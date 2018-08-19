〈鉅亨看世界〉鈾價背後的高發電需求

金屬市場專家 Rick Mills 撰文指出，全球轉向乾淨能源、電動車發展以及用電量增加，將提升核能的需求，但鈾原料的售價過低，減低鈾礦礦商的生產意願，鈾市場將出現供不應求的情況，鈾價必定會走升。

鈾供需不平衡情況

需求面

到 2030 年時，全球的電力需求預計將增加 76%，電動汽車產業的蓬勃發展，帶動電力需求，而很大部分的電力供應將依賴核能來滿足。市場對鈾的需求與核電需求直接相關，核電廠數目正在強勁增長，尤其是在欲打擊空氣污染問題的亞洲國家。

全球預期用電量攀升

目前全球有 452 座運行中的核能反應爐，新建中的則為 56 座。根據世界核協會的報告，空氣污染情況嚴重的中國，正在建造 17 座新的核能反應爐，而計劃建造的數目高達 184 座。日本最近也重啟核能反應爐，目前有 9 座正在運行，預計至 2050 年之前，核能提供的電力比例將達近 25%。俄羅斯和印度正在建造的反應爐數量分別為 9 座與 7 座。

核能用量增加

核諮詢機構 UxC 指出，這代表著 2015 年至 2030 年期間，全球核電負載量預計將增長 27%，而對鈾的需求量將大幅飆升近 60%，以數量來說，需求將在 2020 年前，從目前約 1.9 億磅的八氧化三鈾 (U3O8) 成長至 3 億磅。

然而，主要問題為，因鈾售價過低，自 2016 年以來，鈾供應量一直在穩步下降。2016 年的總採礦量約為 1.63 億磅，2017 年為 1.54 億磅，今年估計將降低至 1.35 億磅。目前 U3O8 的需求量為 1.92 億磅，造成至少 5700 萬磅的短缺。

未被合約擔保的鈾需求

核電公司透過簽署長期合約購買鈾，以鎖定價格與供應量，這些合約通常持續 4 到 10 年。UxC 預測，未被合約擔保的鈾長期需求將在 2020 年前增長 5400 萬磅，該數值是以計算核電公司的 U3O8 需求，並減去已涵蓋在合約中的數量。

未被合約擔保的鈾需求將持續上升：2025 年增加至 1.5 億磅，2030 年增加 1.79 億磅，此數值將比 2030 年的預估產量高出 1600 萬磅。

被擔保與未被擔保的鈾需求

至 2025 年時，約有 2/3 的現有合約將到期，這代表著核電公司必須盡快開始重談長期合約，以防止處於核燃料不足的情況。

供應面

根據目前鈾的銷售價格，約有 3/4 的鈾礦廠營運是不符合經濟成本的，因此近來許多鈾礦廠選擇暫停營運或關閉，以推升鈾的合約價格。世界第 3 大的鈾生產商卡梅科公司在 2016 年關閉了位於 Rabbit Lake 的礦廠，2017 年進一步暫停了兩處礦廠的營運。

全球最大鈾礦商哈薩克國營企業 Kazatomprom 宣布，在未來 3 年，該公司將減少 20% 的產量。從 2016 年以來，鈾礦開採約減少 3000 萬磅至 3300 萬磅，約代表 23% 的全球產量。

2018 年，鈾礦廠將生產約 1.35 億磅的鈾，而需求量約為 1.9 億磅，短缺達 5500 萬磅。核能公司需要至現貨市場購買鈾，當前市場售價約為每磅 20 美元，但大量購買將推升現貨價格，因此能源公司更傾向以約每磅 30 美元的價格簽署長期合約，儘管如此，每磅 30 美元的價格對於礦商來說獲利依然有限。

另外一個影響鈾供應的因素為鈾礦不足，如澳州的 Ranger 鈾礦廠與非洲的 Rossing 鈾礦廠，正逐漸降低產量，亦將推升價格。

現貨市場

因鈾礦生產有限的問題，新的核能反應爐不斷被建造，核能需求提升，對鈾擴現貨市場價格造成上行壓力。以卡梅科公司為例，因生產不符合成本，該公司選擇降低生產量，並從現貨市場購買鈾礦，以滿足已簽署的長期合約供應量，這比實際開採鈾擴更便宜。卡梅科公司預計未來 6 個月將購買現貨市場 1/4 的存貨。

現貨市場價格 (藍) 與合約價格 (灰)

美國總統川普對鈾課徵關稅的可行性

除了全球鈾供不應求的情況，美國核能廠商面臨另一個潛在問題，美國為全球核能最興盛的國家之一，但約有 90% 的鈾皆依賴進口，日前美國總統川普揚言將對進口鈾課徵關稅，藉此保護國內的鈾礦生產商。

美國鈾擴進口來源

然而，問題在於，美國的鈾礦生產商根本無能力滿足國內的鈾礦需求，美國每年約使用 5000 萬磅的 U3O8，但去年只生產約 250 萬磅，其餘需求從加拿大、澳州、俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯斯坦進口。

因此若川普對鈾課徵關稅，傷害最大的將會是美國核能廠商，如同鋼鋁關稅對美國汽車製造商造成重大影響。

此外，著名鈾分析師 David Talbot 指出，大幅提升產能對於美國鈾礦生產商來說是不可行的，鈾價需先顯著提升，使生產商能看見獲利前景。