.29000  -0.04000   -0.30098
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.01100   39.72530   0.28570    0.71919
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.27110   19.42910  -0.15800   -0.81321
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.90400   19.60940   0.29460    1.50234
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.59570   40.39420   0.20150    0.49883
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.30330   41.21220   0.09110    0.22105
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.31300   43.31740  -0.00440   -0.01016
國泰紐幣2021保本基金                                               12.16640   12.16460   0.00180    0.01480
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.45970   12.45650   0.00320    0.02569
國泰紐幣保本基金                                                   12.42110   12.41690   0.00420    0.03382
國泰高科技基金                                                     12.90000   12.75000   0.15000    1.17647
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.24000   23.06000   0.18000    0.78057
國泰國泰基金台幣級別                                               23.24000   23.06000   0.18000    0.78057
國泰富時中國A50基金                                                17.97000   17.63000   0.34000    1.92853
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33620    0.33570   0.00050    0.14894
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46720    0.46820  -0.00100   -0.21358
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36960    0.36870   0.00090    0.24410
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51380    0.51430  -0.00050   -0.09722
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34760    0.34680   0.00080    0.23068
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48300    0.48370  -0.00070   -0.14472
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55650   10.55460   0.00190    0.01800
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.57860    7.57720   0.00140    0.01848
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35660    0.35640   0.00020    0.05612
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25400    0.25390   0.00010    0.03939
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.21950    2.21230   0.00720    0.32545
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.95050    9.92900   0.02150    0.21654
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32250    0.32140   0.00110    0.34225
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.94260   39.87530   0.06730    0.16878
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.95000   18.61000   0.34000    1.82697
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.52000   11.44000   0.08000    0.69930
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37480    0.37160   0.00320    0.86114
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23330    2.23440  -0.00110   -0.04923
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47170    1.47240  -0.00070   -0.04754
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33710    0.33710   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36300    0.36300   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22430    0.22440  -0.00010   -0.04456
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.34560   10.35080  -0.00520   -0.05024
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.68960    6.69300  -0.00340   -0.05080
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.86000   13.99000  -0.13000   -0.92924
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.09000   35.45000   0.64000    1.80536
國泰價值卓越基金                                                   15.40000   15.19000   0.21000    1.38249
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37880    0.37410   0.00470    1.25635
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.69480   38.56620   0.12860    0.33345
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.86000   20.82000   0.04000    0.19212
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.98000   18.84000   0.14000    0.74310
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.32000   19.05000   0.27000    1.41732
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08530   12.08590  -0.00060   -0.00496
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39620    0.39610   0.00010    0.02525
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63910    9.63310   0.00600    0.06229
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.31400    8.30450   0.00950    0.11440
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.71400   10.70730   0.00670    0.06257
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.34760    9.33700   0.01060    0.11353
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18300   11.18080   0.00220    0.01968
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83330    9.79600   0.03730    0.38077
第一金大中華基金                                                   27.93000   27.57000   0.36000    1.30577
第一金小型精選基金                                                 38.94000   38.17000   0.77000    2.01729
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.40000   12.41000  -0.01000   -0.08058
第一金中國世紀基金-美元                                             7.78330    7.76780   0.01550    0.19954
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.78400    7.76860   0.01540    0.19823
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
第一金中概平衡基金                                                 26.51000   26.32000   0.19000    0.72188
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25060   15.25040   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.84500  177.84300   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.97160    9.97050   0.00110    0.01103
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.97160    9.97050   0.00110    0.01103
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.35400   14.23360   0.12040    0.84589
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.35480   14.23420   0.12060    0.84726
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.75000   13.65000   0.10000    0.73260
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.75000   13.66000   0.09000    0.65886
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85150    9.83330   0.01820    0.18509
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.85480    9.83670   0.01810    0.18400
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50840    9.49790   0.01050    0.11055
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53310    9.52270   0.01040    0.10921
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.32820   10.30910   0.01910    0.18527
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.97870    9.96770   0.01100    0.11036
第一金全球大趨勢基金                                               23.32000   23.28000   0.04000    0.17182
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.30230    8.26780   0.03450    0.41728
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.90400    5.87940   0.02460    0.41841
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.60800    9.57040   0.03760    0.39288
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.60910    9.57160   0.03750    0.39178
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.97410    9.93500   0.03910    0.39356
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.97540    9.93630   0.03910    0.39351
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.64730    8.63760   0.00970    0.11230
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.21980   10.20830   0.01150    0.11265
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68050    9.67980   0.00070    0.00723
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67970    9.67900   0.00070    0.00723
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97120    7.96930   0.00190    0.02384
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84990    8.85260  -0.00270   -0.03050
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85030    8.85310  -0.00280   -0.03163
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17410   11.17330   0.00080    0.00716
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17500   11.17420   0.00080    0.00716
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.00200    9.99950   0.00250    0.02500
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80370   14.80830  -0.00460   -0.03106
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.91680   13.85530   0.06150    0.44387
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.93400   13.87250   0.06150    0.44332
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.10000   13.06000   0.04000    0.30628
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
第一金亞洲科技基金                                                 18.88000   18.79000   0.09000    0.47898
第一金亞洲新興市場基金                                             13.28000   13.17000   0.11000    0.83523
第一金店頭市場基金                                                  9.79000    9.61000   0.18000    1.87305
第一金創新趨勢基金                                                 24.83000   24.53000   0.30000    1.22299
第一金電子基金                                                     35.10000   34.73000   0.37000    1.06536
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.41000   20.20000   0.21000    1.03960
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.18000   19.35000  -0.17000   -0.87855
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.93000    7.89000   0.04000    0.50697
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
統一大滿貫基金-A類型                                               35.54000   35.25000   0.29000    0.82270
統一大滿貫基金-I類型                                               35.54000   35.25000   0.29000    0.82270
統一大龍印基金                                                     14.82000   14.66000   0.16000    1.09141
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.37000    8.29000   0.08000    0.96502
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
統一中小基金                                                       26.43000   26.07000   0.36000    1.38090
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85210    9.86810  -0.01600   -0.16214
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23740    9.22660   0.01080    0.11705
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95370    8.94980   0.00390    0.04358
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.70540   11.72450  -0.01910   -0.16291
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.90240   10.88970   0.01270    0.11662
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.56260   10.55810   0.00450    0.04262
統一台灣動力基金                                                   17.85000   17.64000   0.21000    1.19048
統一全天候基金-A類型                                              113.62000  112.43000   1.19000    1.05844
統一全天候基金-I類型                                              113.63000  112.44000   1.19000    1.05834
