岱稜每股將配0.5元現金股利 燙金薄膜Q2接單滿載

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 進行業務結構調整奏效，受惠美系客戶訂單帶動，第 2 季燙金薄膜薄膜業務接單滿載，有助整季營運表現，公司今 (17) 日也順利召開股東會，通過每股配發 0.5 元現金股利，股利配發案將在 7 月 19 日除息交易。

岱稜 4 月營收為 1.97 億元，月減 8.18%，年增 22.32%，累計 1-4 月營收為 7.54 億元，年增 8.43%。

岱稜 2018 年首季營收 5.57 億元，毛利率 24.92%，季增 1.25 個百分點，年減 1.33 個百分點，稅後純益 3585 萬元，季減 36.84%，年增 11 倍，每股純益達 0.38 元。岱稜指出，營收大宗的燙金薄膜產品，受惠美國客戶訂單加持，第 2 季產能已滿載，今年北美業務預期可望逐季成長。

在產品結構的調整上，岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜及光電材料，去年的營收比重各約為 89% 及 11%，今年第 1 季比重則各約為 94% 及 6%。

此外，由於燙金膜塗佈產能已經完全恢復，加上公司內部提升塗佈生產效率後，今年產能將較去年擴大，預估今年燙金膜營收可望較去年成長。為配合公司在全球燙金膜市場穩健成長，因應日益迫切的產能需求，公司已於去年啟動擴廠計畫，預計在今年第 4 季完成階段性產能擴建。