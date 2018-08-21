中美貿易談判前人民幣收升近300點 然6.85元附近購匯仍多

路透北京/上海8月20日 - 人民幣兌美元即期CNY=CFXS周一大幅收升近300點至8月9日以來新高，中間價升176點創近一周新高。交易員指出，中美貿易談判在即，市場持續做多人民幣動力仍不足，而逢低購匯需求在6.85元附近仍較強，短期或延續易跌難升走勢。

他們並表示，近期監管在人民幣接近整數關口時釋放穩定信號，加上美指上行遇阻，一定程度緩解人民幣貶值壓力，但市場判斷美指仍整體強勢，這料會繼續施壓人民幣。

另外，盡管稅期影響已基本結束，但地方債發行明顯提速，對流動性的壓力逐漸顯現，境內各個期限美元掉期點均有所上行，其中一年期掉期盤中曾升至-23點，創近三周新高。

“起碼這幾天會持穩一下，美國對人民幣持續貶值看上去比較在意，且不說實際情況怎麽樣，人民幣大跌可能性應該是下降的，”一中資行交易員稱。

另一中資行交易員表示，目前市場情緒略偏謹慎，不會像之前那樣購匯，單方向押註少了；預計中美貿易談判不會對外匯造成直接影響，更多是心理層面的影響。

中國商務部此前稱，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關註的中美經貿問題進行磋商。

全球匯市方面，歐元周一下跌，在中國和美國本周貿易談判前美元上漲，投資人希望這將能緩解中美兩國的緊情關系。另外交易商亦準備迎接本周稍晚的美聯儲政策會議記錄，以及傑克森霍爾會議，以觀察美國貨幣政策的可能走向。

“最近美聯儲稱進一步逐步升息‘暫時’是合適的，市場參與人士將急切希望聽到對於該解讀的更多細節。‘暫時’是什麽意思，可能會暗指前瞻性指引會發生調整嗎？”三菱日聯金融集團(MUFG)分析師團隊稱。

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