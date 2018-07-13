衛星通訊產品拉抬獲利 法人估昇達科上半年EPS 1.92元

昇達科 (3491-TW) 第 2 季受惠衛星通訊產品開始出貨，6 月營收達 1.67 億元再度改寫新高，第 2 季營收 4.75 億元再創新猷，季增與年增率都超過 1 成，同時，6 月毛利率已衝高到 36% 水準，第 2 季稅後純益法人估逾 7700 萬，每股純益達 1.39 元，上半年每股純益 1.92 元。

昇達科 5 月營收 1.59 億元，改寫去年 6 月創下的單月新高紀錄，6 月營收更跨越 1.6 億元，以 1.67 億元再攀新高，推升第 2 季單季營收衝上 4.75 億元同創高，季增 14.09%，年增 10.69%。法人估昇達科第 3 季營收將再較第 2 季成長 10% 創新高。

昇達科 5 月營收走強，主要在衛星通訊元件產品開始穩定出貨，挹注營收顯著成長，6 月起衛星通訊元件出貨持續放量 ，另外智能天線模組出貨也將大幅增加，可望有助營運表現。

昇達科衛星通訊產品今年第 4 季出貨將增加，依照最新接單狀況顯示，下半年智能天線模組訂單也會明顯增長，預期出貨量可達 4.5 萬套，是上半年 5000 套的 9 倍；另外，印度市場需求下半年預期也將明顯高於上半年，可望對營運成長添動能。由於下半年訂單明朗，昇達科營運展望樂觀，4 月起已開始積極執行擴充產能規劃，搭配新一波自動化製程與成本低減專案推展，有利推升營運績效逐季向上。

昇達科去年稅後純益 1.86 億元，每股純益 3.61 元；公司日前股東會決議擬對去年盈餘每股配發 3.85 元股利，包含 3 元現金股利與 0.85 元資本公積，將在 7 月 23 日除息交易。