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.87000    8.88210  -0.01210   -0.13623
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.61630    8.60400   0.01230    0.14296
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.58740    8.58040   0.00700    0.08158
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.17500    9.18750  -0.01250   -0.13605
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.91240    8.89970   0.01270    0.14270
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.88250    8.87530   0.00720    0.08112
統一全球債券組合基金                                               11.93950   11.93990  -0.00040   -0.00335
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.66000   15.64000   0.02000    0.12788
統一全球新科技基金(美元)                                           14.79000   14.71000   0.08000    0.54385
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.14000   14.08000   0.06000    0.42614
統一亞太基金                                                       25.32000   25.14000   0.18000    0.71599
統一亞洲大金磚基金                                                 12.50000   12.36000   0.14000    1.13269
統一奔騰基金                                                       61.81000   61.00000   0.81000    1.32787
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65890   16.65870   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
統一強漢基金(美元)                                                  9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
統一強漢基金(新台幣)                                               24.60000   24.45000   0.15000    0.61350
統一統信基金                                                       32.27000   31.86000   0.41000    1.28688
統一黑馬基金                                                       61.97000   61.11000   0.86000    1.40730
統一新亞洲科技能源基金                                             18.32000   18.28000   0.04000    0.21882
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99480    7.99450   0.00030    0.00375
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15600   10.15570   0.00030    0.00295
統一經建基金                                                       47.98000   47.49000   0.49000    1.03180
統一龍馬基金                                                       71.62000   70.96000   0.66000    0.93010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.11000   22.00000   0.11000    0.50000
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.47000   47.72000   0.75000    1.57167
野村中國機會基金                                                   12.79000   12.68000   0.11000    0.86751
野村巴西基金                                                        5.14000    5.19000  -0.05000   -0.96339
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.01000   12.09000  -0.08000   -0.66170
野村台灣高股息基金                                                 23.67000   23.40000   0.27000    1.15385
野村台灣運籌基金                                                   36.59000   36.07000   0.52000    1.44164
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48440    9.48990  -0.00550   -0.05796
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41620    9.41340   0.00280    0.02974
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46630    9.46570   0.00060    0.00634
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68990    9.69550  -0.00560   -0.05776
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57270    9.56980   0.00290    0.03030
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53570    9.53500   0.00070    0.00734
野村平衡基金                                                       19.37000   19.17000   0.20000    1.04330
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.54000   13.52000   0.02000    0.14793
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
野村全球生技醫療基金                                               17.80000   17.81000  -0.01000   -0.05615
野村全球品牌基金                                                   27.80000   27.61000   0.19000    0.68816
野村全球氣候變遷基金                                                8.41000    8.43000  -0.02000   -0.23725
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.73000   19.71000   0.02000    0.10147
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.39000   12.37000   0.02000    0.16168
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02590   10.03280  -0.00690   -0.06877
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46220   10.46150   0.00070    0.00669
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37440   10.37910  -0.00470   -0.04528
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.62230    9.61710   0.00520    0.05407
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.37710    9.36060   0.01650    0.17627
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.96800    8.95880   0.00920    0.10269
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.32070   11.31480   0.00590    0.05214
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.81100   10.79200   0.01900    0.17606
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.40150   10.39060   0.01090    0.10490
野村成長基金                                                       29.40000   29.02000   0.38000    1.30944
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.82850    8.79450   0.03400    0.38661
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.83540    8.79180   0.04360    0.49592
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.00020    8.96620   0.03400    0.37920
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.30550    9.26970   0.03580    0.38620
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.21870    9.17330   0.04540    0.49491
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.39240    9.35690   0.03550    0.37940
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.55000    8.51000   0.04000    0.47004
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.25000   12.19000   0.06000    0.49221
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.42550    9.42890  -0.00340   -0.03606
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48090    9.47760   0.00330    0.03482
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59520    9.60190  -0.00670   -0.06978
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.96880    9.97400  -0.00520   -0.05214
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.93850    9.93500   0.00350    0.03523
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.06430   10.07140  -0.00710   -0.07050
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57800    8.58160  -0.00360   -0.04195
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.15350    9.16110  -0.00760   -0.08296
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.01930    9.01610   0.00320    0.03549
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.06780   13.07330  -0.00550   -0.04207
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.09180   12.10220  -0.01040   -0.08593
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.84870    9.84530   0.00340    0.03453
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.19710   10.20290  -0.00580   -0.05685
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85930    9.85290   0.00640    0.06496
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41640    9.41650  -0.00010   -0.00106
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.24090   11.24100  -0.00010   -0.00089
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.14260   10.13920   0.00340    0.03353
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17500   11.17650  -0.00150   -0.01342
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.67780   10.66520   0.01260    0.11814
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.46990   10.46670   0.00320    0.03057
野村泰國基金                                                       41.81000   41.42000   0.39000    0.94157
野村高科技基金                                                     11.42000   11.36000   0.06000    0.52817
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.19000   10.18340   0.00660    0.06481
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.31840   10.30850   0.00990    0.09604
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.69550   10.70540  -0.00990   -0.09248
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67650    9.65910   0.01740    0.18014
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.60620    9.60000   0.00620    0.06458
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.47850    9.46630   0.01220    0.12888
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.87170   11.85980   0.01190    0.10034
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.32470   13.34120  -0.01650   -0.12368
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.81150   10.79200   0.01950    0.18069
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73970   10.73280   0.00690    0.06429
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.85090   10.83720   0.01370    0.12642
野村貨幣市場基金                                                   16.26630   16.26610   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.85000   15.85000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03150   10.01600   0.01550    0.15475
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93730    9.94040  -0.00310   -0.03119
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95240    9.96680  -0.01440   -0.14448
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.83680    9.83800  -0.00120   -0.01220
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80710    9.80130   0.00580    0.05918
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80940    9.80620   0.00320    0.03263
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83680    9.83800  -0.00120   -0.01220
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80710    9.80130   0.00580    0.05918
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80940    9.80620   0.00320    0.03263
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.77470    9.78450  -0.00980   -0.10016
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.73560    9.73940  -0.00380   -0.03902
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.73220    9.74320  -0.01100   -0.11290
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.77470    9.78450  -0.00980   -0.10016
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.73560    9.73940  -0.00380   -0.03902
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.73220    9.74320  -0.01100   -0.11290
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.07310   10.07350  -0.00040   -0.00397
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92830    7.92860  -0.00030   -0.00378
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.75220   11.75270  -0.00050   -0.00425
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.16000    7.10000   0.06000    0.84507
野村精選貨幣市場基金                                               12.07870   12.07860   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.80000    7.79000   0.01000    0.12837
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
