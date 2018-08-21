野村推斷陸將重啟遊戲審批 惟北水續資本外流 騰訊早盤跌1.43%

野村報告根據傳聞推斷將重啟遊戲審批，預期騰訊 (0700-HK) 或受惠。不過，市場未一面看好，北水繼續賣出 5 億元騰訊，做空比率 11.1%，多空對作。騰訊今 (21) 日開高走低，早盤一度跌 1.43%，截至發稿，跌 0.114%，報港幣 350.4 元。

圖：新浪財經

報告指出，早前廣電總局及文旅部重組，令遊戲審批暫停，惟近日網上有消息稱最快 9 月恢復審批遊戲，而業內人士亦向該行證實聽過有關傳聞，料相關部門或快完成重組。

野村續指，若大陸 9 月恢復遊戲審批，騰訊旗下手遊版《絕地求生》及《堡壘之夜》最快第 4 季可變現，並改善騰訊的經營前景及市場氣氛。當中，野村較看好《絕地求生》，因《堡壘之夜》乃卡通風格射擊遊戲，或未能引起中國成年玩家共鳴。

不過，野村提醒，年初有不少關於生存射擊遊戲的負面新聞報導傳出，或使監管當局收緊對《絕地求生》的審批，但該行補充，騰訊高層在早前的業績會議中，似乎對《絕地求生》獲批甚有信心，故該行傾向相信騰訊已與有關當局溝通，並得到正面回應。

另信貸評級機構標普亦指騰訊次季業績略遜預期，但公司能「很好地」應對這些暫時性挫折，更指該股仍有「強大的財務緩衝」，故維持對騰訊的「A+」評級，展望續為「穩定」。

值得注意是，北水卻未停止拋售騰訊，該股昨 (20) 日共錄近 5.5 億元港股通淨賣盤，連續 7 日資本流出，不排除投資者經過次季業績後，仍憂慮該股前景。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基分析，外界早前對騰訊期望太高，加上大盤弱勢，引發該股急挫。

但他認為，騰訊基本面仍然不俗，亦有分拆概念，業績未如預期的負面因素又已逐漸反映，在估值已大幅回檔的情況下，不排除基金正趁低吸納，建議投資者亦可在低位逐步收集騰訊股份。