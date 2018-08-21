川普抨擊社交媒體：讓Twitter、Facebook自行管理內容 「非常危險」

川普在接受路透社採訪時表示，讓 Twitter 和 Facebook 等社交平台對內容進行自我監管，這是「非常危險的」。

他說：「我不會提及名字，但是當他們將某些人從 Twitter 或 Facebook 上刪除，而這些公司可以做出這些決定，這真的是一件危險的事情，因為明天（被刪除的）可能就是你。」

近來，多家社交媒體公司被問及是否對保守派觀點進行審核。川普上個月稱 Twitter 為「歧視性的」，並指責該公司通過搜尋結果排序，來降低一些知名共和黨人的影響力。川普此前曾提出「影子禁令」（Shadow Ban）這一術語，用於描述社交媒體中的反右翼偏見，或者降低具有某些觀點的人的能見度。

事實上，就在兩周前，保守派廣播主持人 Alex Jones 的 Facebook、Twitter 等社交媒體帳戶被暫停。

川普周六在 Twitter 上表示：「社交媒體完全歧視共和黨 / 保守派的聲音。他們正在屏蔽許多右翼人士的意見，同時對其他人不作為。」

例如，當網民搜尋部分共和黨人士的名字時，無論在網站或 App，其「建議搜尋」的下拉式選單中，都不會出現他們的賬號，即便打上了全名也一樣；但是若使用者按下搜尋按鈕，展開了所有搜尋結果的清單，共和黨人的名字又會再度出現。

在 2016 年的總統大選期間，Facebook 和 Twitter 都被外國勢力使用，影響美國大選。目前，社交媒體公司都加大了審核內容的力度。

上月，Facebook 表示，在 11 月的中期選舉前發現了類似 2016 總統大選式的干擾，而 Twitter 則宣布，大規模清除濫用帳戶。