野村積極成長基金                                                   12.40000   12.25000   0.15000    1.22449
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.29000    9.15000   0.14000    1.53005
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.89000   33.35000   0.54000    1.61919
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.32140   10.31980   0.00160    0.01550
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61080    8.61410  -0.00330   -0.03831
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94480    7.93880   0.00600    0.07558
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87790    7.87650   0.00140    0.01777
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.68710   11.69250  -0.00540   -0.04618
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.53310   10.52510   0.00800    0.07601
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47670   10.47490   0.00180    0.01718
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
野村環球基金-人民幣計價                                            16.10000   16.05000   0.05000    0.31153
野村環球基金-美元計價                                              12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.55000   17.51000   0.04000    0.22844
野村鴻利基金                                                       22.40000   22.15000   0.25000    1.12867
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85870   16.85860   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.85000   19.57000   0.28000    1.43076
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.29000    9.10000   0.19000    2.08791
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.12000   14.07000   0.05000    0.35537
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.66000   14.62000   0.04000    0.27360
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.12490   10.12930  -0.00440   -0.04344
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.28490   13.29040  -0.00550   -0.04138
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.46670    9.46540   0.00130    0.01373
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.45020    9.44630   0.00390    0.04129
凱基台商天下基金                                                   12.95000   12.99000  -0.04000   -0.30793
凱基台灣精五門基金                                                 20.60000   20.38000   0.22000    1.07949
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.75920   10.69780   0.06140    0.57395
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.37000   13.35000   0.02000    0.14981
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.11160   12.05170   0.05990    0.49703
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.91000   11.87000   0.04000    0.33698
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54290   11.54280   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.14000   26.88000   0.26000    0.96726
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.57000   22.58000  -0.01000   -0.04429
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.90430   21.89070   0.01360    0.06213
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.13000   17.01000   0.12000    0.70547
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.39070   16.25920   0.13150    0.80877
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.54000    7.51000   0.03000    0.39947
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.89110   11.86330   0.02780    0.23434
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.68690   11.67310   0.01380    0.11822
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.96640   12.92370   0.04270    0.33040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.34000   35.36000  -0.02000   -0.05656
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.00000   31.06000  -0.06000   -0.19317
富邦上証180基金                                                    27.34000   26.88000   0.46000    1.71131
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18950    0.18650   0.00300    1.60858
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.83000    5.75000   0.08000    1.39130
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.89000    8.03000  -0.14000   -1.74346
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.05000   33.95000   1.10000    3.24006
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.13280   11.08630   0.04650    0.41944
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.29310   10.24680   0.04630    0.45185
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.91830    9.88760   0.03070    0.31049
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.72750    9.68690   0.04060    0.41912
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.92160    8.88140   0.04020    0.45263
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.60390    8.57720   0.02670    0.31129
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.32920   20.34960  -0.02040   -0.10025
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.33930   11.33640   0.00290    0.02558
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40810   10.41730  -0.00920   -0.08831
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.87490   12.87930  -0.00440   -0.03416
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89570    1.89450   0.00120    0.06334
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38440    9.38760  -0.00320   -0.03409
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42980    1.42890   0.00090    0.06299
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75660   11.75470   0.00190    0.01616
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71530    1.71440   0.00090    0.05250
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15050   10.14890   0.00160    0.01577
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49980    1.49900   0.00080    0.05337
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.05000   15.01000   0.04000    0.26649
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.93000   22.05000  -0.12000   -0.54422
富邦日本東証基金                                                   21.65000   21.76000  -0.11000   -0.50551
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.58000   44.15000   0.43000    0.97395
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.00000   48.47000   0.53000    1.09346
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.21000   51.73000   0.48000    0.92789
富邦台灣心基金                                                     22.58000   22.23000   0.35000    1.57445
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.77000   48.37000   0.40000    0.82696
富邦台灣科技指數基金                                               53.78000   53.38000   0.40000    0.74934
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.80920   41.61730   0.19190    0.46111
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.33750   41.36140  -0.02390   -0.05778
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29910    0.29740   0.00170    0.57162
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51440    2.51380   0.00060    0.02387
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33970    0.33960   0.00010    0.02945
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.55370   10.54590   0.00780    0.07396
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18140    2.18090   0.00050    0.02293
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32540    0.32520   0.00020    0.06150
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.09630    9.08960   0.00670    0.07371
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.59000   24.31000   0.28000    1.15179
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.71000   13.85000  -0.14000   -1.01083
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.89000   33.30000   0.59000    1.77177
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63970   15.63950   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.92970   39.95260  -0.02290   -0.05732
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.31880   40.10990   0.20890    0.52082
富邦長紅基金                                                       64.47000   63.67000   0.80000    1.25648
富邦科技基金                                                       24.68000   24.30000   0.38000    1.56379
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.53410   40.54830  -0.01420   -0.03502
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.57000   40.27750   0.29250    0.72621
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.57720   39.46220   0.11500    0.29142
富邦恒生國企ETF基金                                                20.15000   19.99000   0.16000    0.80040
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.22000   14.35000  -0.13000   -0.90592
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.36000   26.93000   0.43000    1.59673
富邦高成長基金                                                     24.75000   24.36000   0.39000    1.60099
富邦基金                                                           13.69000   13.53000   0.16000    1.18256
富邦基金I類型                                                      13.69000   13.53000   0.16000    1.18256
富邦深証100基金                                                     9.00000    8.82000   0.18000    2.04082
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.36000   20.21000   0.15000    0.74221
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41260    0.41260   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.32230   12.31130   0.01100    0.08935
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.52770    9.51920   0.00850    0.08929
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30600    0.30590   0.00010    0.03269
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86480    8.85690   0.00790    0.08920
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.39110    9.34880   0.04230    0.45246
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.89140    9.87400   0.01740    0.17622
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27660    9.23480   0.04180    0.45264
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.76080    9.74370   0.01710    0.17550
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.79000   20.63000   0.16000    0.77557
富邦精準基金                                                       46.56000   45.97000   0.59000    1.28345
富邦精銳中小基金                                                   11.70000   11.54000   0.16000    1.38648
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.15000   18.91000   0.24000    1.26917
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.97000   21.79000   0.18000    0.82607
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.52000    7.59000  -0.07000   -0.92227
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.60000   15.32000   0.28000    1.82768
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.99000   19.96000   0.03000    0.15030
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.20370   10.18580   0.01790    0.17573
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.12540   10.09660   0.02880    0.28524
