萬科企業(02202-HK)6個月純利91億人民幣升25%不派息

萬科企業(02202-HK)公布，截至2018年6月30日止半年純利91.2億元(人民幣.下同)，按年增長24.94%，收入為1,048.6億元，按年增長55.15%；每股盈利0.83元，不派中期息。

萬科上半年地產業務毛利率為27.8%，按年增2.1個百分點，截至六月底止淨負債率為32.7%。期內銷售額3,046.6億元，銷售面積2,035.4萬平方米，按年分別增近9%及近10%；住宅及商業樓宇銷售佔比分別為85.9%及10.9%。

房地產業務方面，報告期內該集團實現銷售面積2,035.4萬平方米，銷售金額3,046.6億元，在34個城市的銷售金額位列當地前三。

報告期內，萬科實現結算面積701.4萬平方米，結算收入995.8億元，同比分別上升20.2%和57.0%。該集團上半年度新開工和竣工規模增長較快，實現新開工面積2,321.1萬平方米，與上年同期增長40.2%，佔全年開工計劃的65.5%；實現竣工面積917.2萬平方米，較2017年同期增加44.1%，竣工面積佔全年竣工計劃的34.9%，較2017年同期上升8.9個百分點，全年竣工面積預計將與年初計劃基本持平。

截至報告期末，該集團已售未結資源持續上升，合併報表範圍內有3,693.0萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額合計約5,200.5億元，較2017年末分別增長24.7%和25.5%。上半年該集團獲取新項目117個，總規劃建築面積2,049.1萬平方米，權益規劃建築面積1,143.9萬平方米，權益地價總額約578.2億元。

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