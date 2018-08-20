美國疾控中心：四分之一美國成人身患殘障

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新的一份報告顯示，在美國，將近有四分之一的成年人身患殘障，其中最嚴重的還影響到了他們的行動能力。

根據參與 2016 年行為風險因素檢測系統的 458811 名成年人數據，CDC 將其分為三個年齡組：18-44 歲、45-64 歲和 65 歲及以上。並且主要統計了六種殘障類型的比例，包括：行動障礙、認知障礙、聽力障礙、視力障礙、獨立生活障礙以及自理障礙。

其中，占比最大的是行動障礙，比例達 13.7%，其次是認知障礙占 10.8%，接下來為獨立生活障礙占據 6.8%，聽力障礙占 5.9%，視力障礙占 4.6% 和自理障礙占 3.7%。

CDC 國家出生缺陷和發育障礙中心主任 Coleen Boyle 表示，

「在人們生命的某個階段，大多數人要麼患有殘障，要麼認識患有殘障的人，而了解更多關於美國殘障人現狀的資訊有助於我們更好的了解和滿足他們的健康需求。」

該報告顯示，殘障情況在女性、非西班牙裔美國印第安人、阿拉斯加原住民、低收入成年人或是生活在美國南部的成年人中更為常見。

並且與年輕人相比，65 歲及以上的老年人有 41% 患有殘障；45-64 歲年齡組比例為 28.6%；18-44 歲年齡組則為 16.6%。總體而言，25.7% 的參與者都報告了自己患有某種殘障。

報告還表明，在年齡最輕的一組（18-44 歲）中，最常見的殘障類型為認知障礙，占 10.6%，行動障礙則是在其他兩個年齡組中更為常見，占比分別為 18.1% 和 26.9%。另外聽力障礙和獨立生活障礙也在老年組中占據較高比例。

這項研究報告還提到，65 歲及以上患有殘障的老人比另外兩組成年人享有更多的醫療保險、初級醫生和健康體檢等福利與服務。98% 的美國人在 65 歲時就可以享受醫療保險，但數據也顯示，然而由於醫療需求的增加，65 歲及以上的老人如果患有自理障礙殘疾則可能面臨更大的經濟壓力。

CDC 人類發展和殘疾部主任 Georgina Peacock 博士認為：

「此次研究揭示的殘障人數和他們獲得醫療保健方面的差異，將有助於指導醫療保健提供者和公共衛生從業人員積極改善殘障人士的護理服務。」