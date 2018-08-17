Hibor續升 港銀行業或現12年來首次升P 留意這3個前兆

香港房產人士關注的最優惠利率 (P) 走勢，很大機會於 9 月出現 12 年來首次上調，未來要留意 3 個先兆，可預視香港銀行業即將調升最優惠利率 (P) 。

這 3 個先兆是：

1. 港幣 1 個月同業拆款利率 (Hibor) 穩定於 1.6% 以上；

2. 大型銀行開始上調存款利率；

3. 港銀陸續上調抵押貸款利率。

P 是香港銀行業的指標借貸利率，近年發展至主要用作抵押貸款定價，加 P 可為港銀帶來更可觀抵押貸款業務收入，抵銷同業拆款利率升帶來的成本。

由於 Hibor 反映銀行短期流動性的資金成本，當 Hibor 升至 1.6% 以上並高踞不下，可預期銀行有壓力將成本轉嫁客戶，故 Hibor 高企為加 P 的先決條件。

港元拆款利率今 (17) 日繼續全面上升，1 個月 Hibor 升至約 1.4273%，較昨日高 4.4 點子；隔夜 Hibor 升至 0.9%，上升近 18.2 點子。長期拆款利率方面，3 個月 Hibor 升至 1.8849%，半年期 Hibor 升至 2.1092%。港匯最新報 7.8493 兌 1 美元

圖：香港銀行公會

隨著同業拆款成本增加，港銀亦會將吸納資金的來源，分散至廣大散戶，雖然滙豐及中銀 (2388-HK) 近日下調存款利率，但日後龍頭銀行掉頭加存款利率，亦可見行業出現資金壓力。中小行實際上已見資金壓力，交銀香港昨 (16) 日略加半年及 9 個月年息。此外，渣打 (2888-HK) 亦下調定存利率約 0.1 至 0.2%。

另外，目前主導市場的 H 按 (Hibor 抵押貸款)，早前已出現曲線升息，多家銀行將 H 按的封頂息由 2.15% 升至 2.35%，同時調升 P 按利率 (最優惠利率抵押貸款)，大行普遍由 P(5%) 減 2.85%，調高至 P 減 2.75%，即實際貸款利率為 2.25%。

此舉可令銀行未調升 P 的情況下，亦可收取更高抵押貸款收入，但僅限於新的房屋貸款客戶。

財資界人士指出，香港銀行業調升 P 前或會進一步上調抵押貸款利率，即新客戶的 P 減利率會愈來愈少，到資金成本更高時，才會將 P 上調，令舊有客戶利率都一併調升。