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.24810   10.23560   0.01250    0.12212
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.92600    9.90860   0.01740    0.17561
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.80550    9.77760   0.02790    0.28535
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.90660    9.89440   0.01220    0.12330
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富達台灣成長基金                                                   30.66000   30.35000   0.31000    1.02142
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.70240    8.70040   0.00200    0.02299
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.24360    9.24300   0.00060    0.00649
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.96390    8.96360   0.00030    0.00335
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68750    9.68540   0.00210    0.02168
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.70560    9.70500   0.00060    0.00618
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.41410    9.41370   0.00040    0.00425
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.48670    9.48590   0.00080    0.00843
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.50700    8.48070   0.02630    0.31012
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.54790    9.51980   0.02810    0.29517
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.02250    8.99600   0.02650    0.29458
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.56730   10.53470   0.03260    0.30945
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.34600   10.31560   0.03040    0.29470
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.85080    9.82220   0.02860    0.29118
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.14730    9.12040   0.02690    0.29494
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.68040    9.65210   0.02830    0.29320
富達卓越領航全球組合基金                                           15.27000   15.21000   0.06000    0.39448
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.68020    8.65430   0.02590    0.29927
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.39650    9.36990   0.02660    0.28389
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.07630    9.05080   0.02550    0.28174
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.87990    9.85040   0.02950    0.29948
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.85370    9.82580   0.02790    0.28395
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.55400    9.52690   0.02710    0.28446
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.16760    9.14140   0.02620    0.28661
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.62460    9.59710   0.02750    0.28654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.11000    9.01000   0.10000    1.10988
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.83000    9.72000   0.11000    1.13169
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.62000    8.53000   0.09000    1.05510
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.73000    7.70000   0.03000    0.38961
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.66040    9.65910   0.00130    0.01346
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16990    9.16900   0.00090    0.00982
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.78290    8.78840  -0.00550   -0.06258
富蘭克林華美中華基金                                               11.98000   11.84000   0.14000    1.18243
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.05000   20.82000   0.23000    1.10471
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.50000   20.35000   0.15000    0.73710
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.67000   10.59000   0.08000    0.75543
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.89240    7.87940   0.01300    0.16499
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.01530    8.99500   0.02030    0.22568
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.69280    9.67090   0.02190    0.22645
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.24330    9.22820   0.01510    0.16363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.12220   11.11260   0.00960    0.08639
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.78590    8.77830   0.00760    0.08658
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.21390    9.20590   0.00800    0.08690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.29610   13.28580   0.01030    0.07753
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.31060   10.30260   0.00800    0.07765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.16280   10.15660   0.00620    0.06104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70690    7.70220   0.00470    0.06102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.18110    9.17550   0.00560    0.06103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.75070   10.75250  -0.00180   -0.01674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.61340    7.61470  -0.00130   -0.01707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.08870    9.09030  -0.00160   -0.01760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.45600   10.45050   0.00550    0.05263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.75100    7.74690   0.00410    0.05292
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.18140    8.17800   0.00340    0.04157
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.18520    9.17490   0.01030    0.11226
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.95680    9.94560   0.01120    0.11261
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.58890   12.58360   0.00530    0.04212
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.99000   12.04000  -0.05000   -0.41528
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.14250   13.10490   0.03760    0.28692
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
富蘭克林華美第一富基金                                             40.53000   39.94000   0.59000    1.47722
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30310   10.30300   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.27000   14.22000   0.05000    0.35162
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.35000   13.30000   0.05000    0.37594
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.44000   15.41000   0.03000    0.19468
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.68830    7.62960   0.05870    0.76937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.66930   10.61090   0.05840    0.55038
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.55440    9.55160   0.00280    0.02931
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.95470   10.95140   0.00330    0.03013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85540    6.86070  -0.00530   -0.07725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02640    9.02720  -0.00080   -0.00886
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.10420   10.10510  -0.00090   -0.00891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.49640   10.50450  -0.00810   -0.07711
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.47000   20.48000  -0.01000   -0.04883
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62460   11.62380   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   38.69030   38.43340   0.25690    0.66843
復華大中華中小策略基金                                              8.60000    8.50000   0.10000    1.17647
復華中小精選基金                                                   74.75000   73.83000   0.92000    1.24611
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.70000    8.61000   0.09000    1.04530
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.77000    7.70000   0.07000    0.90909
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華台灣智能基金                                                   12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
復華全方位基金                                                     31.21000   30.70000   0.51000    1.66124
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.39000   13.31000   0.08000    0.60105
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.95000   20.86000   0.09000    0.43145
復華全球平衡基金-美元                                               9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.25000   20.22000   0.03000    0.14837
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.34000   16.23000   0.11000    0.67776
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.66000   15.58000   0.08000    0.51348
復華全球原物料基金                                                  9.32000    9.25000   0.07000    0.75676
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.36000   13.25000   0.11000    0.83019
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.49300   11.48780   0.00520    0.04527
復華全球債券基金                                                   13.52360   13.48570   0.03790    0.28104
復華全球債券組合基金                                               14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.91000   14.88000   0.03000    0.20161
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
復華有利貨幣市場基金                                               13.43580   13.43560   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
復華亞太成長基金                                                   14.51000   14.43000   0.08000    0.55440
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
復華東協世紀基金                                                   12.31000   12.19000   0.12000    0.98441
復華南非幣長期收益基金A                                            12.92000   12.90000   0.02000    0.15504
復華南非幣長期收益基金B                                             8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
復華南非幣短期收益基金A                                            13.49000   13.48000   0.01000    0.07418
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.55000   12.47000   0.08000    0.64154
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.64000   12.58000   0.06000    0.47695
復華恒生基金                                                       20.73000   20.63000   0.10000    0.48473
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.70000   30.48000   0.22000    0.72178
復華神盾基金                                                       25.87960   25.70710   0.17250    0.67102
復華高成長基金                                                     68.03000   66.96000   1.07000    1.59797
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39660   14.39650   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.80000   19.77000   0.03000    0.15175
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.54000   52.07000   0.47000    0.90263
復華復華基金                                                       21.30000   20.96000   0.34000    1.62214
復華華人世紀基金                                                   16.58000   16.42000   0.16000    0.97442
復華傳家二號基金                                                   30.70960   30.54970   0.15990    0.52341
復華傳家基金                                                       24.56090   24.39510   0.16580    0.67964
