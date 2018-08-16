人民幣兌美元反彈 分析師：長期命運取決於貿易磋商和土耳其情勢

根據《彭博社》報導，美中雙方擬於 8 月下旬，進行新一輪貿易磋商，該消息激勵人民幣兌美元反彈；分析師認為，人民幣的長期命運，取決於貿易磋商結果與土耳其情勢。

週三，人民幣兌美元觸及 2017 年 1 月以來低點，今 (16) 日則觸底反彈，台北時間週四下午 5 點 08 分，人民幣兌美元一度上漲 0.79%，創逾 6 個月最大漲幅，之後收斂至 0.47%。

台北時間週四晚間 6 點 51 分，彭博數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.51%，至 6.8993。

美元兌人民幣下跌。(圖：翻攝自 Bloomberg)

加拿大豐業銀行外匯策略師 Qi Gao 表示，美中雙方擬重啟貿易談判，市場情緒好轉，帶動人民幣兌美元升值，可望持穩於當前水平，短期內甚至有機會走強，至於長期命運，則取決於貿易磋商結果與土耳其情勢。

瑞穗銀行亞洲外匯策略師 Ken Cheung 說，中國政府不會讓人民幣「貶破 7」，如有必要，官方將設法穩定市場情緒。

中國商務部週四上午透過官方微信帳號表示，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，應美方邀請，預計於 8 月下旬率團訪美，與美國財政部次長 David Malpass，進行貿易磋商。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，若 8 月下旬的磋商如期登場，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

另一方面，美國與土耳其之間的緊張情勢愈演愈烈，土耳其昨日宣布，將對美國進口商品加徵關稅，總額約 5.33 億美元。

土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 簽署的法令顯示，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。