不只是Facebook們 現在汽車也要用你的數據賺錢了

汽車製造商近年不斷收集行車大數據，現在要從數據上賺錢了。

車聯網使汽車經銷商們能擁有大量實時數據，車載傳感器和計算機系統可接收並生成大量數據，包括汽車的定位、剎車力度等。一些最新款汽車可載有多達 100 種的可生成數據的處理器。

數據被儲存在雲服務器上。雲服務扮演着物與網路終端的連接作用，實現隨時隨地的資訊共享。依託雲服務，汽車上的很多動態資訊在 PC 或者手機上都可以顯示。車輛是否上鎖，車內有多少油，車內空調預約是否開啟都是雲服務的應用範圍。

德國車企三巨頭以及美國的福特都曾公開表示要轉型成汽車服務提供商。

車企可利用收集的數據提供反饋，幫助提高汽車性能、改進功能，還可在早期提示風險，避免一部分質量問題。另外，數據還可為駕駛者提供個性化服務。

通用、福特等大型汽車製造商正發力用數據產生利潤，而且甚至希望將服務提供商業務做到有像製造和銷售業務一樣的核心地位。

據《華爾街日報》消息，明年初，現代將推出一項新計劃，收集車輛上有關駕駛習慣的數據，如每天行駛里程與剎車強度，並用它來幫助車主獲得汽車保險的折扣。現代表示，數據僅在業主允許的情況下收集，並作為駕駛員表現的評分與汽車保險公司共享。類似地，福特，通用汽車和其他汽車製造商也在與汽車保險公司合作，根據駕駛數據提供折扣。

通用汽車在去年底推出的 Marketplace 車載應用就有通過定位尋找加油站或停車場的功能。利用 Marketplace，車主通過中控系統還能完成買咖啡、訂餐廳等服務。

《華爾街日報》還提到，福特最近推出了一項新服務，他們與公司和市政當局簽訂合約，收集警車、貨車等車隊使用車輛產生的數據，來跟蹤燃料消耗和行駛里程，監控駕駛員行為。汽車製造商將可以將數據和分析作為服務出售給車隊營運商。而福特發言人表示，車隊僱主可確認司機是否可選擇退出監控。

麥肯錫公司估計，隨著預裝了調製解調器和其他網路連接設備的汽車數增加，到 2030 年，聯網汽車的貨幣化數據將價值高達 7,500 億美元。