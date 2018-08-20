PTA報價衝上近五年半新高 PX勁揚6% 台化第三季進補

近期中國連續遭遇「貝碧佳」、「棕櫚」雙颱襲擊，造成 PTA(純對苯二甲酸)庫存水位急急落，降到 50 萬噸水位，帶動報價上漲 2.61%，根據 Platts 資料顯示，本週報價漲至 932 美元，創下近五年半新高，連帶原料 PX(對二甲苯)報價勁揚逾 6%，報價來到 1198 美元，亦為 2014 年 10 月初以來新高價位，PTA、PX 鹹魚翻身，帶動台化 (1326) 第三季營運。過去幾年，大陸 PTA 處於供過於求狀況，經過長期間產能去化，近期呈現供應平衡的態勢，落在 3800 萬噸，今年中國新增聚酯產能開出，開工率又維持 9 成高檔，產能去化無虞，也讓 PTA 報價呈現驚驚漲的格局，近期一個月以來，PTA 報價由 7 月初 836 美元左右，走高到近期 930 美元，上漲 100 美元。



PTA 原料 PX 亦由 7 月 1000 美元上漲到 1198 美元，韓國方面 PX 供應商利差擴大 563 美元，儘管下半年中國化纖需求能見度不差，沙國 PX 遠洋貨即將在 9 月、10 月到港，這也未來報價走勢增添不確定因素。