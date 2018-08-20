歐股盤中─美中貿易磋商本週登場 泛歐 Stoxx 600漲逾0.6%

美中貿易磋商將於本週登場，今 (20) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.63%。

台北時間週一下午 5 點 53 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.63%，德國 DAX 指數上漲 1.08%，法國 CAC 40 指數上漲 0.68%，英國 FTSE 指數上漲 0.58%。

週一早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走揚，基本資源類股表現亮眼，漲逾 1.6%。

礦商必和必拓 (BHP Billiton)、嘉能可(Glencore) 和力拓(Rio Tinto)，股價皆走揚，漲幅約 2%。

英國軟體公司 Sage 遭德銀調降股票評級，股價重挫逾 6%。

美中雙方預計於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，本週登場的磋商，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

外界預期，本次貿易磋商，成效有限，難有突破，想解決貿易爭端，可能得仰賴「川習會」。

根據《華爾街日報》報導，美中兩國都將參加 11 月 18 日的亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖高峰會，以及 11 月 30 日的 20 國集團 (G20) 高峰會，兩場峰會，都被視為「川習會」的最佳時機。