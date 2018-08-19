〈觀察〉無懼國際變數干擾 投資型保單續夯的二個關鍵

今年美中貿易戰紛爭，加上近期土耳其危機，民眾投資理財難度增加，不過，根據壽險公會統計，台灣人喜愛透過保險來進行理財，其中上半年投資型保單銷售金額 3142 億元，估計至年底前有望超越去年整年 4870 億元的金額，成長幅度相當驚人，而觀察投資型保單熱賣的關鍵，在於透明彈性，另風險管理部分，則有專業團隊代操管理。

根據壽險公會統計，今年前 7 月壽險業的初年度保費收入 (FYP) 已達 8173 億元，若以此速度推算，下半年有望突破 1.3 兆元，連續第 7 年破兆元大關。

而目前國內低利率環境，銀行通路銷售投資型保單成長快速，去 (2017) 年投資型保單銷售金額 4870 億元，今年光是上半年投資型保單銷售金額就達 3142 億元，成長幅度驚人

觀察各壽險業投資型保單銷售狀況，今年上半年投資型商品總保費收入前五名，依序為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽、南山人壽以及富邦人壽。而若以去年投資型商品總保費收入占比來看，以國泰人壽市占率 34.9% 居冠，其次為安聯人壽 14.8%、法國巴黎人壽 13.2%

壽險業者分析，上半年投資型保單受青睞的原因，在於透明、彈性，加上近年來投資人愈來愈重視風險管理，專業團隊代操管理，讓投資型保險商品在各種財務規劃工具中脫穎而出。

其實，所謂的投資型保單就是保險加上投資的功能，民眾可自主掌握保險中資金的運用狀況，且投資型保險所有的費用均透明化，採用分離帳戶的機制，將保戶的資金與保險公司的資產分開管理，保戶可以自行決定投資標的，或交由專業投資機構代為操作，例如全權委託投資型保單，一檔全委帳戶可有一籃子基金及 ETF 等子投資標的。

不過，民眾要留意的是，投資型保單是以參與資本市場的方式，有機會取得較高的期望報酬率，增加資產累積的速度或可提供較高的保障，但保單持有人須承擔相對應的市場波動風險，較適合承擔風險能力較高或較積極型者。

整體來看，上半年投資型保單受到民眾青睞，估計在費用透明化、資產累積速度以及彈性度等優勢下，壽險業者估計，下半年投資型保單銷售金額仍值得期待。