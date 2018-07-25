〈財報〉德銀Q2淨利年減14% 持續執行裁員計畫

德意志銀行 (Deutsche Bank)今 (25) 日公布第 2 季財報，淨利為 4.01 億歐元(約 4.68 億美元)，雖較去年同期下滑約 14%，但優於分析師預期。

德銀正持續執行組織改造，預計年底前，會再裁員逾千人，使員工總數降至 9 萬 3000 人左右。

德銀第 2 季營收為 66 億歐元，較去年同期持平，未再下滑；稅前獲利為 7.11 億歐元，較去年同期減少 13%。

德銀第 2 季淨利為 4.01 億歐元，優於分析師預期 (3.21 億歐元)，與本月稍早公布的數據相當。

對於正在進行組織改造的德銀來說，營收止跌、淨利優於預期，是近期少見的好消息。

根據 CNBC 報導，4 月上任的執行長 Christian Sewing 透過聲明表示，德銀自第 2 季起，加快組織改造進度，展現全球業務的彈性。

Sewing 稱，「我們正在對核心業務，進行重大改變；成本控制方面，也朝著正確方向努力，資產負債表亦屬強勁。」

德銀第 2 季持續執行裁員計畫，累計離職員工達 1700 人，估計年底前員工總數，會降至 9 萬 3000 人左右。

今年以來，德銀股價表現不佳，截至 7 月中旬為止，已跌逾 30%。

台北時間週三晚間 7 點 18 分，德銀股價下跌 0.94%。