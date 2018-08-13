光隆7月營收創49個月新高 Q3估兩位數增長

成衣廠光隆 (8916) 自結 7 月合併營收達 11.37 億元，創 103 年 6 月以來共 49 個月新高，月增 4.12%，年增 53.98%，累計前 7 月合併營收 56.12 億元，年增 25.8%。 光隆第二季合併營收達 27.82 億元，寫下 104 年第三季以來的新高，季增 64.29%，年增 26.77%，其中成衣營收達 10.3 億元，創同期新高記錄，與去年同期比較，為近倍數的成長。



據悉，因成衣出貨增加，法人預估單季合併毛利率將優於首季，本業獲利也有大幅度的成長。



由於第三季是成衣出貨的旺季，法人指出，以目前的接單來看，成衣的出貨可望再創歷史新高，帶動整體營收的攀高，無論是與第二季或去年同期比較，都可望有兩位數的成長。