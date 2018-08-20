壽險保額不足 評比17家公司 精選6張變額萬能壽險補缺口

根據保險事業發展中心公布，截至 2017 年，台灣民眾平均每人花費 15.18 萬元買保單、手上至少有 2.5 張以上的保單，但每張壽險保單的平均保額卻只有 73 萬元，有的人連基本的醫療險與意外險也未投保，不足以轉嫁人身風險。為提升國人對保險商品的認知與了解，台灣理財規劃產業發展促進會 (TFPA) 與《Smart 智富》月刊合作評比，在 17 家壽險公司、共 105 張變額萬能壽險中，精選出 6 張優質保單，讓民眾可以透過比較變額萬能壽險以補足保障缺口。

台灣人愛買保單，但買得多不見得代表保障就夠，台灣民眾壽險保障不足，但近年來低預定利率，導致終身壽險保費居高不下，以 25 歲男性投保 20 年期終身壽險，保額 100 萬元年繳保費就要 2 萬 7900 元，恐已超過年收入的一成以上，更無力投保其他保單。

想增加壽險保障，其實可以善用投資型保單中的變額萬能壽險來解決，它的好處是同時具壽險保障與投資理財雙重功能，年輕投保，壽險保費便宜，同時可連結基金、ETF 或類全委帳戶等，累積個人資產。

為提升國人對保險商品的認知與了解，《Smart 智富》月刊在 2014 年起與「台灣理財規劃產業發展促進會合作，每年辦理保單評選活動，今年針對變額萬能壽險進行評選，經過 4 次的深入討論與書面審核，最終在 17 家壽險公司、共 105 張變額萬能壽險中，精選出 6 張優質保單。

今年評選出的 6 張變額萬能壽險保單分別是：一、「康健人壽旺得福變額萬能壽險」對 30 歲女性特別划算，保費 VS 保障桿槓效果高，甚至可替代定期壽險。二、「中國人壽鑫利人生變額壽險」的各年齡層保費相對較低，適用第 5 回生命表，保險成本低。三、「遠雄人壽金吉利變額萬能壽險」對高齡有保障需求者可選。四、「第一金人壽富貴人生變額萬能壽險」的保費費用同類型保單中相對較低，且沒有超額與解約費用。五、「第一金人壽致富達人變額萬能壽險」是躉繳型保單中保費最便宜。六、「台灣人壽金采 88 變額萬能壽險」是躉繳型保單中，保費費用率最低。