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.11000   14.09000   0.02000    0.14194
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.47000   19.42000   0.05000    0.25747
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.53000    5.53000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
復華滬深300 A股基金                                                20.38000   20.03000   0.35000    1.74738
復華數位經濟基金                                                   58.12000   57.13000   0.99000    1.73289
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.75000   10.66000   0.09000    0.84428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72100    9.71300   0.00800    0.08236
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.56110    9.55540   0.00570    0.05965
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87470    9.86650   0.00820    0.08311
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.68250    9.67670   0.00580    0.05994
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.56410    9.56010   0.00400    0.04184
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.03990   10.04950  -0.00960   -0.09553
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.54000    9.53190   0.00810    0.08498
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.01550   10.02060  -0.00510   -0.05090
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.53920    9.53110   0.00810    0.08498
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.01800   10.02320  -0.00520   -0.05188
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.84450    9.82530   0.01920    0.19541
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77380   10.91740  -0.14360   -1.31533
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.83610    9.80240   0.03370    0.34379
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.84450    9.82540   0.01910    0.19439
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77180   10.91530  -0.14350   -1.31467
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.83610    9.80240   0.03370    0.34379
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.85410    9.83350   0.02060    0.20949
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27850    9.24030   0.03820    0.41341
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.40270    8.34990   0.05280    0.63234
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35380    8.31270   0.04110    0.49442
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53990   11.49240   0.04750    0.41332
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.47470   10.40570   0.06900    0.66310
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.53270   10.48080   0.05190    0.49519
景順主流基金                                                       17.89000   17.56000   0.33000    1.87927
景順台灣科技基金                                                   31.18000   30.73000   0.45000    1.46437
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
景順全球科技基金                                                   22.47000   22.48000  -0.01000   -0.04448
景順全球康健基金                                                   19.25000   19.20000   0.05000    0.26042
景順貨幣市場基金                                                   15.93670   15.93650   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.78000   32.19000   0.59000    1.83287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.76000   14.67000   0.09000    0.61350
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.76000   13.69000   0.07000    0.51132
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67240    8.66770   0.00470    0.05422
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98210    7.97620   0.00590    0.07397
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10470   11.09870   0.00600    0.05406
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.19990   10.19240   0.00750    0.07358
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.49000    7.46000   0.03000    0.40214
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.20000    7.14000   0.06000    0.84034
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.30760    9.30400   0.00360    0.03869
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.47190    9.48120  -0.00930   -0.09809
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.59060    9.58690   0.00370    0.03859
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.76240    9.77190  -0.00950   -0.09722
華南永昌永昌基金                                                   18.87000   18.69000   0.18000    0.96308
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.28090   14.27900   0.00190    0.01331
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
華南永昌全球精品基金                                               16.25000   16.10000   0.15000    0.93168
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.37000   11.29000   0.08000    0.70859
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.61000   13.51000   0.10000    0.74019
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.46000   13.38000   0.08000    0.59791
華南永昌物聯網精選基金                                             11.50000   11.41000   0.09000    0.78878
華南永昌策略報酬基金                                                9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20360   16.20340   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.79620   23.69230   0.10390    0.43854
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93680   11.93670   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17380   10.16820   0.00560    0.05507
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.11410   10.11940  -0.00530   -0.05237
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83090    9.82550   0.00540    0.05496
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.74040    9.74550  -0.00510   -0.05233
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99600    9.99150   0.00450    0.04504
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.87780    9.88400  -0.00620   -0.06273
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75280    9.74850   0.00430    0.04411
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.63070    9.63670  -0.00600   -0.06226
華頓中小型基金                                                     27.10000   26.79000   0.31000    1.15715
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.34990   11.32990   0.02000    0.17652
華頓台灣基金                                                       28.20000   27.75000   0.45000    1.62162
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51910   11.51900   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.13000   17.01000   0.12000    0.70547
華頓全球高收益債券基金A                                            13.38510   13.37860   0.00650    0.04859
華頓全球高收益債券基金B                                             8.29720    8.29320   0.00400    0.04823
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.69000    5.68000   0.01000    0.17606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.51800    2.48060   0.03740    1.50770
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.31810   11.17600   0.14210    1.27147
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36800    0.36280   0.00520    1.43330
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.24210   11.18590   0.05620    0.50242
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.22910   10.17360   0.05550    0.54553
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.04610   10.01890   0.02720    0.27149
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.06870    9.04410   0.02460    0.27200
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.27910   10.23720   0.04190    0.40929
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.31490    9.27480   0.04010    0.43235
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.99000   10.83000   0.16000    1.47738
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.52000    9.40000   0.12000    1.27660
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.23000   10.09000   0.14000    1.38751
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49390    2.49130   0.00260    0.10436
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04820    2.04330   0.00490    0.23981
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.75670   11.75760  -0.00090   -0.00765
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.54410    9.54490  -0.00080   -0.00838
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36380    0.36380   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30130    0.30100   0.00030    0.09967
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.26000    3.21000   0.05000    1.55763
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.64000   14.47000   0.17000    1.17484
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.47000   0.01000    2.12766
匯豐台灣精典基金                                                   24.50000   24.21000   0.29000    1.19785
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.53000   12.50000   0.03000    0.24000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.24000    8.20000   0.04000    0.48780
匯豐安富基金                                                       25.72000   25.55000   0.17000    0.66536
匯豐成功基金                                                       42.56000   41.94000   0.62000    1.47830
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.37000   11.32000   0.05000    0.44170
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57550    2.56690   0.00860    0.33503
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34660    2.33780   0.00880    0.37642
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52580   11.50480   0.02100    0.18253
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.89980    7.87830   0.02150    0.27290
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37710    0.37620   0.00090    0.23923
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33580    0.33490   0.00090    0.26874
匯豐金磚動力基金                                                   13.80000   13.61000   0.19000    1.39603
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98020   14.98010   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.60000    4.57000   0.03000    0.65646
匯豐新鑽動力基金                                                   10.75000   10.66000   0.09000    0.84428
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33110    5.35360  -0.02250   -0.42028
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92930    8.95230  -0.02300   -0.25692
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.69000   52.05000   0.64000    1.22959
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.69000   52.05000   0.64000    1.22959
匯豐龍騰電子基金                                                   36.46000   35.97000   0.49000    1.36225
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.18460   12.18140   0.00320    0.02627
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.16000   18.92000   0.24000    1.26850
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
