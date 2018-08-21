環保類股添新兵 基士德-KY預計9月下旬掛牌上市

基士德 - KY(6641) 今日舉行上市前記者會，董事長兼總經理謝宏炅表示，基士德 - KY 就像中國的環保醫院，隨中國環保審查趨嚴，環保督察力度持續加強，第三季將優於第二季及去年同期表現，看好產業未來前景及需求，對於下半年展望樂觀。基士德 - KY 預計於 9 月初進行競價拍賣投標，並於 9 月下旬掛牌上市。基士德 - KY 主要從事環保相關水處理設備之水泵、風機及攪拌機等全系列設備之研發、製造與銷售，並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，其所提供之環保設備與技術服務已被廣泛應用於城市污水處理、工業污水處理、農村污水處理等眾多領域。



基士德 - KY 為中國污水處理設備大廠，中國營收占比超過九成，在中國的「限污令」下，近年環保市場蓬勃發展，也帶動基士德 - KY 上半年營收 9.07 億元，較去年同期成長 32.0%；而在營收擴大及費用率未增加下，上半年稅後淨利達 1.03 億元，更較去年同期倍增，EPS3.46 元。



基士德 - KY 表示，除了單獨銷售設備給客戶外，也提供客戶結合技術方案的設計、全產品線設備的一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，帶動近年毛利率穩定維持在 39% 左右。



展望未來，基士德 - KY 認為，隨著中國近年來相關環保法令陸續出台，並不斷強化監管力度，尤其是 2016 年 11 月發布的《“十三五” 全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，規畫於 2016-2020 年之污水處理共投資約人民幣 5,644 億元，較” 十二五” 增長 32.14%，其中新增污水處理設施及提標改造污水處理設施之投資規模分別增長 44.81% 及 215.33%，此為公司主要營運範圍，在有利的產業發展趨勢下，對於未來業績展望樂觀。

