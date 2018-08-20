永豐金7台公益胖卡環島走透透 號召永豐志工獻愛心

為傳承長期關懷台灣的經營理念，永豐金控 (2890-TW) 今 (20) 日宣佈，「用心 ‧ 豐台灣」系列公益活動啟動，由 7 台胖卡串連起全台近 20 場以「環境保護」與「在地關懷」為主軸公益活動，號召永豐志工熱血獻愛心，環島走透透，以實際行動愛台灣。

永豐金控總經理兼志工團總團長朱士廷表示，今年是永豐銀行創立 70 周年、永豐金證券成立 30 周年，在這具有意義的年度，永豐的同仁除了平常提供民眾所需金融服務及理財規劃外，今年特別發起內部的公益服務平台，獲得同仁認同與響應，「用心 ‧ 豐台灣」活動一開始，已有超過兩百位同仁報名，自願加入胖卡公益志工的旅程，共同為台灣這塊土地奉獻心力。

「用心 ‧ 豐台灣」系列公益活動的公益行腳將遍及 17 縣市，由胖卡串連起近 20 場公益活動，活動分為「環境保護」與「在地關懷」兩大主軸。在環境保護方面，將由寶島淨鄉團創辦人林藝帶領永豐志工一起用創意歡樂的環保與淨山、淨灘，共同清理我們的環境，傳達永豐對台灣土地的愛護。

在地關懷則包含社區回饋、圓夢計畫、客戶關懷三大主題。在社區回饋方面，永豐與伊甸基金會、原住民少年兒童之家及金曲歌王謝銘祐等人合作，藉由志工捐出時間陪伴及舉辦演唱會的方式，傳遞對弱勢兒童及老年人的關懷；在圓夢計畫方面，胖卡車將開到永豐贊助之公益團體、偏遠地區小學，透過永豐志工的參與，陪伴兒童及弱勢族群，一起閱讀及圓夢；客戶關懷方面，永豐在果菜市場塑造出生態金融的新面貌，對於一群在凌晨供應農產交易工作者，給予客戶溫暖貼心關懷。

胖卡首場公益行腳已於 7 月 21 日開到永豐銀行贊助 11 年的台北兒藝節活動現場，由永豐銀行總經理莊銘福帶領永豐志工，邀請伊甸基金會的孩子們，藉由環保趣味問答闖關遊戲的方式，讓他們在遊戲中明白環保愛地球的觀念；第二場 8 月 18 日胖卡開到基隆的八斗子望幽谷，逾 50 位永豐志工參與由永豐銀行與林藝共同規劃主辦進行淨山活動，共同清理在地的環境，讓民眾擁有乾淨及美麗的台灣。



以彩繪風格呈現「永續豐年」幸福歡樂的胖卡車，分別代表「永續、關懷、環保」，將與志工串連起近 20 場次公益活動，未來在苗栗竹南的敬老活動、南寮漁港淨灘、東部的原住民少兒之家、新北市及花蓮果菜市場等地，皆可見到永豐胖卡車及永豐志工團的身影，更期盼能發揮拋磚引玉作用，號召更多的民眾與永豐攜手來關懷這塊土地，一起愛台灣。