新光中國成長基金(美元)                                              9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41590   10.46210  -0.04620   -0.44159
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.61360    9.60120   0.01240    0.12915
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88960    9.88650   0.00310    0.03136
新光台灣富貴基金                                                   23.36000   23.16000   0.20000    0.86356
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.05000   12.01000   0.04000    0.33306
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.07370   10.05350   0.02020    0.20093
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.82180    9.81170   0.01010    0.10294
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.70570    9.68630   0.01940    0.20028
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.45190    9.44220   0.00970    0.10273
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.17000    9.06000   0.11000    1.21413
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44320   15.44300   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
新光亞洲精選基金-美金                                              22.04000   21.88000   0.16000    0.73126
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.28000   22.14000   0.14000    0.63234
新光兩岸優勢基金                                                   11.20000   11.12000   0.08000    0.71942
新光店頭基金                                                       25.94000   25.55000   0.39000    1.52642
新光南非幣保本基金                                                 11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            20.58000   20.32000   0.26000    1.27953
新光創新科技基金                                                   15.27000   15.09000   0.18000    1.19284
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.84650    9.86090  -0.01440   -0.14603
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07260   10.06530   0.00730    0.07253
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.72080    9.71970   0.00110    0.01132
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32160    9.33520  -0.01360   -0.14569
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54240    9.53550   0.00690    0.07236
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20630    9.20520   0.00110    0.01195
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10770   10.09060   0.01710    0.16946
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78440    9.76780   0.01660    0.16995
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.74540    9.73700   0.00840    0.08627
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.01230   10.00370   0.00860    0.08597
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95670    9.94470   0.01200    0.12067
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68880    9.67730   0.01150    0.11883
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66500    9.65650   0.00850    0.08802
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93200    9.92320   0.00880    0.08868
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.55000    7.53000   0.02000    0.26560
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80420    9.80560  -0.00140   -0.01428
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37190    9.37310  -0.00120   -0.01280
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71780    9.71580   0.00200    0.02059
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.34490    9.34300   0.00190    0.02034
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.41980    9.42240  -0.00260   -0.02759
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.85820    9.86070  -0.00250   -0.02535
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.79650   13.80480  -0.00830   -0.06012
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.47620    8.48130  -0.00510   -0.06013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.16120   37.93600   0.22520    0.59363
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.08750   38.86040   0.22710    0.58440
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.29140   40.09630   0.19510    0.48658
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19150   11.18860   0.00290    0.02592
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99020    9.95200   0.03820    0.38384
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.09860   12.06260   0.03600    0.29844
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.09250    9.01990   0.07260    0.80489
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
群益大印度基金-人民幣                                              14.52130   14.49140   0.02990    0.20633
群益大印度基金-美元                                                13.73180   13.63460   0.09720    0.71289
群益大印度基金-新臺幣                                              12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.46160   12.45060   0.01100    0.08835
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.08330   12.01190   0.07140    0.59441
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.51880   11.50860   0.01020    0.08863
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.19220   10.13190   0.06030    0.59515
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.00030    9.99150   0.00880    0.08807
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.88390    8.83140   0.05250    0.59447
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.61980    9.61130   0.00850    0.08844
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.83220    8.78000   0.05220    0.59453
群益中小型股基金                                                   46.89000   46.07000   0.82000    1.77990
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.67740    9.69270  -0.01530   -0.15785
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.03370    9.00250   0.03120    0.34657
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.45060    8.43280   0.01780    0.21108
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.52580    8.53920  -0.01340   -0.15692
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.95820    7.93060   0.02760    0.34802
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.44520    7.42950   0.01570    0.21132
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94760   10.95340  -0.00580   -0.05295
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61650   10.61430   0.00220    0.02073
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82400    9.80560   0.01840    0.18765
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.24680    8.21530   0.03150    0.38343
群益中國新機會基金N-美元                                            7.61400    7.54680   0.06720    0.89044
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.11000    8.05000   0.06000    0.74534
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.31370    7.28580   0.02790    0.38294
群益中國新機會基金-美元                                             8.14120    8.06930   0.07190    0.89103
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.75000    7.69000   0.06000    0.78023
群益平衡王基金                                                     19.20210   19.08170   0.12040    0.63097
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.33000    8.31000   0.02000    0.24067
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.01000    6.00000   0.01000    0.16667
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.19400   11.20560  -0.01160   -0.10352
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.74330   10.70030   0.04300    0.40186
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.03840   10.04880  -0.01040   -0.10349
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.63400    9.59540   0.03860    0.40228
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.11620   10.09070   0.02550    0.25271
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.91820    9.89270   0.02550    0.25777
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.46070    9.43690   0.02380    0.25220
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.38000    9.35590   0.02410    0.25759
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.17480   10.14910   0.02570    0.25322
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.22930   10.20290   0.02640    0.25875
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.62740    9.60310   0.02430    0.25304
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.03600   10.01020   0.02580    0.25774
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.12650   10.13100  -0.00450   -0.04442
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.33240    7.33560  -0.00320   -0.04362
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.13150   10.12660   0.00490    0.04839
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04300   10.03720   0.00580    0.05779
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19460   10.19460   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.01330   10.00840   0.00490    0.04896
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94260    9.93690   0.00570    0.05736
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09280   10.09280   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.13150   10.12660   0.00490    0.04839
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04300   10.03720   0.00580    0.05779
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19460   10.19460   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.01330   10.00850   0.00480    0.04796
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94260    9.93690   0.00570    0.05736
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09280   10.09280   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.94580   15.93370   0.01210    0.07594
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.69000   15.69000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
群益印度中小基金N-美元                                             10.08020    9.99500   0.08520    0.85243
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
群益印度中小基金-人民幣                                            16.16750   16.11180   0.05570    0.34571
群益印度中小基金-美元                                              14.41760   14.29560   0.12200    0.85341
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.63000   16.51000   0.12000    0.72683
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
群益多重資產組合基金                                               15.34000   15.32000   0.02000    0.13055
群益安家基金                                                       25.85120   25.62660   0.22460    0.87643
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08380   16.08360   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.80000   23.88000  -0.08000   -0.33501
群益亞太中小基金                                                   11.77000   11.65000   0.12000    1.03004
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.21000   16.16000   0.05000    0.30941
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.74260    9.73970   0.00290    0.02978
