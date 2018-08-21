為了省成本德銀告誡員工：儘可能少出差……

近一兩年日子不太好過的德意志銀行，為了節約成本，已經開始要求員工「儘量減少出差」了。

據彭博社，在周五的一份備忘錄中，德意志銀行的首席財務官 James von Moltke 要求員工利用一切機會限制不必要的旅行，直到年底。他表示，這將幫助公司實現降低成本的目標。7 月時，von Moltke 曾要求所有員工提交自己的削減成本的建議。

截至 2018 年第第二季，德意志銀行的一般費用已經降至 2014 年以來的最低水平 25.5 億歐元，成本控制策略初見成效。

減少差旅，是德意志銀行新上任的首席執行官 Christian Sewing 實施成本控制的第一步。Sewing 在 4 月份曾表示，要將 2018 年的開支控制在 230 億歐元以下，主要通過在今年年底前減少 4000 個工作崗位來實現。

到目前為止，德意志銀行的成本控制持續取得進展。公司二季報顯示，期內總共裁員 1700 人，上半年人力成本削減計劃已完成一半。同期，德銀的總成本為 119 億歐元（暗示公司將能夠完成其成本控制目標）。

從裁員人數的分布來看，德銀正大幅縮減投行業務的隊伍，其次是私人及商業銀行業務。

而在二季報中，德銀最賺錢的業務 FICC 業務營收年增率下跌 17% 至 13.7 億歐元，這是公司連續第 5 個季度固收業務下跌，同時相關數據也創 2008 年金融危機以來的最低值。與之相對應的是，美國 5 大投資銀行的相關收入在同一時間內長了 6.7%。

此外，在股票交易、企業及投資銀行業務方面，德銀第二季年增率均有所下滑，進一步拖累其凈利潤年增率下跌 13.9%。

近幾年來，德銀一直沒有走出業績低迷、股價下挫的困境。

同時，標普 6 月份也下調了德意志銀行的信貸評級，由 A- 降至 BBB+，僅較垃圾債券評級高 3 級，展望為穩定，理由是「重大執行風險」。