Hibor連4升 港美利差依舊大 短線仍有資本外流壓力

香港金管局上週 4 度承接港幣賣盤後，港幣拆款利率 (Hibor) 隨之上揚，當中 1 個月 Hibor 連升 4 個交易日，最新報 1.44536 %，而港匯則繼續在 7.8494 至 7.8499 水準徘徊。

財資界普遍認為，香港利率近日雖然略有回升，但與美國利差仍然較大，市場預期美國聯準會 (Fed) 勢於 9 月中升息，利差交易有機會進一步增加，港幣短線仍面對較大資本外流壓力。

昨天隔拆 Hibor 處於 0.84804%，1 個月報 1.44536，分別較上週累升約 0.26% 及 0.16%。

圖：香港銀行公會

上商研究部主管林俊泓指出，目前 1 個月 Hibor 尚未反映美國升息考慮，預期本週稍晚 Hibor 會急升，因為港銀會開始為 9 月底預期升息作準備，屆時流動性會更緊張。

他補充，中美貿易戰月內將有新進程，如果再有壞消息出現，或引發更大避險情緒，加劇資本外流壓力，香港利率升勢會更急。

星展香港財資市場部董事總經理王良享則表示，隨著美國年底前有機會再升息 2 次，利差交易將逐漸把港匯推至弱方兌保證水準，屆時銀行結餘有機會由現水準再收縮港幣 400 億元，年底前香港升息機會大增。

面對資金成本上升及淨利差收窄壓力，香港銀行近日降低港幣及人民幣定存利率，其中中銀香港 (2388-HK) 將 12 個月及 3 個月港幣定存利率均下調 5 點子，分別降至 1.85% 及 1.45，6 個月定存利率則下調 10 點子至 1.6%；人民幣 1 個月定存利率下調 35 點子至 1.35%，12 個月期及 3 個月定存利率下調 10 點子，分別降至 2.75% 及 2.1%。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，由於短期內香港未必有大型新股招股，Hibor 僅以溫和的步伐上升，預料 9 月底 1 個月及 3 個月 Hibor 分別上探 1.8% 及 2%。

至於本地銀行何時加房貸優惠利率 (P)，李若凡指出，近期各大銀行陸續上調房貸利率，以減輕淨息差收窄的壓力，部分銀行更因 Hibor 從高位回落而下調港幣定存利率，若 Hibor 未能反彈至 6 月或 7 月的高位，銀行在 9 月加 P 的可能性仍然低於 12 月。