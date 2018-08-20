郭明錤：蘋果新iPhone內部沖壓件總價提高 聯德-KY有望受益

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果今年下半年新機中，iPhone 內部沖壓件價格可能因為設計更為複雜，導致價格提升，聯德 - KY(4912-TW) 有望成為最大的受益者，取代 Hi-P 成為可成 (2474-TW) 主要支撐板供應商。

郭明錤指出，有兩項原因會 iPhone 內部沖壓件總價提高。一是預期無線規格 (如：升級的 Pre-5G 與無線充電) 要求更高，因此，2019 年下半年新款 iPhone 機殼結構可能沿用金屬中框、玻璃背蓋與內部支撐板以固定內部各零元件；而在內部空間更小且零組件更多之下，支撐板的規格要求可能更高。

如以價格計算，2018 年下半年 iPhone 沖壓件總成本約 2-3 美元，支撐板成本佔約 40-50%。郭明錤預期 2019 年每支新款 iPhone 的沖壓件總價可望提升，供應流程與 2018 年 iPhone 相似，但 2019 新 iPhone 的支撐板材料與供應商有可能會更換，以改善支撐板生產良率與機殼組裝效率。

郭明錤估計，可成負責 2018 年新版 6.1 吋 LCD 機種機殼開發，約有 60-70% 的供應比重，聯德 - KY 因具備成本與技術優勢，今年將取代 Hi-P 成為可成主要支撐板供應商。此外，蘋果為支降低成本與與供應風險，聯德可能在 2019 年成為鴻準與 Jabil 新款 iPhone 支撐板第二供應商。

郭明錤預估，聯德每支新款 iPhone 的沖壓件總價，將顯著年成長約 150-170% (由 0.8-1.2 美元升至 2-3 美元)，而支撐板毛利率高於公司平均毛利率，因此會顯著提升獲利。