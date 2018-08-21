金融業投入金融科技發展金額 今年將破百億元

金管會今 (21) 日表示，近年來金融業者大幅增加金融科技相關投資，據統計，去 (2017) 年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新台幣 78.5 億元，今年預估將破百億元、達 124.7 億元，年成長率為 59%。

為衝刺金融科技，金管會將在今年年底 2018 台北金融科技展預計於 12 月 7-8 日舉行，將是歷來規模最大的 FinTech 博覽會。

近年來國際間金融科技如區塊鏈、人工智慧與大數據等相關技術和商業模式快速發展等趨勢，創新應用隨手機等行動裝置大量普及，促使金融業者大幅增加金融科技相關投資。

金管會請金融總會調查去年度國內金融業者投資金融科技概況，調查對象包括：銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會，證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，以及金融科技發展基金輔導之新創團隊等。

金融業者去年投入金融科技經費合計 78.5 億元，其中銀行業 61.3 億元、證券期貨業 6.3 億元、保險業 7.6 億元、周邊單位 3.3 億元；而今年度預估可達 124.7 億元，年成長率為 59%，其中銀行業 98.1 億元、證券期貨業 10.9 億元、保險業 13.1 億元、周邊單位 2.6 億元。

負責金融科技相關業務員工數部分，去年度全體合計 7158 人，其中銀行業 5232 人、證券期貨業 839 人、保險業 825 人、周邊單位 262 人，去年度內新增金融科技員工數為 1210 人，年成長率為 20%。

而金融業者與金融科技業者去年業務合作共 86 家，其中銀行業 25 家、證券期貨業 31 家、保險業 23 家、周邊單位 7 家，業務合作類型最多為支付，其次依序為大數據、技術、資安、雲端服務、智能理財、借貸、區塊鏈、保險科技。

金融科技專利去年度則申請 651 件，通過 341 件。

金管會表示，為利金融業者透過發展金融科技以提升競爭力，金管會陸續推動打造數位化金融環境 3.0、放寬金融機構轉投資金融科技業等相關規定、成立金融科技發展基金、推動電子支付發展、推動金融科技創新實驗機制、設置金融科技創新園區、開放設立純網路銀行等措施。

金管會強調，為提升金融業整體競爭力，行政院 6 月 14 日通過金融發展行動方案，以「金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、普惠金融服務」為願景，針對銀行業、證券期貨業、保險業及金融科技等 4 大面向，擬定目標及策略，其中在金融科技方面，金融科技發展與創新實驗條例也已經開始施行，而且金融科技創新園區將於 9 月 18 日開幕。

緊接著，2018 台北金融科技展預計於 12 月 7-8 日舉行，確定將在世貿展覽館一館登場，預計將有超過 360 個攤位參展，將是歷來規模最大的 FinTech 博覽會。金管會希望藉由 2018 台北金融科技展發揮產業、國際及人才培養等三大效益，其中在國際效益方面，將向外宣傳台灣打造 FinTech 金融中心的國際形象，號召國外相關金融創新產業、人才加入。