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.48230    7.48000   0.00230    0.03075
群益店頭市場基金                                                  102.18000  100.84000   1.34000    1.32884
群益東方盛世基金                                                    8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
群益東協成長基金-人民幣                                            12.98840   12.91050   0.07790    0.60338
群益東協成長基金-美元                                              11.46300   11.33700   0.12600    1.11141
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.30000   11.19000   0.11000    0.98302
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.24070   11.19730   0.04340    0.38759
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.67430   10.63560   0.03870    0.36387
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.14030   10.11030   0.03000    0.29673
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83940    9.80150   0.03790    0.38668
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.34680    9.31290   0.03390    0.36401
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.87700    8.85080   0.02620    0.29602
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62900    9.59190   0.03710    0.38678
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.51320    9.47870   0.03450    0.36397
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.91700    9.88770   0.02930    0.29633
群益長安基金                                                       28.59000   28.17000   0.42000    1.49095
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.04710   10.02050   0.02660    0.26546
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.19860   15.15830   0.04030    0.26586
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
群益真善美基金                                                     16.96350   16.86820   0.09530    0.56497
群益馬拉松基金                                                    124.33000  122.50000   1.83000    1.49388
群益深証中小板基金                                                 12.23000   12.02000   0.21000    1.74709
群益創新科技基金                                                   32.47000   32.13000   0.34000    1.05820
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.98540    8.98340   0.00200    0.02226
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.31470    8.27110   0.04360    0.52714
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.78500    9.78290   0.00210    0.02147
群益華夏盛世基金-美元                                               9.16820    9.12010   0.04810    0.52741
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.08000   15.02000   0.06000    0.39947
群益奧斯卡基金                                                     27.57000   27.26000   0.31000    1.13720
群益新興金鑽基金-美元                                              11.36140   11.25460   0.10680    0.94895
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.65000    8.58000   0.07000    0.81585
群益葛萊美基金                                                     23.89000   23.63000   0.26000    1.10030
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.83000   20.85000  -0.02000   -0.09592
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.21000    8.28000  -0.07000   -0.84541
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.71000   13.47000   0.24000    1.78174
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.81050   11.81120  -0.00070   -0.00593
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.20090   11.18170   0.01920    0.17171
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.13360   11.12010   0.01350    0.12140
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60900    8.60950  -0.00050   -0.00581
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04290    9.02740   0.01550    0.17170
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.65990    8.64940   0.01050    0.12140
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.04620   10.02900   0.01720    0.17150
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.35000   29.04000   0.31000    1.06749
德信中國精選成長基金                                               10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
德信台灣主流中小基金                                               19.15000   18.92000   0.23000    1.21564
德信新興股票組合基金                                               10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93250   11.93240   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.80360   10.79600   0.00760    0.07040
德信數位時代基金                                                   27.84000   27.77000   0.07000    0.25207
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66110   11.66090   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.72000   15.57000   0.15000    0.96339
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.99000   18.87000   0.12000    0.63593
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.41680   10.42120  -0.00440   -0.04222
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.89750   14.90290  -0.00540   -0.03623
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.15320    8.16490  -0.01170   -0.14330
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.02410   11.02480  -0.00070   -0.00635
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33400   11.33480  -0.00080   -0.00706
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.07160   13.09040  -0.01880   -0.14362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.03000   17.90000   0.13000    0.72626
摩根中小基金                                                       23.42000   23.00000   0.42000    1.82609
摩根中國A股基金                                                    12.56000   12.48000   0.08000    0.64103
摩根中國A股基金(美元)                                               9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
摩根中國亮點基金                                                   12.60000   12.47000   0.13000    1.04250
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.83440   10.73710   0.09730    0.90620
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.99880   11.88190   0.11690    0.98385
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.19100    9.10030   0.09070    0.99667
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.15940   12.05010   0.10930    0.90705
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.94820   13.81240   0.13580    0.98317
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.32000   20.04000   0.28000    1.39721
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.32000   20.04000   0.28000    1.39721
摩根台灣增長基金                                                   51.53000   50.92000   0.61000    1.19796
摩根平衡基金                                                       28.48000   28.30000   0.18000    0.63604
摩根全球α基金                                                     19.38000   19.35000   0.03000    0.15504
摩根全球平衡基金                                                   15.02290   14.94930   0.07360    0.49233
摩根全球發現基金                                                   12.68000   12.63000   0.05000    0.39588
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.73170    9.70790   0.02380    0.24516
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.70860   10.67820   0.03040    0.28469
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11400   10.08550   0.02850    0.28258
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.41800   11.38980   0.02820    0.24759
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.01900    9.99080   0.02820    0.28226
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.57990   10.54430   0.03560    0.33762
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.53210   13.48660   0.04550    0.33737
摩根亞洲基金                                                       55.66000   55.04000   0.62000    1.12645
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45360    8.45050   0.00310    0.03668
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.83730    9.82700   0.01030    0.10481
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.71020    8.70200   0.00820    0.09423
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.25970   12.25530   0.00440    0.03590
摩根東方內需機會基金                                               17.63000   17.44000   0.19000    1.08945
摩根東方科技基金                                                   33.12000   32.91000   0.21000    0.63810
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
摩根金龍收成基金                                                   20.77000   20.55000   0.22000    1.07056
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07820   15.07800   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.15000   14.23000  -0.08000   -0.56219
摩根新金磚五國基金                                                 10.96000   10.85000   0.11000    1.01382
摩根新絲路基金                                                      9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
摩根新興35基金                                                     12.89000   12.78000   0.11000    0.86072
摩根新興日本基金                                                   24.27000   24.40000  -0.13000   -0.53279
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.23600    7.23900  -0.00300   -0.04144
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.45220    9.45010   0.00210    0.02222
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.21130    9.21130   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.41370   10.41310   0.00060    0.00576
摩根新興科技基金                                                   55.80000   54.82000   0.98000    1.78767
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34890    8.34450   0.00440    0.05273
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.58010   10.57460   0.00550    0.05201
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.41370    8.39820   0.01550    0.18456
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.14000    9.11050   0.02950    0.32380
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.60440    8.57880   0.02560    0.29841
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.65070    9.63290   0.01780    0.18478
摩根龍揚基金                                                       31.04000   30.72000   0.32000    1.04167
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31110    9.31840  -0.00730   -0.07834
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.23910   11.24780  -0.00870   -0.07735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.96000   24.77000   0.19000    0.76706
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76830   11.76130   0.00700    0.05952
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02550   11.02170   0.00380    0.03448
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.01480   10.02110  -0.00630   -0.06287
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.28220   10.27620   0.00600    0.05839
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68360    9.68030   0.00330    0.03409
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79020    8.79580  -0.00560   -0.06367
