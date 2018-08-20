〈理財〉全台衝出近百萬張重大傷病卡 重大傷病險有卡就賠

根據健保署最新統計 ，今 (2018) 年 6 月國人新申領重大傷病證明將近 1.3 萬張，平均每 3 分鐘就有 1 人新申領，全台累積有效張數超過 95.4 萬張重大傷病證明。現在有壽險公司為了方便民眾投保，把重大傷病險設計為只要拿到重大傷病卡，採用健保認定一次理賠，屬於新型態的醫療險。

健保署發出的近百萬張重大傷病卡中，以「需積極或長期治療之癌症」、「慢性腎衰竭 (尿毒症) 必須接受定期透析治療者」、「慢性精神疾病」等就超過 74%。領有重大傷病證明，健保能提供就醫免部分負擔，協助減輕患者的醫療費用負擔，但治療過程所面臨自費醫療及長期療養費用，患者就得自行負擔，這時不僅要面臨原本的收入中斷，也容易造成家庭經濟的重大壓力。

由於醫療科技日益進步，許多疾病在各種新式療法與藥物相繼出現後，逐漸轉變為可治療、控制的疾病，但相對的醫藥與治療的支出卻也大幅增加，若再加上後續照護費用，對家庭的經濟壓力不容小覷。中國人壽資深協理許鴻儒建議，若事先能透過保險轉移重大傷病風險，給自己和家人安心的防護網，也能讓患者可擁有較佳的醫療及生活品質。

重大傷病險理賠範圍依中央衛生主管機關所公告「全民健康保險重大傷病範圍」中所載之項目，排除八大項重大傷病，保障項目高達 22 大項、可細分 300 項以上疾病。

許鴻儒表示，若於重大傷病險契約有效期間內，經醫院醫師初次診斷確定罹患或遭受重大傷病，並取得全民健康保險保險人核發的「重大傷病證明」，就可申請重大傷病保險金，彌補當下資金缺口，解決燃眉之急。

此外，許鴻儒表示，為提供保戶繳費期間的保障更有靠山，契約有效期間內若被保險人因疾病或傷害，致成保單條款附表三所列第二至六級失能程度之一者，自失能診斷確定日起豁免爾後各期保險費 (當期已繳付之未到期保險費將不予退還) ，保單仍持續有效保障不中斷。

許鴻儒以 30 歲女性投保「中國人壽醫卡新重大傷病終身健康保險」為例，保險金額新臺幣 (以下同)100 萬元，繳費 20 年期，年繳保費 30,800 元，經費率折減後實繳年繳保險費為 30,492 元，平均每日保險費不到 85 元，就能提前做好準備，建構更完善的重大傷病保障。若保戶於 45 歲且契約仍有效時，經醫師初次診斷確定罹患乳癌第三期，並取得重大傷病證明，中壽給付重大傷病保險金 100 萬元，契約效力即行終止，保險金即時幫助保戶紓緩當下經濟壓力，更有勇氣面對接下來的療程與安排日後照顧。