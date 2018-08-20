上半年業績明升暗降，中國鋁業下半年如何演繹？

隨著上市公司的半年報披露期接近尾聲，有色行業喜訊連連，西部礦業、洛陽鉬業、寒銳钴業、明泰鋁業紛紛交出亮眼業績。16日，中國鋁業（02600-HK、601600-CN）再接再厲，向市場宣告上半年經營成就，但意料之外的是，這併非一份優秀的業績報告。

中國鋁業上半年業績明升暗降

中國鋁業是中國有色金屬的龍頭企業，綜合實力位居全球鋁行業前列，主要業務包括鋁土礦、煤炭等資源開採，氧化鋁、原鋁和鋁合金產品生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力及新能源發電。

圖源：網絡

2018年1-6月，中國鋁業實現營業收入820.56億元（人民幣，下同），同比上年同期減少10.24%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤8.48億元，同比增加15.13%。以此來看，中國鋁業業績應該是增長的，但瞥一眼扣除非經常性損益的淨利潤，僅有0.98億元，同比大幅下降82.04%，說明上半年中鋁的主營業務併不如意，淨利潤的增長更多依賴於營業外收入。

抽絲剝繭，事實也的確如此。上半年，中國鋁業其他收益為5.67億元，較去年同期的1.60億元，增加4.07億元，增長原因主要是補貼收入同比增加所緻。此外，公司各項費用均有所上升，其中，為了提高勞動生產率，分流人員導緻發生管理費用13.53億元，較去年同期增加了1.09億元；發生財務費用22.39億元，較去年同期的20.93億元，增加了1.46億元，主要是利息收入同比減少所緻；研發費用1.36億元，較去年同期的0.29億元，增加1.07億元，主要是新增研發投入所緻。

市場方面，鋁價波動也是造成中鋁此次業績下降的原因之一。受製於國内經濟疲軟、中美貿易戰等，鋁價自年初開始持續下行，後因海德魯巴西氧化鋁廠減產和俄鋁被製裁兩件突發事件，導緻國際氧化鋁供應緊張，價格飙升，國内外氧化鋁價差擴大，打開了國内氧化鋁出口的窗口，併帶動國内氧化鋁價格大幅上漲。但這一利好持續時間較短，很快，隨著俄鋁被製裁事件的緩和及國際氧化鋁價格的回落，國内氧化鋁價格逐漸下行。原鋁市場也是如此，基本遵循了先降後升再降的軌迹。

展望下半年，内生加外驅，或將催動中國鋁業業績向上。

内生+外驅，中鋁業績有望向上

進入下半年，供給側改革加環保壓力，依然是鋁行業強勁增長的最大支撐。1月份工信部發佈《電解鋁企業通過兼併重組等方式實施產能置換有關事項的通知》，明確要求鋁企在2018年12月31日前通過兼併重組、同一實際控製人企業内部對2011-2017年官方淘汰指標進行產能置換，將進一步遏製電解鋁產能增長，對鋁價形成支撐，併促進行業優勝劣汰；另外，隨著冬季採暖季到來，限產及錯峰生產將進一步加劇供需緊張局面。中國鋁業作為行業龍頭，無疑將受益於宏觀調控帶來的利好，量價齊升，共同驅動業績增長。

另外，據市場消息，受美國製裁俄鋁不得不縮量生產，因為一些冶煉廠難以獲得原材料或難以進入終端市場，目前俄鋁旗下位於俄羅斯卡累利阿地區的Nadvoitsky鋁冶煉廠已被迫關閉，其他廠區部分產品或最早會在9月停產。由於俄鋁產品80%用於出口，此舉將造成國際市場氧化鋁價格震蕩上行。

就中國鋁業自身來講，下半年也有多重利好。

公司近年來定位高端產品轉型，加大研發投入，效果明顯。隨著包頭鋁業實現對進口高質量氧化鋁的替代，將大幅降低中鋁生產原鋁的成本約 1500 元/噸，為增利打下基礎。

6月，中國鋁業收購幾内亞礦山，得益於該礦區資源數量優勢，將為中鋁氧化鋁可持續發展提供品質優秀且成本較低的礦石，降低對下遊氧化鋁生產堿耗及能耗。

另外，中鋁操持了近一年的巨額債轉股事項將在下半年落定，待交易完成後，四家標的公司包頭鋁業、中鋁山東、中鋁礦業、中州鋁業資產負債率將大幅下降，其中，中鋁山東的資產負債率從56.1%降至約29.01%、中州鋁業從56.54%降至約25.99%、包頭鋁業從70.05%降至約53.92%，中鋁礦業從90.95%降至約25.9%。所謂“母憑子貴”，中國鋁業可降低資產負債率，節省每年利息支出。

綜合來看，下半年將是中國鋁業發力期，有望實現業績、股價雙豐收。

作者：董虹

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