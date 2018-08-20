原物料上漲＋稼動率偏低 福貞-KY上半年每股虧損0.5元

受到原材料價格上漲，及稼動率偏低影響，福貞 - KY(8411) 第二季毛利率衰退至上市後新低，僅 4.41%，而進入第三季，法人表示，依目前訂單狀況而言，產能及稼動率將逐步回溫，第三季營收表現有望優於第二季，下半年也將優於上半年表現，惟目前軟性飲料成長增速放緩，且原物料價格仍處高檔，短期對營運仍然有壓。法人指出，受到產業景氣不佳、馬口鐵、鋁材等主要原材料價格上漲影響，再加上第二季稼動率僅 55~60%，導致福貞 - KY 第二季轉盈為虧，這也是三年半以來首見單季虧損，上半年每股虧損 0.5 元，而隨中國軟飲料及啤酒市場成長，將提升二片式鋁罐及飲料充填產能，而三片式鐵罐則將持續優化各廠區產線稼動率。



此外，福貞 - KY 啟動河南福貞廠鋁罐產線規劃，擬投入 10 億元，規劃鋁罐兩條產線，預計明年第三季投產，屆時有望帶動嫁動率逐步提升，鋁罐年產能最高上看 26 億支。



福貞 - KY 第二季稅後淨損 9898 萬元，毛利率 4.41%，營益率 - 6.64%，EPS-0.56 元；累計上半年稅後淨損 8686 萬元，毛利率 8.64%，營益率 - 1.59%，EPS-0.5 元。7 月營收 4.08 億元，月增 9.71%，年減 33.22%；累計 1-7 月營收 30.89 億元，年減 17.33%。