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.23890   10.22100   0.01790    0.17513
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.27300   10.26910   0.00390    0.03798
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70090    9.70490  -0.00400   -0.04122
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82520    9.84270  -0.01750   -0.17780
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48490    9.48880  -0.00390   -0.04110
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.60610    9.62320  -0.01710   -0.17770
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.22000   11.21890   0.00110    0.00980
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.00780   11.00610   0.00170    0.01545
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.15420   10.16440  -0.01020   -0.10035
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.66940   10.66840   0.00100    0.00937
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.45130   10.44960   0.00170    0.01627
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64370    9.65330  -0.00960   -0.09945
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.37400   23.22220   0.15180    0.65368
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.59040    9.57600   0.01440    0.15038
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.87820    9.87680   0.00140    0.01417
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.59040    9.57600   0.01440    0.15038
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.87820    9.87680   0.00140    0.01417
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16270   13.16250   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.62000   12.52000   0.10000    0.79872
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.05850   16.07570  -0.01720   -0.10699
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.41500   12.35600   0.05900    0.47750
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.00310   11.98370   0.01940    0.16189
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.52900   11.51040   0.01860    0.16159
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79740   11.78640   0.01100    0.09333
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.08110   11.08390  -0.00280   -0.02526
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57150   10.56160   0.00990    0.09374
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.66730    8.66960  -0.00230   -0.02653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.91000   36.48000   0.43000    1.17873
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.52000   15.51000   0.01000    0.06447
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.54000   12.53000   0.01000    0.07981
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.27000   15.21000   0.06000    0.39448
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.24000   15.19000   0.05000    0.32916
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.56000   20.48000   0.08000    0.39063
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.71000   18.64000   0.07000    0.37554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.92000   12.88000   0.04000    0.31056
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.55000   15.49000   0.06000    0.38735
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.30000   16.24000   0.06000    0.36946
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.36000   15.30000   0.06000    0.39216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.53000   15.48000   0.05000    0.32300
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.92000   13.87000   0.05000    0.36049
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.61000   14.56000   0.05000    0.34341
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.38000   18.36000   0.02000    0.10893
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.25000   17.24000   0.01000    0.05800
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博貨幣市場基金                                                   14.99590   14.99580   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42340   10.41740   0.00600    0.05760
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.70980   13.69320   0.01660    0.12123
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.54160    7.53730   0.00430    0.05705
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                   23.09000   22.75000   0.34000    1.49451
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.33000   11.19000   0.14000    1.25112
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.91000   11.73000   0.18000    1.53453
瀚亞巴西基金                                                        4.42000    4.43000  -0.01000   -0.22573
瀚亞外銷基金                                                       44.06000   43.48000   0.58000    1.33395
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.61070   10.63830  -0.02760   -0.25944
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.31460   10.31200   0.00260    0.02521
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22830   12.23110  -0.00280   -0.02289
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.11740   10.11950  -0.00210   -0.02075
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.49310    7.51340  -0.02030   -0.27018
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00570    8.00350   0.00220    0.02749
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10750    8.10940  -0.00190   -0.02343
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13690    7.13830  -0.00140   -0.01961
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86450    8.86660  -0.00210   -0.02368
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.21960    9.24420  -0.02460   -0.26611
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35870    9.35640   0.00230    0.02458
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23980    9.24200  -0.00220   -0.02380
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.97860    9.97310   0.00550    0.05515
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.97420   10.02750  -0.05330   -0.53154
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.93200    9.89910   0.03290    0.33235
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.97860    9.97310   0.00550    0.05515
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.84000   14.69000   0.15000    1.02110
瀚亞印度基金-美元                                                  14.07000   13.80000   0.27000    1.95652
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.14000   30.63000   0.51000    1.66503
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.18000   12.07000   0.11000    0.91135
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.90000   14.81000   0.09000    0.60770
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.59000   11.48000   0.11000    0.95819
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.77820   11.77080   0.00740    0.06287
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.62910   13.77030  -0.14120   -1.02540
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.81350   10.77000   0.04350    0.40390
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.59590   10.56440   0.03150    0.29817
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.70990   11.69860   0.01130    0.09659
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11630    9.11000   0.00630    0.06915
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.99450   10.07490  -0.08040   -0.79802
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.01070    8.97440   0.03630    0.40448
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.81930    8.79300   0.02630    0.29910
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.16460    9.15640   0.00820    0.08955
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.50830   14.50300   0.00530    0.03654
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.83840   10.86080  -0.02240   -0.20625
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.71390   10.69560   0.01830    0.17110
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63540   12.63080   0.00460    0.03642
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.28000   19.90000   0.38000    1.90955
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56190   13.56180   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 27.08000   27.05000   0.03000    0.11091
瀚亞高科技基金                                                     60.61000   59.72000   0.89000    1.49029
瀚亞理財通基金                                                     28.05000   27.74000   0.31000    1.11752
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.63000    9.50000   0.13000    1.36842
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.90000    8.77000   0.13000    1.48233
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.08000    8.96000   0.12000    1.33929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.94000    8.81000   0.13000    1.47560
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.09000    8.97000   0.12000    1.33779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.71000    8.63000   0.08000    0.92700
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
瀚亞菁華基金                                                       24.20000   23.85000   0.35000    1.46751
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.91080   12.89480   0.01600    0.12408
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.10590    9.09460   0.01130    0.12425
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.41980   10.43070  -0.01090   -0.10450
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.01980   11.24920  -0.22940   -2.03926
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.30460   10.28090   0.02370    0.23052
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.71210    9.70300   0.00910    0.09379
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.90530    9.92320  -0.01790   -0.18039
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.31000    8.31850  -0.00850   -0.10218
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.44640    8.62220  -0.17580   -2.03892
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.83980    8.81940   0.02040    0.23131
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.21810    8.21040   0.00770    0.09378
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.83890    7.85300  -0.01410   -0.17955
瀚亞電通網基金                                                     15.56000   15.33000   0.23000    1.50033
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67290   13.67570  -0.00280   -0.02047
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42530   10.45330  -0.02800   -0.26786
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.91560    9.90850   0.00710    0.07166
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.48860   11.49100  -0.00240   -0.02089
瀚亞歐洲基金                                                       11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
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