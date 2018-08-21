富邦媒首辦中元檔期線下體驗有成 Q3淡季業績動能大進補

中元普渡採購買氣在上周末達到高峰，富邦媒 (8454-TW) 今 (21) 日指出，由於中元節為食品年度銷售大檔，除了網路銷售，日前辦理線下試吃體驗活動有成，單日業績較去年同期翻倍成長，momo 購物網也統計今年中元檔期異國零食銷售大增約 50%，普渡必備的泡麵、罐頭、罐裝飲品均有翻倍增幅，為第 3 季傳統淡季再添銷售動能。

momo 購物網今年中元節規劃嶄新的購物體驗，日前於華山舉辦中元節實體派對供民眾免費試吃試飲，活動結合線上購物便捷性和線下體驗，成功在當日創下破萬的參與人潮、單日業績更較去年同期成長翻倍。

不僅中元檔期線上買氣熱，據 momo 站內統計，今年異國零食買氣特別旺，銷量大增約 50%，普渡必備的泡麵、罐頭和罐裝飲品更是翻倍成長。

另一方面，富邦媒 momo 購物網統計內部銷售數據，公布《2018 中元普渡十大必 buy 熱銷榜》供消費者採購時參考，今年最熱銷商品是韓國的「Enaak 香辣點心麵」，擊敗十萬件食品，活動開跑 2 周即熱銷破 7 萬包；第二名則為「味丹味味 A 排骨雞麵」，特規箱購款狂銷近 2300 箱；「快車肉乾系列」也緊追在後賣出破 2200 組，拿下中元食品綜合榜的第 3 名。

而飲品類「台鹽海洋鹼性離子水」狂銷 5000 箱、「愛之味醇濃燕麥」、「舒跑鹼性離子水」則奪下飲品銷售第 2、第 3 名，顯見在健康意識風潮下，水與健康飲品成為銷售人氣王。