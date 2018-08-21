岱稜接單量直透年底營運轉佳 擴產設備Q4陸續進駐

真空蒸鍍燙金廠岱稜 (3303-TW) 在下半年進入產業旺季，目前的接單直透年底，該公司已執行擴廠方案，預計主要設備將於第 4 季陸續完成安裝及量產，法人估計其產能至少增加 20%，加上產品調價陸續生效，有助於挹注明年的業績進一步成長。

岱稜 7 月營收以 2.17 億元創 21 個月來新高，月增 15.69%，年增 12.42%，累計 1-7 月營收為 13.56 億元，年增 9.91%。法人估計，其 8 月營收將持續攀高。

岱稜第 2 季營收為 5.82 億元，毛利率為 22.1%，季減 2.82 個百分點，年增 5.27 個百分點，稅後純益 3732 萬元，季增 4.1%，也較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益為 0.39 元。岱稜 1-6 月營收為 11.39 億元，毛利率 23.48%，年增 1.82 個百分點，稅稅後純益 7317 萬元，較去年同阿由虧轉盈，上半年每股純益為 0.77 元。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜，今年上半年營收比重拉升至 94%，上半年燙金薄膜的銷售地區別分析，內需市場僅占約 1 成，其餘 9 成皆為外銷，整體銷售金額年增 16%，遠優於產業本身年平均成長率，成長動能強勁，公司表示，目前也正進行新客戶的爭取中，以擴大市場占有率。