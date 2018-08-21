中國電視節目支出金額大增 超越英國成為全球第二

IHS Markit 數據顯示，中國在電視節目的花費已經超越英國，成為全球第 2，僅次於美國。包括線上平台在內，2017 年中國電視節目支出達到人民幣 730 億元 (109 億美元)，超過了英國的 100 億美元，而美國高達 583 億美元，在全球遙遙領先。

IHS Markit 資深研究分析師 Kia Ling Teoh 表示，中國電視節目支出的成長，很大程度上歸因於：巨頭百度 (BIDU-US)，阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 (0700-HK) 在內容上的積極投資。這三家巨頭已經為各自的視頻平台愛奇藝、優酷土豆和騰訊視頻，投注鉅資生產內容。

更進一步細分，中國在廣播或有線電視節目製作花費了人民幣 430 億元 (64 億美元)，線上平台花費人民幣 300 億元 (45 億美元)。

Teoh 指出，如果內容創作熱潮持續存在，預計 2018 年線上平台的支出將超過電視廣播內容。

近來廣受矚目的愛奇藝平台，大股東為百度，愛奇藝在 2 月底擁有 6000 萬用戶，3 月份在那斯達克上市。截至 6 月底，Netflix 擁有 1.3 億訂戶，並向愛奇藝提供了部分內容，以便進入中國市場。

原創節目對中國線上串流媒體非常重要，2017 年這類節目占了所有節目的 49%。Teoh 指出，製作其他同類平台無法提供的內容，更能吸引人們註冊，並產生更多的消費可能。

不過和 Netflix 不同的是，中國電視節目更加依賴廣告與贊助。Teoh 認為，如果內容成本繼續飆升，這種激進的投資將變得不可持續。

除了 49% 原創節目之外，購入的節目占節目支出 46%，體育節目占 5%。 IHS Markit 預計，這種分配比例在未來 5 年還會持續，體育節目的發展則是值得關注的趨勢。