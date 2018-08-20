LG正面對決三星 傳IFA將秀出世界最大 Micro LED 電視

德國柏林消費性電子展覽會 (IFA 2018) 即將在本月底揭開序幕，韓國媒體《Segye Ilbo》報導指出，LG 電子 (066570-KR) 預計將在 IFA 上秀出世界最大 Micro LED 175 吋電視，尺寸遠大於三星電子 (005930-KR) 目前的 146 吋 Micro LED 電視，從 LCD、OLED 演變到 Micro LED，兩家競爭越演越烈。

此前 1 月份，三星電子先下手為強，率先在 CES 2018 發表 146 吋的 micro LED 電視「The Wall」，如今 LG 電子互別苗頭，計畫將在 IFA 展覽會上曝光世界最大 Micro LED 175 吋電視，不但尺寸較三星更大，厚度也將會比 80mm 的三星電視還要更薄。

據該媒體報導，在改善生產力與生產成本之前，即將推出的 LG Micro LED 電視不會用於家用電視。

LG 發言人表示：「公司ㄧ直投入在 Micro LED 電視技術的研發項目上」，截稿前拒絕評論 Micro LED 電視展出的消息。

Micro LED 電視不似傳統電視需要背光與彩色濾光片，由數百萬個小於 100 微米的微發光二極體晶片組成，運用模組化無縫拼接方式的優點，在尺寸上可大可小，能比 OLED 和 LCD 產品具有更高亮度、更低功耗、超高解析度和色彩飽和度更佳等優點，Micro LED 顯示技術所呈現出的畫面效果都相當令人驚豔。

三星 146 吋的 micro LED 電視「The Wall」。(圖：AFP)

三星向來在 Micro LED 顯示技術占據領先地位，目前專注於推出大尺寸商用的 Micro LED 電視，目標瞄準明年專為普通消費者推出「The Wall Luxury」的高階 Micro LED 電視。三星表示，這款高階電視將有 30mm 的厚度，比目前的 80mm 更輕薄。

市場觀察人士表示，由於大尺寸電視越來越受消費者歡迎，拼接型、用於大尺寸的 Micro LED 電視有望增加其在電視市場的占有率。

市場研究公司 IHS 預測，2021 年 75 吋電視總市值將達到 80 億美元，高於 2017 年的 33 億美元。